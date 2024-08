Los agresivos fichajes por los que vale la pena ver el inicio de la Liga Mx

El futbol no tuvo vacaciones. De la final del Clausura, cuyo campeón vigente son las Chivas de Matías Almeyda, hasta el inicio del Apertura este viernes, tuvimos la final de Champions League, la Copa Confederaciones y hasta la Copa Oro para resistir la espera de un nuevo torneo. Los fichajes de las últimas semanas, nuevos y conocidos, son el principal motivo para seguir la Liga Mx.



El japonés del Pachuca

El mercado extranjero todavía no está cerrado y la negociaciones han resultado provechosas para algunos, al menos en las expectativas. Pachuca dejó ir al «Chucky» Lozano al PSV, un destino que no se había anticipado tanto como su probable incorporación a La Liga española pero finalmente el dinero y el proyecto para su canterano los convenció a pocos meses de disputar el Mundial de Clubes. Los Tuzos perdieron a otro jugador de esa triada que animó la Liga Mx en el torneo del Clausura 2016 del que resultaron campeones: Rodolfo Pizarro se fue a Chivas y colaboró en el título, ahora es Lozano quien parte a Europa con apenas 21 años y altas expectativas.

Sin embargo, dieron la sorpresa más extraña en lo que va del mercado: incorporaron al japonés Keisuke Honda, proveniente del Milan. El anuncio ocurrió en plena madrugada y al despertar en México, no se habló de otra cosa que no fuera que un japonés llegaba al futbol mexicano. A pesar de que su paso por la Serie A no da muchas garantías porque apenas jugó poco más del 10% de los minutos disputados por su equipo en la última temporada, en Pachuca el tiempo de juego no será el problema que sí podría representar la adaptación.

Honda se robó las portadas, incluso fuera del país, pero Pachuca ya había dado la primera llamada al incorporar al chileno Edson Puch. Aunque su último torneo en México no fue tan bueno como sí había sido el anterior: 9 participaciones, 3 goles y una asistencia. Diego Alonso, técnico de Pachuca, valora sus condiciones técnicas y el desequilibrio que puede aportar.

Enner Valencia y el tridente matón de los Tigres

El regreso de Enner Valencia también entusiasma porque el último recuerdo que guardamos de él es grato: 12 goles en el Clausura 2014. Una cifra que parece alta luego del campeonato de goleo anterior con apenas 8 anotaciones. El delantero ecuatoriano cerró su primera etapa en México con la camiseta del Pachuca, fue parte del West Ham, jugó en Everton y ahora lo hará en Tigres. A pesar de haber estado en una de las ligas más competitivas del mundo, sus números son poco alentadores porque en las últimas dos temporadas registra solo 7 anotaciones y participaciones irregulares.

El plus en esta liga es tener de acompañante a André-Pierre Gignac, un goleador que en poco tiempo se adaptó al futbol mexicano. Valencia junto a Gignac y Edu Vargas son considerados entre los jugadores más valiosos para el Apertura 2017. El chileno dejó mucho que desear en su primer torneo, con respecto a lo que muestra en selección; pero ya marcó su primer gol del año futbolístico, el que significó el Campeón de Campeones para Tigres y su presencia en un equipo con tanta experiencia en el ataque impone.

El Monterrey será contendiente

Los vecinos, y fieros antagonistas de los Tigres, se armaron muy bien. Monterrey quedó segundo en la general, pero su buen trabajo durante el torneo no evitó que Tigres apuntara un logro a la historia de los Clásicos Regios: la primera eliminación después de seis enfrentamientos en liguilla. Antonio Mohamed permaneció en su cargo y las altas son un anticipo de lo que podrían ser una vez que sean puestos a prueba. Avilés Hurtado, el delantero que marcó de chilena el mejor gol del torneo anterior, dejó Tijuana para llegar a Rayados, a pesar de contar con una oferta del América; sus 7 goles y 4 asistencias en 13 participaciones son el aval de su impacto como delantero dentro y fuera del área.

