Los AMLISMOS vistos por AMLISTAS. Tercera llamada, comenzó el sexenio

Los seguidores del nuevo presidente llegaron a la plancha del Zócalo desde temprano y provenientes de toda la república. Sinaloa, Chiapas, Puebla, Estado de México, nadie quería perderse el primer evento público de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Estado.



Estaban ahí porque esperaron 12 años para verlo al frente del Poder Ejecutivo y ahora tienen esperanza de que México cambie, pero ¿qué piensan sus seguidores sobre los temas que han levantado ámpula en redes sociales desde que ganó apabullantemente las elecciones en julio pasado?

Las consultas populares, el aeropuerto, tren maya, legalización de la mariguana, desaparición del Estado Mayor Presidencial, juicio a los expresidentes ¿Y el caso Ayotzinapa? ¿Qué opinan de Taibo? VICE platicó de todo con los asistentes del AMLO Fest y estas son algunas de las respuestas.

Julia Club, 65 años, activista

VICE: ¿Qué opina de las consultas populares?

Yo estoy de acuerdo porque no se nos ha tomado en cuenta, siempre se nos ha chingado y rechingado, nunca nos preguntan si queremos o no queremos, nada más nos la meten, entonces yo estoy de acuerdo en que haga consultas, somos corresponsables de gobernar este país ahora y tenemos el derecho y la obligación de ser consultados.

¿Cómo ve la desaparición del Estado Mayor Presidencial?

Excelente porque es un grupo de choque dentro del Ejército.

¿Qué opina de la legalización de la mariguana y la amapola?

Esa es cuestión de los especialistas, para mí legalizada o no legalizada la gente que la quiera consumir la va a consumir, entonces si la legalizan posiblemente el mercado sea diferente, pero tiene que ser gente especialista la que opine sobre eso. El que quiere chingársela se la chinga y el que no, privatizada o no privatizada o como sea no le van a entrar, si no es mala ¿cuál es el pedo?

Juan Carlos Pastrana, 29 años, activista LGBT

¿Qué opinas de las consultas populares?

Me parece interesante que se maneje como el inicio de la participación activa de los ciudadanos, que de verdad comencemos a tomar estas decisiones, pero de manera consciente, tener esta información que como ciudadanos no nos importa o la dejamos pasar. Creo que abona a que construyamos lo que de verdad significa la ciudadanía que es estar pendiente de los asuntos nacionales.

¿Te parece positiva la cancelación del Aeropuerto en Texcoco?

No creo que sea un buen proyecto el que se estaba construyendo en Texcoco por diversas razones y me parece fenomenal porque es algo que desde campañas se estuvo manejando en Morena, que bueno que vamos a tener la oportunidad de desarrollar otro polo aeroportuario en diferente parte del área metropolitana y no saturar Texcoco y el oriente.

¿Qué opina de la construcción del Tren Maya en medio de la selva?

Se debe de utilizar la infraestructura que ya está, para evitar cualquier posible tala de árboles o afectación a la selva, creo que sí va a ser importante el desarrollo turístico que se le va a dar porque está muy mal desaprovechado el sureste mexicano, va a ser bueno para que personas de otros estados puedan conocer más de México, pero sí cuidar mucho la parte ambiental.

Juan Manuel Terreo, 65 años, abogado

¿El nuevo gobierno debe implementar el aborto legal en todo el país?

Es un tema muy polémico que desafortunadamente en nuestra sociedad no estamos preparados para muchas cosas, pero definitivamente yo creo que no debe de liberarse porque a final de cuentas es un ser humano, es una vida y no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie.

¿AMLO debería llevar a juicio a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto?

Claro que sí, eso no es de ahorita, eso debió haber sido siempre, el abuso del poder y el uso de poder son cosas muy diferentes.

¿Cómo ve la desaparición del Estado Mayor Presidencial?

Puede desaparecer, pero definitivamente él debe tener una seguridad, independientemente del pueblo que lo quiere o lo estima debe tener seguridad porque hay gente que está inconforme, eso es obvio.

Gema Ortiz, 45 años, ama de casa

¿Qué opina de las consultas populares?

Me parecen perfectas, porque esto es una democracia, nunca lo habían hecho y ahorita lo está haciendo este nuevo presidente, me parece muy bien y estoy de acuerdo.

