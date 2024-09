Los alumnos del colegio Sheridan hacen fallar un tiro libre con esta creativa distracción

Student sections take note. The @SheridanStuSect knows how to put on a show. pic.twitter.com/2BW2YH6bv8

Cuando estábamos en la prepa solíamos hacer todo tipo de tonterías para distraer al equipo contrario. Una de las técnicas más efectivas era contar los segundos que quedaban en el reloj —digamos que el otro equipo tenía 18 segundos para terminar la jugada, y nosotros contábamos desde los 10, provocando que el equipo se apresurara para ganarle a la chicharra, aún con 8 segundos en el reloj. Qué maravilla, nada mal para unos pubertos.

Sin embargo, la grada de los Sheridan Generals se inventó una forma mucho más original y divertida para distraer al equipo contrario: fingir dar a luz a un bebé. Intenta lanzar un tiro libre al mismo tiempo que una nueva vida ve la luz por primera vez justo frente a ti. Hasta la banca de Monmouth se queda corta con la creatividad de esta escena.

(En una nota aparte: el lado b de la website de los Sheridan Generals es realmente sorprendente –es decir, sólo menciona a un jugador y en su mayoría aparecen anuncios de veterinarias– y se parece de una forma fascinante a la que es supuestamente la website real.)