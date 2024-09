Los 25 Mejores Mixes del 2015

Las sesiones en línea están más presentes ahora que nunca, permitiendo a los fans curiosos checar increíbles presentaciones de cualquiera, desde Skrillex hasta Ben Klock, sin tener que dejar el sofá, comprar un boleto a Ultra o pasar por Sven en Berghain. Este año, el internet está repleto con incontables sets de calidad y hoy te traemos tus 25 favoritos. No importa para que los uses, escuchalos. Y si te preguntas qué escuchamos cuando no estamos moviéndonos con estas sesiones, checa nuestra lista con los 50 mejores tracks de este año.

Tras reubicarse en Berlín después de una residencia en San Francisco, la DJ y productora Avalon Emerson disfrutó de algunas presentaciones estelares en el Panorama Bar este año. El debut de la DJ estadounidense en Boiler Room está armado con recuerdos de finales de un verano en Berlín, mezclándose con las duras percusiones de sus propias producciones. —Lachlan Kanoniuk

Este mix que Arca hizo para el show de moda de enero de Hood By Air, ¿es realmente un mix? Definitivamente contiene elementos mezclados, incluyendo algunos giros hiper-abstractos del productor de Mississippi, Beek, del dios del rock progresivo, Robert Wyatt y su frecuente colaboradora, Björk. Habiendo dicho eso, se siente más como un collage de 15 minutos que un compendio con los tracks favoritos del productor Venezolano, a menos que por tracks te refieras a sonidos de borregos, alarmas de seguridad y maquinas industriales. Cuando estás en un rincón poético de la mente, estas cosas también pueden ser música, ¿cierto? Claro, pero es raro que suenen tan misteriosas y calmantes como lo hacen aquí. —Emilie Friedlander

Uno de los maestros originales del house francés; Etienne de Crecy resurgió de un sueño de diez años el pasado enero con el lanzamiento de Super Discount 3, un muy esperado reinicio de su serie de álbumes/EP que lanzó en 1997. Este mix le dio a De Crecy una plataforma para mostrar sus últimos tracks mientras lo re-introducía al mundo con un latente sabor a house. Lo mejor que encontraras con el toque francés contemporáneo. —Gigen Mammoser

Si quieres envolver tu cabeza con las rarezas del particular sello escocés, LuckyMe, este mix probablemente no será un mal lugar para comenzar. Es un subidón a través de la clase de sonidos hardcore que podríamos esperar del equipo de Glasgow. Y a juzgar por la inclusión de su propio exuberante track, «Helian 17», es un sonido que Marinetti conoce a la perfección. En ningún momento de esta sesión de 30 minutos hecha para la revista Tank te da la oportunidad de pestañear, por ello a pesar de su brevedad, es una experiencia exhaustiva, en un increíble y emocionante forma. —Angus Harrison

Todos los DJ sets tratan de mover a quien escucha de una forma u otra, pero es raro que graben encima de un objeto que en verdad se este moviendo, a menos de que estés en Burning Man. Scott Hanson, el artista de electrónica de Sacramento conocido como Tycho, grabó este set abordo del carro artístico Dusty Rhino durante una de las legendarias sesiones Burn, volando a lo largo del relajante avión de Playa. El mix de dos horas abarca una amplia gama de emotivos tracks para las horas en que la noche se convierte en mañana, desde el trascendental techno de Jon Hopkins y Daniel Avery hasta los pitidos IDM de Aphex Twin y Boards of Canada, de quienes su clásico track de 1996, «ROYGBIV», de acuerdo con el tracklist, fue tocado mientras el sol aparecía. —David Garber

Mientras mucha gente pasaba los meses de verano escuchando a The Weeknd o a Drake con cada orificio que tienen disponible, nosotros comíamos hamburguesas y cervezas con el dulce sonido del segundo mix en Backyard Boogie de Moon Boots. La deliciosa colección del chico disco de Brooklyn se mueve como el Cadillac de Austin Powers, viajando por clásicos desde Donna Summer, Rick Wade y Robert Hood, junto con algunos edits muy chingones de Danny Krivit, JKriv y de él mismo. —David Garber