¿Le parece positiva la cancelación del Aeropuerto en Texcoco?

Muy bien que se cancelara, porque están quitándole vida, es un ecocidio y no es válido, lo hicieron en Cancún que fue lo que provocaron, aquí también lo querían hacer. Que se perdieron millones, más millones se van a perder para dejarles a todos los rateros las concesiones de su aeropuerto que querían.

¿El gobierno de AMLO resolverá el caso Ayotzinapa?

Yo espero que sí, yo tengo fe que sí, sabemos cuál va a ser el resultado, pero que paguen los responsables.

Emet Ayrton, 24 años, abogado

¿El nuevo gobierno debe implementar el aborto legal en todo el país?

Debe despenalizarlo, no puede ser que sigamos metiendo a la cárcel, que sigamos culpando y señalando gente por abortar, debe despenalizarse.

¿AMLO deberían llevar a juicio a los expresidentes como Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto?

Por supuesto, hasta Echeverría. Principalmente desde Salinas, que es el que queda vivo, desde 1988 el modelo neoliberal que se implementó en el país ha sido un saqueo impresionante. Una cosa es lo que pueden registrar que tienen de dinero los expresidentes y otra cosa el poder que tienen: empresas, contactos, medios de comunicación, es una gran mafia que sí tiene secuestrado al país.

¿Qué piensa sobre la desaparición de la figura de Primera Dama?

Está perfecto porque era una posición en la cual si nos remontamos históricamente a lo que representaba la primera dama y quienes fueron, digo Beatriz Gutiérrez Müller tiene muchísima más capacidad como persona en este puesto, qué bueno que va a desaparecer porque es algo que le quedaba muy chico.

Cecilia Noriega, 63 años, ama de casa

¿Qué opina de las consultas populares?

Lo veo muy bien, porque es el sentir de la gente, porque se va a hacer lo que la gente diga para tomar decisiones ¿Verdad? Yo digo que sí.

¿Cree que el gobierno de AMLO resolverá el caso Ayotzinapa?

Últimamente ya dijeron que esas personas que encontraron ahí eran en verdad las que habían asesinado, probablemente él (AMLO) vaya a tomar asunto para seguir su proceso.

¿Qué opina sobre la legalización de mariguana y la amapola?

Si es bueno no sé para quién sea bueno, si es mal sí sé que es para mucha gente que no sabe lo que es el consumo de la droga, si lo van a hacer como en EU únicamente para uso medicinal está perfecto.

Margarito Aguayo, 50 años, contador

¿Qué opina de las consultas populares?

Es bueno preguntarle a la gente, pero hay gente que no tenemos el criterio necesario para dar una respuesta correcta, pero es muy bueno que tengamos alguien que nos tome en cuenta para las opiniones.

¿Te parece positiva la cancelación del Aeropuerto en Texcoco?

No conozco muy bien el tema sobre el aeropuerto de Texcoco, pero confió en que López Obrador lo haya eliminado por ser negocio propio para personas no muy deseables para nuestro gobierno.

¿Qué opina de la construcción del Tren Maya en medio de la selva?

Mientras sea para mejorar el país es muy bueno.

Mayra Ortiz, 40 Años, percusionista

¿Qué opina sobre las iniciativas de legisladores de Morena y PT que entre otras cosas buscan eliminar las cuotas que cobran los bancos y asegurar pensión para todos los mexicanos?

Excelente, yo creo que los más vulnerables son las personas adultas, por eso tenemos los 25 programas del licenciado Andrés Manuel que son para los más vulnerables, y sobre los bancos excelente yo al final estoy de acuerdo con que quiten las comisiones, todo eso se va a ir para el pueblo.

¿El nuevo gobierno debe implementar el aborto legal en todo el país?

Por supuesto que sí, yo opino que es importante que sea en todo el país, una como mujer decide.

¿Qué opina sobre la legalización de la mariguana y la amapola?

Yo estoy de acuerdo siempre y cuando se para mejorar, para medicinas, lógicamente sí tiene que haber una regulación para las personas que no lo consume para mejorar la salud.

Fernando Pérez, 21 años, estudiante

¿Cree que los dichos de Paco Ignacio Taibo II son misóginos o machistas?

