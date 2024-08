Los Chemical Brothers anunciaron la llegada de ‘No Geography’, su nuevo álbum

Luego de liberar a todo un ejército de robots fiesteros a través de su electrónica de avanzada, y de conquistar a CDMX tras siete años de ausencia en el Corona Capital 2018, los Chemical Brothers han vuelto a paralizar al planeta Tierra con el anuncio de su noveno álbum de estudio.

Titulado No Geography, este trabajo se convierte en la continuación de Born in the Echoes, su último LP lanzado en 2015. En este nuevo álbum se encuentra también “Free Yourself”, el sencillo futurista lanzado la semana pasada. No Geography será lanzado en el primer semestre de 2019.

Asimismo, los Chemical Brothers también han anunciado su regreso a los Estados Unidos en su imponente formato live para el próximo año, sorprendiendo a todos sus seguidores de Latinoamérica con otra fecha en Ciudad de México, el 12 de mayo de 2019 en el Pepsi Center WTC.

Mientras se pasa el tiempo, piérdete en el futuro de la robótica de avanzada con el video de “Free Yourself” a continuación:

