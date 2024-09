Los 9 escándalos y controversias que marcaron a la música electrónica en el 2015

Claro, por aquí a todos nos importa la música, pero algo de controversia nos ayuda a mantenernos ocupados entre cada rave. Con la música electrónica en el ojo público cada vez más y más, el 2015 estuvo lleno de demandas, escándalos y desastres. Más adelante compilamos una lista de los nueve sucesos que agregaron mucho color a nuestra pequeña escena en el 2015. Estos espectáculos públicos pueden ser vistos por cómo nosotros como sociedad funcionamos en algunos de los problemas políticos y culturales más demandantes del día y de verdad que tenemos problemas.

Si aún no lo haz hecho, checa el resto de las retrospectivas que THUMP ha hecho del 2015, incluyendo los mejores tracks, álbumes, mixes y festivales.

9. Deadmau5

Foto tomada del Facebook de deadmau5.

El por siempre favorito, deadmau5, tiene un lugar honorario en esta lista, apilándose en la cima con un montón de papeleo legal. Desde un «cese y desista» contra deadmau5 el musical, hasta una demanda multimillonaria contra su previo sello, Play Records y el final de una disputa con Disney, el espectáculo público de Joel Zimmerman le hace una gran sombra a su trabajo musical. Y eso sin mencionar sus batallas semanales con todos desde Skrillex y Madonna hasta con nuestro editor. ––Gigen Mammoser

8. We Are Your Friends se hunde en taquilla

Foto tomada del Facebook de WAYF.

A pesar de tener a Zac Efron, un soundtrack que incluye a AlunaGeorge, Carnage y Justice y contener algunos momentos de sabiduría sobre la amistad masculina (como por ejemplo, que no debes llamar a uno de tus amigos «ardilla»), La cinta EDM de Max Joseph, We Are Your Friends falló al atraer a la audiencia. De hecho, en su semana de estreno recaudó apenas la mitad de los $6 millones de dólares que costó hacerla, siendo esta la cuarta peor película en la historia del cine en su semana de estreno (de acuerdo con Box Office Mojo). ––Max Mertens

7. Escasez de agua en Ibiza

Foto: Ibiza Tourism Facebook

Como reportamos este año, hay algo en el agua de Ibiza: sal. El agua en la Isla blanca fluye de dos recursos principales: una red de lagos subterráneos y tres plantas de destilación que filtran la sal para crear agua fresca. Pero los millones de turistas que llegan a la isla cada año están creando un fuerte problema al ecosistema, acabándose el suministro de agua, generando una gran cantidad de aguas residuales y desperdicios.

Para hacer las cosas peores, Ibiza está en medio de una sequía y la situación se ha puesto tan seca que en septiembre del 2015, el gobierno balear instituyó una ley de sequía de emergencia, limitando la cantidad de agua que se puede drenar de los lagos.

El problema es este: la isla sobrevive de los clubes, pero los clubes están destruyendo la isla. Sólo resta ver cómo el gobierno y los residentes resuelven el problema. Sólo una cosa es segura, deben resolverlo pronto. —Michelle Lhooq

6. 500 arrestados en festivales de Los Ángeles el fin de semana de Halloween



Necesitas imaginar que pasaba por la mente del oficial Lombardo cuando se dio cuenta que tras años de salvaguardar las calles de duros criminales, su ambición de «proteger y servir» se había reducido a esposar masivamente adolescentes llorones por estar ebrios de camino a un festival.

En una premeditada intervención, la fuerza de la ley asistió tanto a HARD Day of the Dead and Escape y Psycho Circus on Halloween y arrestó a 500 jóvenes, mayormente por intoxicación pública y cargar o estar bajo la influencia de substancias controladas. En otra muestra de triste ineptitud, «la fuerza especial rave» de Los Ángeles probó de nuevo que necesitan darse cuenta de cuáles son sus prioridades. ––Jemayel Khawaja

5. TomorrowWorld se convirtió en Mundo Acuático, sin Kevin Costner

Foto de Facebook.

Woodstock ’69 fue realizado por un montón de hippies mal viajados antes de la existencia de Weather.com o Uber y aún así fue más civilizado que lo ocurrido este año en TomorrowWorld a las afueras de Atlanta. Tras una tremenda tormenta que convirtió Chattahoochee Hills en un desagradable lodazal, los organizadores del festival decidieron que sería buena idea limitar el servicio de transportación desde y hacia el evento, dejando a miles de adolescentes empapados varados en el desastre.

Como reportamos desde la escena, muchos de ellos pasaron la noche en el suelo, durmiendo en cartones de pizza o caminando a través del lodo varias millas en un oscuro camino intentando tener acceso a un transporte o un Uber, los cuales no tenían permitido llegar a las puertas del festival. Para muchos, las cosas no mejoraron. El festival canceló el día domingo la entrada a quienes no habían acampado en el sitio, que era la mayoría de los asistentes y TomorrowWorld se convirtió en una de las más grandes decepciones del 2015. –– David Garber

4. La cacería de productores fantasma

Foto del Facebook de MK.

