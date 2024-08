Los álbumes cortos (que no son EPs) fueron la salvación de 2018

En mis años de adolescencia disfrutaba ver series de anime como Naruto o Caballeros del Zodiaco, pero con frecuencia me quejaba del relleno. De esos capítulos que estaban ahí para llenar espacio, para que la temporada estuviese completa. Que había que arreglar las armaduras. Que tocaba recorrer el camino de la serpiente. Que tenían que ayudar a unos aldeanos en una aventura autocontenida de un solo capítulo sin repercusiones en el resto del arco de la historia.



Pues bueno, lo mismo pasa en ocasiones con los proyectos musicales. Uno suele encontrar álbumes con canciones que parecieran estar ahí únicamente para cumplir con un número de temas que correspondan a lo que debería tener un LP. Con un track que signifique un número más en el streaming del artista. Pero lo cierto es que esas canciones a veces sobran. A veces los discos son más largos de lo que óptimamente podrían ser. O me van a decir qué “Pea”, de One Hot Minute es la más importante de ese álbum. O que “Pry, To” es la mejor de Vitalogy. O que “Fitter Happier” es la mejor canción de Radiohead (Sí, Karen, ya sabemos que es tu favorita de OK Computer, ya siéntate).

Videos by VICE

Afortunadamente, pareciera que este año se hubiera empezado a gestar una tendencia en contra de estos álbumes innecesariamente inflados y alargados. No se ha vuelto la regla, claro, pero sí hay una semilla que está intentando explorar las posibilidades que dan los álbumes (no EPs) cortos. Una semilla sembrada, entre otros, por Kanye West.

La idea de West para sus proyectos de 2018 con su sello discográfico GOOD Music era producir cinco álbumes, y estos saldrían uno tras otro con intervalos de una semana. Los discos, además, no superarían las siete canciones, ni los 30 minutos de duración total.

El primero fue Daytona, de Pusha-T. El rapero de Virginia, que ahora preside el sello de West, estuvo en contra de la idea inicialmente. ¿Solo siete canciones? Él quería hacer un álbum completo. En una entrevista con Vulture, Pusha-T describió la idea de Kanye como este se la describió a él: “¿Qué es un álbum completo? ¿Qué crees que es un álbum completo? Dime qué significa eso de un álbum completo […] Creo que en siete canciones puedes obtener todo lo que quieres, y que podemos llegar al proyecto más fuerte y conciso posible”.

Y así empezó. Pusha luego reconoció que se había equivocado al dudar de la idea de las siete canciones. Daytona fue bien recibido por la crítica y algunos incluso afirman que es su mejor trabajo como solista. Así, el proyecto se realizó y bajo ese concepto se lanzaron los álbumes de Kanye ( Ye), de Kanye con Kid Cudi (Kids See Ghosts), de Nas (Nasir), y de Teyana Taylor (K.T.S.E), además del de Pusha-T.

Pero West no fue el primero en pensar en esta idea de pulir los álbumes, de, literalmente, cortarles la grasa. Desde 2016, Trent Reznor, otro científico loco como Kanye, empezó a sacar EPs, Add Violence y poco después Not The Actual Events. Se suponía que se trataba de una trilogía de EPs que culminaría este año. Sin embargo, cuando llegó la hora de sacar el que sería el tercer EP, Reznor decidió reclasificarlo y llamarlo, en vez, un álbum. Bad Witch, lanzado el 22 de junio —casualmente en la misma temporada de los cinco discos de West— era un álbum con seis canciones y 30 minutos exactos de duración.

Sin embargo, la explicación del vocalista y mente maestra de Nine Inch Nails fue mucho más pragmática que la de Yeezy. ¿Por qué hablar de álbumes si no son ni siete canciones? De nuevo, ¿qué es un álbum completo? En un foro de fans de NIN, Reznor, bajo el nombre de “teitan”, respondió:

¿Quieren saber por qué llamo a esto un LP en vez de un EP? Los EPs aparecen junto a los sencillos en Spotify y otros servicios de streaming = se pierden más fácil. Los EPs se sienten menos importantes en este mundo de lamúsicanoestantimportantecomoloera. ¿Por qué hacer que sea más fácil de ignorar? ¿Ya no estamos cobrando por esto así que cuál es el problema?



Y Reznor tiene un punto. Tal vez la diferenciación entre un EP y un LP importaba cuando se cobraba más por un disco debido a su longitud. Pero en una era en la que pagamos (o no) simplemente por el servicio de escuchar música, ¿qué importa si un producto es llamado EP o LP si se hacen con el mismo cuidado y calidad?

Tal vez simplemente se trata de encontrar otras estéticas y propuestas. Llevamos décadas escuchando álbumes de 78 minutos, experimentado con los álbumes dobles, las ediciones especiales con demos y grabaciones secretas. Siempre MÁS contenido, pero muchas veces contenido olvidable.

Y es aquí donde entra Tierra Whack, una artista que decidió hacer un álbum de 15 minutos con cada canción de un minuto, específicamente para que todas cupieran en el formato de video de Instagram. El álbum está acompañado en su totalidad de pequeñas viñetas audiovisuales y, según algunos medios de crítica musical, este incluido, Whack World, con su experimentación y brevedad es posiblemente el mejor álbum de 2018.

La lista podría seguir. A finales del mes pasado Earl Sweatshirt sacó su álbum Some Rap Songs, con 14 canciones y solo 24 minutos de duración. FM! de Vince Staples a duras penas supera los 20 minutos, e incluso por fuera del reino del hip-hop, artistas como Tony Molina están sacando álbumes como Kill the Lights, que dura apenas 14 minutos y se siente como un viaje express al pop rock de los 60 y 70. Incluso el supergrupo de boygenius, conformado por Julien Baker, Lucy Dacus y Phoebe Bridgers tienen un proyecto de 21 minutos. Aunque ellas lo clasificaron como un EP, el disco ha salido en la mayoría de listados de mejores álbumes del año y si eso no muestra que se está marcando una tendencia, realmente no sé qué lo hace.

En fin, tal vez no sea la moda que todos los artistas de los listados de Billboard vayan a seguir. Es decir, Scorpion de Drake, un álbum doble, fue el álbum con más streams del año. Pero al menos está empezando a crecer la alternativa, la idea de que los artistas puedan sacar un trabajo breve sin ser menospreciado por no ser un álbum completo, porque como diría Kanye: ¿qué es un álbum completo?

Conéctate con Noisey en Instagram.