Hablamos con Los Chikos del Maíz para saber por qué nos mencionan en su nuevo tema

Hace tres años, cuando la que parece que se ha convenido en llamar “música urbana” en nuestro país empezaba a sonar en las radios y a ocupar portadas en los medios generalistas, Los Chikos del Maíz se despidieron del rap con Trap Mirror, un EP en el que tuvieron cabida desde temas estrictamente políticos como “La soledad del corredor de fondo”, que arrancaba con una mención a Manolo Monereo, hasta canciones que hablaban de las relaciones como “Un bolero en Berlín” pasando por “Los Pollos Hermanos”, el beef a C. Tangana que tantos clics —en los canales de YouTube de los tres y en las revistas, para qué negarlo— generó.

Tras un parón en el que no han dejado de hacer música sino que se han dedicado a un proyecto paralelo, Riot Propaganda, Toni y el Nega vuelven con Comanchería, un trabajo que verá la luz en otoño. Y “Valerie Solanas”, el tema que los valencianos estrenan hoy, es el aperitivo. La autora del Manifiesto SCUM, que disparó a Andy Warhol en el 68, les sirve como referencia para criticar la que consideran una cultura musical fabricada en serie como en la que se inscribía el referente del pop art, que estima que el verdadero arte es el de fabricar dinero.

En su letra, además de tirarle a los artistas que mantienen una postura acrítica respecto al capitalismo en el que se enmarca su producción o lo llevan por bandera, Los Chikos del Maíz han vuelto a mencionar a VICE, como ya hicieron en “La soledad del corredor de fondo” —saraut para el genio Luis Buñuel, allá donde esté—. Por eso y porque en el fondo nos encanta, joder, nos hemos visto en la obligación de sacarle la puntilla a “Valerie Solanas” y de pedirles que nos respondan unas cuantas preguntas.

VICE: ¿Por qué volver y por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en Nega y Toni en estos tres años con Riot Propaganda, qué habéis aprendido a nivel musical?

Toni: Para nosotros, Riot Propaganda era un cambio muy grande respecto a Los Chikos del Maíz. Puede parecer algo absurdo, dado que seguimos siendo las dos mismas voces con la incorporación de MARS. Pero eran menos responsabilidades, menos cansancio físico y mental, letras más cortas, menos personales… Creo que eso se nota porque mucha gente ha sabido diferenciar entre una banda y otra. Hemos aprendido muchísimos a su lado porque son personas que llevan más de 20 años haciendo música a un alto nivel. Aprendimos muchísimo encima del escenario, sobre todo en la experiencia de 2013. Creo que nos ayudaron a profesionalizarnos y a mejorar en términos de sonido y puesta en escena.

Nega: Apetecía mogollón volver al rap, al bombo y la caja. De ellos he aprendido a ser profesional.

Y, ¿qué ha cambiado a nivel político, tanto en España como en vosotros? ¿Ha sido la coyuntura política actual, en alguna medida, un empuje para volver?

Toni: Insisto en que volvemos porque sentimos que todavía podemos aportar musicalmente y el cuerpo nos lo ha pedido. Somos un grupo de música y eso es lo primero, sentir la necesidad de hacerla. La coyuntura política define gran parte de nuestras letras porque estas son el reflejo de nuestra manera de ser y pensar. Pero hemos dicho muchas veces que ojalá la sociedad fuera otra y pudiéramos cantar sobre flores, amor y cine.

Nega, en tu libro, Llamando a las puertas del cielo (Akal), hablas mucho de la fama como daño colateral, de la cara B, del malestar que, particularmente, te generaba. En este tema el estribillo dice “dispara al famoso”, pero vosotros también lo sois. Decía Gustavo Bueno en una de sus intervenciones en El debate de la 2 que la lista de famosos de cada momento refleja la tabla de valores de la sociedad. ¿Qué refleja de la sociedad que los artistas a los que le dais caña sean famosos? ¿Y que vosotros lo seáis?

Nega: Creo que Gustavo Bueno yerra (como de costumbre) y peca de clasista: una sociedad no se mide por su lista de famosos, eso ilustra únicamente el carácter de su industria cultural y de sus aparatos ideológicos, no del público. Yo no soy famoso, soy un famosillo de tercera.

“Valerie Solanas” es vuestro primer tema después de 3 años de silencio y parece un beef a alguien muy concreto. En su último trabajo, Tangana mencionaba a Warhol, reproducía algunas frases suyas y en varias entrevistas habló de él. Ahora, vosotros sois Valerie Solanas. Él sacó Inditex, Nega canta “yo Anguita, tu Amancio”. ¿Es esto otro beef contra Tangana en particular y su rollito en general? ¿Por qué habéis elegido este tema como primer single?