Un espectro se ha obsesionado con la música electrónica. Contesta bruscamente y posee una versión pirata de Sylenth. Como el hip-hop, el EDM ha tenido este año una serie de acusaciones sobre producciones fantasma. Aunque no ha habido evidencia a la vista como los demos de Quentin Miller rapeando los ganchos de Drake sobre ritmos de sótano, hubo suficientes lloriqueos que sacaron el problema a la luz una y otra vez. Mucho de este ruido venía desde un prolífico usuario de Twitter y DJ ocasional conocido como Mat Zo.

Cuando una imagen de una lista de DJs y sus ghost producers comenzó a circular en redes sociales, se desató el desastre. Todos desde Carnage hasta el niño prodigio del EDM, Martin Garrix, quedaron atrapados en el lodo. Tras numerosos artículos, editoriales y refutaciones de gente de todos lados de la industria, aún no está claro a quien culpar. –– Gigen Mammoser

3. Cuando Soundcloud dejó de ser divertido

Dentro de algunos años, cuando la actual ola de «DJs de SoundCloud» sea vieja, le contarán a sus nietos de una época en que el streaming era gratis y la música era algo abierto para compartir, pero ese tiempo ha pasado.

La plataforma de streaming de Berlín, SoundCloud, ha estado en el centro de la música dance, tanto comercial como underground, por casi una década. En el 2015, los rumores de monetizar se volvieron realidad y lo que siguió fueron artistas bloqueados y tracks eliminados. DJs y outlets vieron sus catálogos desvanecerse por culpa de un algoritmo que buscaba sampleos que pudieran ir contra los derechos de autor, en un intento de consentir a los grandes sellos. Algunos artistas incluso fueron eliminados por samplearse así mismos. Lo peor es que todos se quejaron, pero nadie hizo nada al respecto. –– Jemayel Khawaja

2. SFX’s Downward Spiral

Foto de SFX.

En el 2012, SFX representaba el sueño de Robert Sillerman: una compañía de EDM que mostraría al mundo como la explosión de música dance podía generar ganancias a lo grande. Por un tiempo, parecía que Sillerman sería capaz de llevar a cabo su plan, pero a finales del 2015, fue claro que el sueño de SFX fue una ilusión, y los precios por acción se desplomaron de $13 dólares que valían en octubre del 2013 a $0.32 centavos para la fecha en que esto fue escrito.

Hoy, la compañía está a punto de la bancarrota y los planes de Sillerman de privatizar la compañía han fallado—no una, sino tres veces en el año. En septiembre, los inversionistas de SFX realizaron una demanda contra Sillerman por «no revelar que no tenía la financiación al momento en que hizo esta propuesta.»

La compañía también ha enfrentado desastres de relaciones públicas y una baja venta de boletos. Las noticias de que Beatport había congelado pagos a sellos independientes causó molestia en la industria en agosto; los problemas de TomorrowWorld provocaron que el festival tuviera que devolver las entradas a los fans molestos y el festival One Trive en California se canceló por poca venta de boletos.

Pero el cambio puede estar en el horizonte. Esta semana, James Barton, el director de música electrónica de Live Nation, se unió a la compañía. No hay duda de que los inversionistas esperan que el ejecutivo veterano de la música, que fundó el club nocturno Cream en Reino Unido en 1992, resolverá los problemas. Sólo el tiempo dirá si Barton si esto es sólo otra fantasía. — Michelle Lhooq

1. La caída de Ten Walls

Foto vía Ten Walls/ THUMP

Aquí yace la carrera de Marijus Adomaitis, conocido como Ten Walls. El productor de Lituania estaba en la cima con su track «Walking With Elephants», el cual se convirtió en el hit underground del año pasado. Entonces, en lo que podría ser descrito como la tontería del siglo, fue a su Facebook y soltó un comentario homofóbico en el cual se refería a los homosexuales como «gente de una raza diferente» que necesitaba ser «curada» (después también anotó puntos con la escena femenina).

Al pasar los días, Ten Walls fue cancelado por numerosos festivales, su manager y la comunidad dance en general. Tras su disculpa, hizo lo correcto y por un rato se fue al carajo. Así fue hasta el mes pasado, cuando publicó el track «Shining» con el artista transgénero Alex Radford a través del sitio LBGT de Lituania, LGL. El track es tan malo que es más ofensivo que su comentario original y si él creía que este intento compensaría la falta de respeto que mostró hacia una comunidad que es el corazón de la música dance, está equivocado, de nuevo. ––Jemayel Khawaja