Hay un comentario en el video de YouTube de Denis Sulta de su set en Boiler Room en Glasgow de este verano que dice, «el único problema que tengo con Sub Club es que te arruina la experiencia de ir a cualquier otro club por el resto de tu vida.» Y de hecho es una divertida forma de resumir la positiva energía que se escurre de este set. Sulta ha tenido un año sensacional y este set de Boiler Room es una perfecta prueba de por qué Glasgow continúa siendo el más excitante lugar para ponerse loco y sudoroso en el Reino Unido. Desde sus propios cortes, «LA Ruffgarden» y «It’s Only Real», hasta la publicación de Lumberjacks From Hell, «Hit It N Quit It», cada segundo es un irreprensible tributo a la alegría de salir de fiesta. —Angus Harrison

En mayo, Tri Angle Records celebró su quinto aniversario con una fiesta en las primeras horas de la mañana dentro de un edificio de oficinas en el distrito financiero de Nueva York (ya sabes, el mismo lugar donde Hood By Air tuvo su propia celebración de moda unas semanas atrás.) Yo estaba en casa enferma de gripa, pero se reporta que hubo manchas de alcohol, entre otros memorables detalles, en lo que pareció ser un set de Björk de una hora, vestida con una máscara de lentejuelas y bailando con el público.

La sesión suena muy complicada para describirla, pero cuando una grabación por parte de la productora y cantante islandica apareció en SoundCloud unos días después, parecía menos un set para fiesta que un collage fracturado de sonidos, comenzando con una balada downtempo del cantante pakistaní Abida Parveen y esparciendo fragmentos de coros clásicos, flautas chilenas y canciones folk del centro de África, entre beats de la gente de Tri Angle. Hubo momentos bailables, seguro, pero también mucha belleza obsesionante para garantizar lágrimas ocasionales, y ahí es cuando sabes que tuviste una noche salvaje. —Emilie Friedlander

Ambos brincan de género en su propia forma, Actress y Martyn también encuentran un sitio común cuando se trata de mezclar diferentes momentos históricos. A lo largo de dos horas llenas de acción, este set para la estación londinense NTS se embarca entre re-rubs baleares de David Byrne, el post-punk, el techno y Tinariwen. El resultado es como el Dr. Manhattan de la música electrónica: una manifestación física del pasado, presente y futuro. —Eduardo Roberto

Este se remonta a la primera vez que Mike tocó en Bunker en el 2009, aunque sólo fue publicado como parte del podcast de The Bunker NY. Mike es como un cirujano detrás de los decks, saltando entre discos con visión láser que arañan la línea del house y el techno. Este es uno de los mejores mix de Huckaby, levantando con el clásico «Tribute» de Moodymann, Rhythm & Sound, G Man, Baby Ford y Kerri. Te destroza con algo de techno dub sólo para levantarte de nuevo con la hermosura de Rhodes. —Joel Fowler

Cherise Gary de Newark, aka Uniiqu3, es una de las voces más vibrantes de Jersey Club, y no es sólo por sus rompedoras producciones y remixes, también por la forma en que ella reproduce con sus compañeros los más duros chirridos de su cama. El espontáneo equipo de Brick Bandits y la ahora estrella internacional DJ Sliink resplandecen de forma brillante en este mixtape de una hora para The Wire, con una gran cantidad de ritmos de fiesta y tracks desconocidos salidos del corazón de la ciudad que ella ama. —David Garber

Si alguna vez te encuentras en los decks para una aclamada sesión del Worldwide Family Mixtape de Gilles Peterson, sabes que es momento de mirar con lupa tu colección de discos. Para una edición a mitad de año de esta serie, el dúo británico Bicep puso sus armas de house en pausa para una breve media hora de afrobeat y disco. Es un mix que se centra especialmente en los gloriosos ritmos que surgieron de África en los 70s, con dos increíbles lanzamientos de Soundway de las leyendas de Ghana, Kiki Gyan y The Ogyatanna Show Bnd, antes de llegar a algo de Nu Yorcian Soul y envolver todo con el hit de 1970 «Yatchiminou» de Jimmy Hyacinthe.—David Garber

En el artículo sobre este mix para THUMP de Tzechar, nuestra editora Michell Lhooq alaba a los remixers de K-pop de Australia por su habilidad para hacer inesperadas conexiones musicales entre su material de origen. «Cuando un track del dúo de Shanghai/Tokyo SLV, entre sobre el Heavy Metal reflectivo de Azealia Banks, suena como a una revelación,» menciona ella. «Este mix es más sobre sólo meter éxitos. Es sobre descubrir el secreto linaje musical compartido por la música dance underground de ambas partes del mundo.» Este sentimiento de conexión cruzada es poderoso desde el comienzo, cuando un track del soundtrack de Ghost in the Shell de Kenjij Kawaii avanza sobre el clásico industrial de Throbbing Gristle, es toda una entrada y las cosas sólo se ponen más interesantes a partir de ahí. —Alexander Iadarola

Es justo asumir que este es el único mix en la lista que se sirve en estaño. Diablos, es justo asumir que esta es la única publicación de este año que se sirve en estaño. Con Paradise Goulash, Prins Thomas entrega en caluroso disco triple que con extraña brillantez sirve como tributo a la institución de Nueva York, el Paradise Garage. Es mucho para digerir, pero cada que lo escuchas eres recompensado con la visión única sobre el disco del artista. —Josh Baines

Fred Peterkin es un héroe contemporáneo del deep house. Puede que conozcas al nativo de Queens por se influyente sello, Soul People Music, el cual fundó casi una década atrás como una plataforma para sus propias producciones, muchas de las cuales aparecen bajo el alias de Black Jazz Consortium. Su mix para FACT es rico en emociones, casi espiritual, envolviendo su gentil pero firme narrativa en un cálido ambiente. Incluye contribuciones de otras luminarias del soulful house como Chez Damier, Ron Trent, Mr. G y su frecuente colaborador Jus-Ed y te quitará el mal humor sin importar que. Para chuparse los dedos. —Max Pearl

Kraviz ha estado relativamente tranquila en producciones este año, ofreciendo a sus fans sólo un remix en 12″ para su clásico «Ghetto Kraviz» y un par de sencillo en su sello трип. Así que parecía justo que nos diera una probada de su habilidad como DJ, esta ocasión en una de las series comerciales de más alto perfil. Cuando ella quiere, Nina puede ser toda una narradora. El tracklist es todo un directorio de maestros como DJ Bone, Fred P, Terrance Dixon y Plaid así como algunos artistas de su sello. El resultado es aventurado y bien ejecutado, con joyas contemporáneas que cargan con excelente IDM de los 90s. —Juan Pablo López

Tengo la mayoría de los sets de Beats In Space de Prosumer almacenados para los grises días de invierno y nunca deja de sorprenderme cómo es capaz de juntar a Skye, St. Germain, Tuff City Kids y Dollska en un set de una hora y hacerlos funcionar, pero esa es la belleza de este alemán. Este viaja por secciones: a veces demuestra cómo puede mezclar lo mejor de ellos; otras te deja saber que puede tocar a 90 BPM discos de Jamie Lidell si él quiere. Porque el es Prosumer, y eso significa «una persona que consume medios.» —Joel Fowler

Teki Latex es probablemente uno de los mejores DJs de esta lista. Escucha sus shows en vivo en Rinse France, o en un club y lo que escuchas es un maestro en su área, un mago tecnológico, en el sentido Jeff Mills de la palabra. Este set, grabado como parte de la serie de livestreams de Don’t Watch, Just Jam, en mayo, es un gran ejemplo de por qué el hombre de Sound Pellegrino es tan mencionado. No creo que haya nadie más en el planeta que pueda pasar del edit de Fraxinus de «Doors to Manual» de Fidel, a «Forever In Electric Dreams» en 45 minutos, y si lo hay, no hay forma de que lo haga con la ingenuidad y emociona de Teki Latex. —Josh Baines