Bajo el marco ya tienen a Hugo González, pero ahora también a Juan Pablo Carrizo, argentino de 33 años con un pasado de siete temporadas en su tercera etapa en el futbol italiano entre Lazio, Catania e Inter, pero con apenas 9 apariciones en liga desde el 2012. A su llegada, Carrizo se perfiló como la elección de Mohamed para ser titular debido a su experiencia, pero su primer partido en este país lo jugó con la Sub-20 y recibió tres anotaciones en la derrota de Rayados.

A horas del debut «rayado», el argentino Leonel Vangioni llega del Milan, en donde jugó solo 15 partidos de Serie A, para cubrir el lugar que deja Walter Ayoví. El técnico buscará aprovechar sus cualidades y velocidad por el sector izquierdo, se sumará a la competencia con cinco jugadores que pueden ser utilizados en esa zona.

No pierdan de vista a Gustavo Bou de los Xolos

Xolos es uno de los equipos que mayor expectativa ha generado durante el receso. Miguel Herrera volvió al América y no sorprendió a nadie; el plan estaba tan hecho que poco tardó en anunciarse la contratación del estratega argentino Eduardo Coudet para ocupar su lugar; respaldado por un largo recorrido como jugador entre su país, España, México y Estados Unidos, sus logros ya en el papel de director técnico son dos subcampeonatos con Rosario Central en 2015 y 2016, el único equipo al que ha dirigido.

Después de la decepción del torneo pasado, cuando terminaron de líderes y cayeron en liguilla con un pobre desempeño y la baja de varios de sus jugadores del equipo inicial: Guido Rodríguez, Milton Caraglio, Avilés Hurtado. Coudet hizo algunas incorporaciones sudamericanas que generan interés: Gustavo Bou, considerado un matón del área, a partir de su registro de 45 goles en 100 partidos como parte de Racing y poseedor de un importante recorrido por el futbol argentino, ha advertido que no viene a «pasar el rato». El volante argentino Damián Musto es conocido de Coudet, lo dirigió en Rosario Central, y lo pidió al llegar para cubrir la baja de Guido Rodríguez, quien es ahora uno de los refuerzos más prometedores de América.



El plan para exorcizar al Cruz Azul

Cruz Azul hizo su trabajo en el verano junto a Paco Jémez y contrataron a dos jugadores con un pasado reciente alentador para suplir las bajas de Jorge Benítez y Joao Rojas, quienes no cumplieron con las expectativas. La revelación del torneo chileno, Felipe Mora, fue además el goleador con 13 anotaciones portando la camiseta del club campeón, Universidad de Chile. Jorge Sampaoli, todavía como director técnico de La Roja, lo consideró el futuro del futbol andino y ahora, uno de los prospectos a goleador del Apertura 2017.

Además de Mora, los celestes incorporaron a un jugador formado en el Real Madrid, se trata de Edgar Méndez, proveniente del Alavés y con menos del 50% de los minutos disputados en la temporada anterior. El volante español ya había sido entrenado por Jémez en el Granada y en su debut en el partido de pretemporada ante Toluca, asistió a Martín Cauteruccio y marcó un gol para el 2-0 definitivo.



Nico Castillo, a reanudar lo que dejó pendiente en Pumas

El delantero de Pumas, Nicolás Castillo, no es una incorporación de este mercado, pero su olfato goleador comprobado con 8 goles en 9 partidos, los únicos que pudo jugar debido a una lesión que lo marginó, es suficiente argumento para ponerlo entre los candidatos al título de goleo y quizás se confirme como el delantero eficaz que tanto ha buscado el equipo capitalino.

Las expectativa es alta entre las cantidades millonarias. Los aficionados de la Liga Mx añoran el espectáculo de los goleadores, reclaman el costo/beneficio de las entradas en los estadios y exigen calidad. Los equipos han hecho lo suyo y ellos cruzan los dedos para que su refuerzo no se sume a la lista de fracasos.