Yo opino lo contrario, porque este PRIAN nos la ha metido más que doblada y pues ha sido este un momento donde verdaderamente está hablado como debe hablar un verdadero mexicano y los albures son algo muy mexicano, muy normal y nadie se debe espantar.

¿Está de acuerdo con la propuesta de seguridad interior de AMLO (Guardia Nacional)?

Yo estoy de acuerdo porque supuestamente dicen que va a militarizar el país, está perfecto porque hay mucha inseguridad, mucho huachicol, mucho narcotráfico pero por qué, porque esta misma (gente) del poder ha creado todo este siniestro para que la gente tenga miedo, no salga a la calle a protestar, a decir, a declarar sus verdaderos derechos, entonces yo siento que está bien que se militarice pero bien, no lo que hizo Calderón no lo que hizo Peña, lo que va a hacer López Obrador lo apoyo.

¿Qué opina de las consultas populares?

Mucha gente está en contra, de decir ¿cómo se le va a consultar al pueblo? Pero yo estoy de acuerdo porque es un verdadero acto de democracia y es momento de que el pueblo tenga palabra en el gobierno y para nuestro bienestar.

Zaira Gómez, 20 años, estudiante

¿Qué opina sobre la legalización de la mariguana y la amapola?

Sería muy bueno que se legalice, ya que como lo han mencionado algunos estudios no es realmente peligrosa, se puede ocupar en estos momentos como medicamentos, ya que somos muchos en la población y no se dan abasto las medicinas, es una técnica muy bien implementada.

¿El nuevo gobierno debe implementar el aborto legal en todo el país?

Personalmente creo que es un contra y un sí, porque hay personas que son violadas y ellos tienen el derecho porque es su cuerpo y si necesitan realizar el aborto puede ser legalmente, hay personas en estos tiempos de mucho crimen ha habido muchas masacres y violaciones, realmente creo que puede ser legal.

¿Qué piensa sobre la desaparición de la figura de Primera Dama?

No habíamos visto nunca algo igual porque nos han implementado la clase alta, media y baja y en este caso la primera dama no lo está tomando como tal, nos está tomando a todas como iguales, no hay nadie superior todas somos iguales, trabajamos, estudiamos, ella es mamá, trabaja, estudia. Es muy buena la idea en que nos toma como mujeres.

Eliazar González, 50 años, ciclista en sillas de ruedas

¿Qué opina de las consultas populares?

Son muy buenas la verdad que sí, allá en Tabasco votamos por las 10 consultas que son buenísimas, todo el proyecto de Andrés Manuel está bueno, claro hay unos que hablan de que no, pero son los corruptos que había porque eso se acabó.

¿Qué opina de la construcción del Tren Maya en medio de la selva?

El tren maya es bueno porque va a haber mucho empleo para jóvenes y gente adulta también y va a haber gente adulta que va a tener trabajo en la refinería, gente que fueron sacados de Pemex le van a dar la oportunidad de que vuelvan a trabajar en la refinería como en el tren maya.

¿Qué piensa sobre las iniciativas de legisladores de Morena y PT que entre otras cosas buscan eliminar las cuotas que cobran los bancos y asegurar pensión para todos los mexicanos?

Trae buenos proyectos, sabe para quién, para la juventud, quizá yo ya no alcance a ver más lo bueno que viene, pero me queda la alegría de que luché con Andrés Manuel, con gente que dormimos aquí, pero se logró.

Manuela Gómez Hernández, 50 años, profesora

¿AMLO debería llevar a juicio a los expresidentes como Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto?

Debe de juzgarlo por tanta corrupción que han hecho ellos. En las comunidades no tenemos todos los servicios que debemos de tener como la escuela, el centro de salud, los medicamentos, como ahorita que hay problema en el magisterio que cubrieron interinos y no les han pagado es ahí donde no estamos de acuerdo con lo que hizo el expresidente que está saliendo.

¿Qué piensa sobre la desaparición de la figura de Primera Dama?

Yo digo que no, que siga la primera dama del presidente.

¿El nuevo gobierno debe implementar el aborto legal en todo el país?

Sí, para que no sigan haciendo el aborto a las menores de edad y debe haber planificación familiar para no llegar a eso.