Hay una razón por la cual el residente de Bunker, Mike Servit, es llamado Mike «Viraje»-ito en los círculos de la música dance underground en los que se pasea. Sis DJ sets sin temor, usualmente cargados con una fuerte dosis de acid, de verdad ponen el cuarto de cabeza. Este año hemos visto al nativo de Detroit ir de leyenda local a figura creciente en el circuito internacional, con una virginal entrada a la posición #90 en la lista Resident Advisor, un lugar muy respetable, de los 100 mejores DJs.

Grabado en los estudios de The Bunker en Nueva York en dos tornamesas Technics 1200s y un mixer Rane MP2015, este mix de puro vinilo fue su favorito del año, él me lo confirmó en un email: «Creo que me captura en mi verdadero elemento. Los elementos de Detroit. Elementos de Chicago. Elementos acid. Tracks viejos vs nuevos. Es un mix con mucha energía saliendo de él. Tengo la tendencia de estar sobre el lugar a veces, pero este mix se sintió cohesivo y correcto cuando lo terminé.»

«El sonido es muy representativo de cómo he tocado este año y la clase de tracks que llevo en mi maleta,» continúa. «Creo que se mantiene muy estable. Tiene sus correspondientes giros y algo de agresividad.» Más que nada, este mix me hace querer hacer lo que he visto que Servito mismo hace en muchas ocasiones: saltar, chocar mis dedos y gritar, «Werk, hunny!»—Michelle Lhooq

El anuncio de que DJ Harvey grabaría un Boiler Room este verano fue causa genuina de nerviosismo. El hombre prácticamente se pasea por cuartos llenos de humo, rumores y misterio. Sus sets no son compartidos en Facebook; sólo se habla de ellos con reverencia. ¿Cómo alguien tan mitificado podría pararse bajo la dura mirada de una cámara digital? ¿La respuesta? Increíblemente, Harvey logró, de alguna manera, doblar las reglas del livestream, cambiando un formato estéril en una experiencia que se sintió a millas de distancia de cualquier dormitorio o escritorio donde lo estuviéramos mirando. concebido en la oscuridad, él simplemente dejó ir disco tras disco con los ritmos baleares más rompecorazones que podamos imaginar. Discos que nunca vas a encontrar en ningún lugar. Hora y media de un maestro trabajando. —Angus Harrison

En una reciente entrevista con Pitchfork, Arca describió a Total Freedom como «el rey pintando a través del caos.» Tiene razón: junto a sus propios edits maníacos y tracks de los compañeros de su sello, Fade to Mind, Ashland Mines ha sido conocido por tocar todo desde hardstyle hasta música coral. Hay pocos DJs tan hábiles mezclando lo agresivo con lo sensual, o combinando dos sampleos de una forma que te hará sentir algo que nunca antes has sentido. Afortunadamente tenemos una grabación de su set en Rinse el pasado marzo, una pieza maestra de dos horas difícil de digerir, por su dominante experimentación. —Alex Iadarolla

Interminables ondas de publicidad han caído sobre Berghain en años recientes, pero sus muros de fortaleza no se han roto bajo estas ondas de popularidad mainstream. Aún así, poner las reglas para la perfección club underground es un gigantesco paso, uno que demanda que los DJs residentes del club alcancen mayores metas noche tras noche sin equivocarse.

Mantener estos estándares es imperante para la reputación del club, razón por la que quizá Function (AKA Dave Sumner), al ser llamado para realizar la séptima edición de la serie de mixes de Berghain, mencionó que «era el proyecto musical más difícil en el que había trabajado.» El residente de Berghain, quien se movió de Nueva york a Berlín en el 2007, es el primer no-alemán en participar en la serie, aunque los 90 minutos de intrincado e impecable techno que entregó son muestra de que él no es ningún extranjero. El mix de 30 tracks, presenta artistas como Silent Servant, DVS1 y Rrose, incluyendo 17 exclusivas que posteriormente fueron lanzadas en EPs de vinilo.

