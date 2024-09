Los alimentos «fitness» en realidad pueden hacerte engordar

Mantenerse sano no es tarea fácil. Lo recordamos cuando, después de un atrancón de tacos de carne grasosa llegamos a nuestra cara tienda local de alimentos saludables, cuyos pasillos huelen a clorofila y son acechados por veganos demacrados y señoras que creen que deben comprar todo lo que diga «libre de gluten» aunque no sepan lo que es el gluten.

Allí, nos llenamos de distintos tipos de kale carísimos —cuando podríamos comprar espinacas en el mercado—, de suplementos alimenticios ultracostosos —cuando podríamos obtener nutrimentos de, bueno, la comida—, y demás productos que prometen un estilo de vida más activo y saludable del que llevamos actualmente. Y pensamos: Quién necesita el gimnasio cuando se tienen alimentos superpoderosos?

Pues bien, en caso de que todavía estés operando bajo la ilusión de que puedes comer, y solo comer, en tu camino hacia la salud, toma esto como un gentil recordatorio de que estás completamente equivocado. Los alimentos fitness en realidad pueden engordarte.

Y no, no es porque las barras de energía tiendan a estar llenas de azúcar y de otras calorías provenientes de los tan teminos carbohidratos. Según un nuevo estudio en el Journal of Marketing Research, los consumidores preocupados por su peso están convencidos de que los alimentos «saludables», como las Clif Bars y las Nature Valley, son reemplazos del ejercicio, en lugar de ser alimentos que fungen como su combustible.

Pero, ¡no es tu culpa! El estudio se centra específicamente en los artículos «etiquetados como fitness«, que, según afirma, «animan a los consumidores a comer más de esos alimentos y a hacer menos ejercicio, lo que podría socavar sus esfuerzos de perder o controlar su peso». «A menos que fuera un alimento prohibido por su dieta», escriben los autores del estudio, «la designación del producto como «fit» aumentó el consumo de quienes tratan de controlar su peso». Aunque esos consumidores «también redujeron su actividad física, al parecer por pensar que los alimentos «fit» eran un sustituto del ejercicio».

El estudio comprobó esta teoría pidiéndole a los comensales «restringidos», quienes están crónicamente preocupados por su peso corporal, que comieran una de las dos mezclas de frutos secos idénticas. Una de ellas se marcó con la palabra «fitness» y tenía una imagen de tenis para correr, mientras que la otra simplemente se etiquetó como «Trail Mix». Luego les dieron ocho minutos para degustar todo lo que quisieran de las dos mezclas y que las clasificaran de acuerdo a su sabor. También se les dio la opción de hacer ejercicio en una bicicleta estacionaria después de comer la mezcla de frutos secos.

Ahora observa y sorpréndete: los comensales arrasaron con las mezclas etiquetadas como «fitness» y usaron poca energía durante la parte del ciclismo. Bastó con usar un logo de tenis para correr.

«Es importante hacer hincapié en monitorear las imágenes de fitness en la comercialización», escriben los autores del estudio. «Por ejemplo, una marca puede ofrecer vales de gimnasio o consejos para ejercicio en lugar de implicar lo fitness a través de una etiqueta o imagen. Recordándole a los consumidores que el ejercicio es todavía necesario para contrarrestar el efecto negativo de estos alimentos etiquetados como fitness«.