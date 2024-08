Los chicos también usan tacones

Algunos hombres están llevando la moda masculina a otro nivel, literal, poniéndose tacones. Al igual que pintarse las uñas, maquillarse y usar faldas, los tacones son otra forma en que los hombres eligen expresarse a través de elecciones de moda poco convencionales.

Sin embargo, esta tendencia no es exactamente nueva. Algunos historiadores remontan el origen de los zapatos de tacón al siglo X, cuando los miembros de la caballería persa los usaban para ayudar a mantener sus zapatos estables en los estribos. Según la historiadora Maude Bass-Krueger, los hombres del siglo XVII usaban tacones, medias ajustadas y de colores y calzones para enfatizar sus piernas musculosas. Luis XIV incluso declaró que solo los miembros de su corte podían usar tacones rojos.

En la actualidad, los tacones están más asociados con la moda femenina, pero ahora algunos hombres —como los íconos del pop, las estrellas del rock y este señor que se volvió viral por combinar sus camisas de vestir y sacos con tacones y faldas ajustadas— mantienen la estética viva para los chicos.

A medida que más personas adoptan la moda no binaria, parece que cada vez más hombres están aprendiendo a caminar con tacones, ya sea para verse bien, sentirse más seguros o simplemente para pisotear las normas de género.

“Uso tacones porque personalmente me gusta cómo se ven mis piernas con ellos. Es tan simple como eso”, le dijo a VICE el artista de teatro musical Jake O’Brien, de 26 años.

O’Brien compró su primer par de tacones para una audición en 2015, pero fue hasta 2020 que empezó a usar tacones con regularidad.

Jake O’Brien usa tacones porque le gusta cómo se ven sus piernas. Foto: Cortesía de Jake O’Brien

“El COVID me ha hecho reflexionar mucho, y siempre he querido vestir lo que la sociedad dice que es más femenino, así que pensé: ‘¿por qué no?’” dijo O’Brien, y agregó que a veces limpia su casa en tacones solo para hacerlo más divertido.

O’Brien publica videos caminando en tacones en TikTok, donde los videos con el hashtag #meninheels (#hombresentacones) actualmente tiene un total de alrededor de 77.4 millones de visitas, mientras que aquellos con el hashtag #boysinheels (#chicosentacones) tiene alrededor de 74.3 millones en total.

Alex Ringler, un actor de Nueva York, dijo que usar tacones le da más confianza.

“Con los tacones me muevo de una forma que no puedo con los zapatos planos, y eso me hace sentir fabuloso”, dijo.

También baila, entonces eso le facilitó aprender a caminar con tacones. Ringler dijo que ahora tiene tacones de diferentes estilos: sandalias, zapatos de tacón y botas.

“La moda debe ser divertida y permitirte encontrar lo que te gusta vestir y lucir. [Puede] ser una forma de arte y, como cualquier forma de arte, aprendes las reglas para poder romperlas de formas nuevas e interesantes”.

Ringler dijo que está agradecido de poder experimentar con su apariencia sin muchas consecuencias y admitió que “muchos hombres no tienen tanta suerte”.

Alex Ringler dijo que los tacones lo hacen sentir más seguro. Foto: Cortesía de Alex Ringler

La gente reacciona de manera diferente a los zapatos de O’Brien y Ringler.

“Todos los hombres heterosexuales que he conocido quieren ponerse tacones después de unos tragos”, dijo O’Brien. Pero los hombres heterosexuales que rodean a Ringler han sido menos entusiastas. “Los hombres heterosexuales que no conozco lo ignoran o ponen los ojos en blanco”, dijo.

Sin embargo, dijeron que a las mujeres les gusta, algunas le pidieron consejos a Ringler sobre cómo caminar con tacones y otras le dijeron a O’Brien que les gustaría que sus novios también usaran tacones.

Aunque dijo que para él los tacones no son una actitud hacia la masculinidad, Ringler admitió que usar tacones es como “pintarle dedo a las normas sociales”.

Marcus Territory, un creador de contenido de 26 años de Ontario, está de acuerdo.

“Me gusta arruinar lo que la gente piensa cuando dice que algo es ‘masculino’”, dijo Territory. “Quiero mostrar que los tacones pueden ser simplemente otra prenda de vestir con la que los chicos pueden jugar, disfrutar y seguir siendo masculinos”.

Sin embargo, Territory tiene cuidado de no usar tacones, ni faldas, vestidos y esmalte de uñas, como una forma fácil de llamar la atención de la audiencia. Dijo que hacerlo fácilmente podría convertir la feminidad en una estrategia estúpida. Para él, usar estas prendas no debe verse como algo extraño sino normal.

Por lo tanto, intenta usar los tacones de una forma un poco irónica.

Marcus Territory cree que los hombres pueden seguir siendo masculinos con tacones. Foto: Cortesía de Marcus Territory

“El propósito principal de los tacones para mí es que sean parte de una combinación de ropa inequívocamente masculina… una forma de explorar nuevas estéticas y estilos”.

Dejando a un lado las intenciones, Territory reconoce que el auge de la moda no binaria es “positiva en general” y permite que cada vez más hombres se expresen de nuevas formas.

Ringler cree que las personas tienen sus razones para usar ropa no binaria, desde lo banal hasta lo profundo.

“Cualquiera puede usar lo que quiera”, dijo Ringler. “Las personas que te rodean siempre van a opinar sobre lo que te pongas, pero la única opinión que realmente importa es la tuya”.

