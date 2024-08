Los adolescentes que siguen obsesionados con My Chemical Romance

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.

En algún punto de 2005, cuando era apenas una adolescente, My Chemical Romance llegó a mi vida. El video de “Helena” pasó directamente de la pantalla de MTV2 a mi alma gótica y regordeta, y mi obsesión solo creció a partir de ahí. Horneé un pastel en el cumpleaños de Gerard Way y escribí en crema su nombre, cubrí las paredes de mi habitación con recortes de los miembros de la banda de la revista Kerrang! y escribí fan fiction atrevida, vivaz y muy inapropiada para una chica de 14 años. La banda no era simplemente algo que le “gustaba” a uno en los 2000: eran una adicción. Y así, todavía se siente como una sorpresa para mí —una mujer de 24 años con un tatuaje de Gerard Way— que MDR aún signifique todo para muchos adolescentes del mundo.

Videos by VICE

La banda creció y finalmente se separó hace cinco años, en 2013, pero su base de fans nunca disminuyó. De hecho, se expandió. Esta nueva ola de fans de My Chemical Romance se comporta con la obsesión de una secta, y con intensidad feroz. Lo que una vez fue llamado MCRmy ahora tiene forma de cuentas de Instagram como @gerardsdick y @ieromance. Estos fans más jóvenes interactúan con memes y chistes internos, publican fotos raras de los miembros de la banda y han declarado a Gerard Way como el daddy máximo (lo es).

Para un desentendido del tema puede sonar extraño que chicos de hoy en día escojan a MCR —la banda que aparecía en todas las revistas musicales de 2005 pero que no ha dado señales de vida en cinco años— como su obsesión. Se trata de una agrupación cuyos miembros rondan los 40 años. Todos están casados y tienen hijos. Y estos nuevos fans probablemente nunca los verán en vivo. Por esta razón, decidí hablar con los fans adolescentes de MCR que mantienen vivo el espíritu del emo en Instagram, en contra de todo pronóstico.

“Como dijo Gerard Way, no es una banda, es una idea”

MCR significa muchas cosas para mí. Su música me entiende de maneras que ni siquiera mi terapeuta puede. Me enseñaron a quererme a mí misma incluso si nadie más lo hace. Y he conocido a mucha gente maravillosa gracias a ellos, me he descubierto, y he podido ver a la comunidad amorosa que compone esta fanaticada. No sé qué hubiera hecho estos últimos años si no me hubiese vuelto miembro de MCRmy.

Es un poco una mierda el hecho de amar una banda que probablemente nunca veré en vivo. Pero como dijo Gerard Way, no es una banda, es una idea. Es una idea que juntó a muchas personas. Y MCR no se ha terminado en realidad: todavía tienen sus carreras como solistas, a las que puedo ver en vivo. De hecho, he visto dos veces a Frank Iero porque ha tenido muchos conciertos en Nueva Jersey (donde él y yo vivimos). Así que aun si no están junto, han logrado juntar a otros, y por eso todavía los amo.

Creo que hay una pequeña posibilidad de que se reunieran, pero yo no contaría con eso. Todos se ven muy satisfechos con sus carreras de solistas y si ellos están felices, yo también lo estoy. —Kris, 16.

“No creo que se vuelvan a juntar y no quiero que lo hagan”

Es obvio que los amo —por eso el fanpage—, pero significan algo muy… inusual para mí. Para mí la banda es una especie de artefacto histórico, una pieza de arte, más que la criatura viviente que la mayoría de fans cree que es. Fue un artificio increíble, claro, pero creo que terminó cuando tenía que acabar. Sé que Gerard no veía futuro en el proyecto después del tercer álbum y, siendo honesta, lo entiendo. La separación fue necesaria para el bienestar de los chicos —mental y físico— así que no los culpo.

La teoría de ‘Smashing Pumpkins’ es bastante popular: Gerard dijo una vez en una entrevista que él quería que MCR tuviese el mismo destino/futuro que los Smashing Pumpkins, que se separaron por seis años y luego se reunieron. Esto significaría que, si la profecía es correcta, My Chemical Romance se reuniría en 2019 después de un lapso de seis años, tal y como hicieron los Smashing Pumpkins.

Y hay otra teoría: la del álbum The Danger Days. Muchos fans creen que el dicho de “los killjoys nunca mueren” que la banda tanto enfatizó señalaba que la banda realmente nunca moriría. Como Danger Days pasa en 2019, algunos fans creen que en 2019 la agrupación podría reunirse y hacer otro álbum. Gerard dijo en una entrevista después de la separación de MCR que él siempre planea muy a futuro, así que es posible que haya pensado en el año 2019 para los videos de Danger Days para una reunión en ese año.

Pero, la verdad, no creo que se vuelvan a juntar y no quiero que lo hagan.Todos han seguido con sus vidas y en realidad es fascinante escuchar la música que hacen por separado y ver de dónde vienen sus influencias. —Eveline, 16.

“Es triste y genial al mismo tiempo”

MCR es más que mi banda favorita. MCR es como… mi religión. Su música me cambió mucho y salvó mi vida varias veces. Estoy muy orgullosa de poder llamarme una ‘Killjoy’. Es un sentimiento muy extraño [el de amar a una banda que ya se separó]. Es triste y genial al mismo tiempo.

Realmente aprecio su increíble música y todo lo que han hecho, pero no puedo creer que nunca vaya a poder verlos en vivo. —Kate, 18.

“Si no pienso en su separación, ni siquiera me doy cuenta”

Para mí, My Chemical Romance significa “hogar”. Es como una máquina del tiempo. Puedo ir a la era que quiera, para corresponder a cualquier sentimiento. Siempre están ahí para mí. Me gustan muchas bandas y muchas canciones, pero My Chem siempre me atrapa de vuelta. Siempre hay algo nuevo que descubrir de ellos, incluso ahora que ya se separaron. Ellos dan seguridad, y son una de las pocas bandas que pueden hacer eso por mí.

Si no pienso en su separación, ni siquiera me doy cuenta. Es cuestión de investigar un poco y podré encontrar cosas nuevas, pero también me gusta lo viejo. Estoy feliz por ellos y por su música como solistas, y si ya no quieren estar juntos esa es su decisión. No creo que vayan a reunirse en un futuro cercano. Sería genial poder verlos así nuevamente, pero quisiera que todos se sintieran cómodos con eso. —Jessie, 18.

“Ver esas fotos de hace más de 10 años me producía una sensación desgarradora”

Realmente no puedo describir lo que significan para mí, así que solo daré adjetivos: nostalgia, rebelión, amistad, amor. Tienen una canción para todo y todas son asombrosas. Fueron capaces de capturar [en canción] todas las emociones y me han inspirado mucho.

Dicho eso, ya no estoy tan obsesionada con ellos. He ido superando esa etapa. Siguen siendo mi banda favorita, pero cuando estaba obsesionada era realmente horrible. Ver conciertos y fotos de hace más de diez años me producía una sensación desgarradora de tristeza, porque sabía que nunca iba a poder ver sus conciertos ni nada parecido. La fanaticada es increíble pero es realmente deprimente pues todos están en un estado constante de luto. —Bridget, 16.

“De vez en cuando uno los empieza a extrañar”

He sido fan de My Chem por unos tres años. Mi amiga no paraba de hablar de ellos cuando estábamos en quinto grado, así que los escuché y de inmediato me obsesioné con su música. Realmente me han convertido en la persona que soy hoy y me han ayudado con problemas que he enfrentado y siento que puedo relacionarme mucho con ellos y sus letras.

Obviamente estar obsesionada con una banda que ya no existe tiene sus pros y sus contras. Los pros son que ahora están mucho más felices de lo que estaban cuando eran una banda; tienen hijos y esposas y eso me hace feliz. Lo malo es que de vez en cuando uno los empieza a extrañar. A veces uno se mete muy profundamente en la música y piensa “Wow, ahora que ya no están juntos, nunca más tocarán estas canciones”. Y hay momentos en los que uno piensa que estas cosas pasaron, que en algún punto ellos fueron a un estudio y grabaron canciones que salvaron muchas vidas. Es un poco triste. —Remi, 13.

“Gerard Way es nuestro indudable rey emo”

My Chemical Romance no es solo una banda para mí. Esta banda me ayudó mucho durante años. Cada vez que estaba en problemas, sabía que contaba con su música para sentirme mejor. Me identifico con sus letras y, de alguna manera, la banda me apoyó incluso más que mis propios padres. Son como mi familia.

¿Qué se siente estar obsesionada con una banda que ya no es una banda? Bueno, es triste en ocasiones, porque uno quiere ir a sus conciertos y emocionarse cuando sacan nueva música, pero uno sabe que eso no se puede porque ya no están juntos. Otras veces es bueno, porque uno está completamente seguro de que están sanos y felices y que están haciendo otras cosas que también disfrutan, y, como fan, eso es reconfortante.

Esto muestra un nivel de respeto de parte de la cultura de los fans que pocas veces se ve. Que estos fans quieran ver felices a los miembros de la banda en vez de querer que se reúnan y hagan un par de canciones que tal vez no signifiquen mucho. My Chemical Romance saved my life fue un mensaje que se discutió mucho en Piczo y MySpace en 2007, pero los adolescentes de hoy están emulando el mensaje sin ningún incentivo. Tal vez el legado de MCR es entender a los adolescentes de una forma que, aparentemente, no pasa de moda. Hazte a un lado Holden Caulfield, Gerard Way es nuestro indudable rey emo. —Lauren, 19.

Conéctate con Noisey en Instagram.