En una entrevista con RA, Summer dedicó el mix a Berghain y Limelight, el club de Nueva York de los 90s donde él sintió el primer oscuro beso del techno a través de su residente, Jeff Mills. «Son los únicos dos clubes en los que he estado en el mundo que tienen un inmenso efecto en mí que cambió mi vida,» menciona Summer, «y los únicos dos lugares donde, desde que entro, me siento en casa. —Michelle Lhooq

Una de las mejores cosas que sucedió en todo el año tomó lugar en un campo a las afueras de París en una relajada noche de junio: Robert Hood, tocando como Floorpian, destruyendo con dos horas de intenso e irreal house y techno. La leyenda de la cultura club predicó desde lo más alto, a través de los diez mandamientos de la pista de baile con aplomo. Mirar a Hood trabajando es un ejercicio de trascendencia y después de todo, ¿No es esa la razón por la cual vamos a clubes y festivales, por qué escuchamos un mix tras otro, disco tras disco, para encontrar algo más arriba y lejano que nosotros? Yo lo encontré esa noche. Nunca lo olvidaré. —Josh Baines

El pasado marzo, tuve una ruidosa entrevista por teléfono con DJ Koze en donde el productor y fundador de Pampa Records admitió que su último álbum, el psicodélico y cambiante Amygdala, era probablemente el mejor disco que había hecho. «Mi tiempo se acabó,» mencionó. «Necesito hacer espacio para las generaciones más jóvenes.» DJ Koze es algo como un embustero empedernido, así que sospeché que no estaba siendo completamente honesto; cuando lanzó su DJ Kicks meses más tarde, me di cuenta de que definitivamente no lo había sido.

Apropiadamente, hay mucho humor en esta colección de una hora: un computarizado mensaje de bienvenida de alguien que asegura ser el vecino de Koze, una canción de William Shatner producida por Ben Folds. Pero Koze hizo algo más aparte de hacernos reír, y a él mismo, logró satisfacernos con momentos de apreciación musical, a veces de artistas de lo que nunca hemos escuchado, a veces de artistas que no habíamos escuchado, o quizá que nunca esperaríamos de Koze. Todo es manejado con la misma, delicada mano que usa en sus propias producciones, como si nos llevará en una gira guiada por algunos de los mejores discos de su colección, susurrando los comentarios en lugar de hablando a todo volumen, lo mejor para disfrutar de las canciones. —Emilie Friedlander

Plastic People era el poste de la cultura de la música dance británica por la mejor mitad de dos décadas, hogar de noches que definieron la escena como el pionero del dubstep. Cuando el club Shoreditch anunció que cerraría en enero de este año, Four Tet y Floating Points, dos DJs que han trabajado para ser quienes son hoy en día gracias al sudor y el tiempo que pasaron en cuarto oscuro, le dieron una adecuada despedida: hicieron un b2b de seis horas contra una multitud que rugía con el cambio de cada pista, cambiando dos discos cada uno a lo largo de toda la noche.

Comenzaron con algo de música brasileña, eventualmente cambiaron a «Pinnacles» de Four Tet, la cual al parecer se tocaba por primera vez (y por última) en el sistema de sonido de ese lugar. También probamos el sabor de Vacuum Boogie EP de Floating Points; clásicos de amigos como Daphni y Joy Orbison; además de Jimi HEndrix, J Dilla, algo de house de Chicago y, por supuesto, dubstep británico. «Este espacio fue fundamental en nuestra formación musical personal,» comentaron en una nota que acompaña el mix. Para celebrar los tracks que inspiraron sus propias aventureras trayectorias, Four Tet y Floating Points nos recuerdan que los mejores sets son más que el soundtrack de una noche para la fiesta. Son el reflejo de la gente que hizo la fiesta genial. —David Garber