Nega: NO-ES-UN-BEEF. Cuando hemos tirado un beef (y hemos tirado unos cuantos), lo hemos hecho siempre dando nombres y apellidos. Es una crítica al mainstream y a la industria cultural y a cómo funcionan las cosas en la actualidad, al “quiero ser famoso a cualquier precio”.

Si yo me leyera las entrevistas de Tangana necesitaría un psiquiatra y VICE escribiría sobre Faulkner y no sobre los beneficios de no masturbarse o la gente que mea en las barras de las discotecas. Y viviríamos en un universo paralelo. Respecto a lo de Amancio Ortega, no me jodas, ¿Los Chikos del Maíz criticando a Amancio Ortega y es por Tangana? Venga va. Si echas un vistazo a nuestras letras verás que lo hemos criticado unas cuantas veces.

También somos conscientes de que esto pasaría, claro, y ahora que se ha convertido en una superestrella mucho más, pero vamos, porque se haya convertido en una estrella no vamos a dejar de criticar el mainstream, el pop masivo y el capitalismo salvaje y a sus gurús. Pero es curioso, estoy seguro de que a Tangana no le preguntarías si lo de “Inditex” es un beef a LCDM porque lo han criticado en varias ocasiones. O si lo de derramar champán delante de una señora de la limpieza que va mocho en mano es un beef al sindicalismo o a las kellys. O a los comunistas en general.

Toni: Hemos elegido este tema como single porque nos gustaba y nos parecía interesante volver a la escena con él. Como hemos hecho con todos los adelantos, sacamos el que más nos identifica en ese momento y creemos que es una buena canción. No sé, ¿en qué se debe basar la elección de un single? Algunas preguntas son para pensarlas dos veces al menos.

Me refiero a que sois un grupo de rap político, la coyuntura no es precisamente fácil para la izquierda a nivel tanto nacional como global y sin embargo vuestro regreso, bastante esperado, es una tirada a la industria cultural y a otros artistas. Si “la única minoría peligrosa son los ricos”, algo muy cierto, ¿por qué no les tiráis a ellos en vez de a otros artistas? Imagino que lo haréis en el disco, pero también supongo que a más de uno le sorprenderá que este tema sea vuestra vuelta.

Nega: Creo que si el tema es un beef, es precisamente a los ricos. Al “todo vale para ser rico” y al “qué maravilloso es ser rico y famoso” que parecen pregonar determinados artistas del mainstream. Valerie Solanas le puso freno de golpe a tanta gilipollez, con tres tiros a bocajarro.

Toni: El tema es para aquellos artistas que intentan ensalzar al emprendedor, al exitoso, al famoso, al rico. El tema es contra esas personas que te dicen que te esfuerces y triunfarás. Que si no estás en portadas no eres nadie. Es igual de peligroso el que difunde el mensaje dominante entre iguales que el rico que está en su casa dirigiéndolos y disfrutando de que ese pensamiento se extienda. No solo es peligroso Amancio Ortega, también quienes difunden determinados valores que hacen que veamos más peligroso al inmigrante que se busca la vida que al empresario que nos explota y nos roba.

En su último libro, Espectros de la movida, Víctor Lenore establece un paralelismo entre lo que ocurría en la cultura en los 80 con la movida y lo que ocurre ahora con la música urbana (aparente rupturismo estético o formal pero perpetuación del sistema de valores, etc…), que es lo que criticáis en este tema. ¿Qué pensáis vosotros y, si estáis de acuerdo, con quiénes os identificaríais de las bandas de aquellos tiempos?

Nega: Creo que Lenore acierta completamente, el modelo se repite, primero como tragedia y luego como farsa que diría el loco alemán: de la misma forma que en los 80 Modestia Aparte y Alaska atraían los focos y los artículos en prensa mientras grupos como Kortatu o La Polla eran sistemáticamente silenciados, hoy tenemos a grupos que salen 500 veces por semana en revistas de este tipo (VICE, Playground, Mondosonoro, Rockdeluxe…) mientras que La Raíz o Kase O llenan Vistalegre con un silencio mediático demasiado escandaloso. ¿Que cada revista tiene su línea editorial y saca lo que le viene en gana? Todo el derecho del mundo, el mismo que tengo yo a criticar esa misma línea editorial. Dice Thomas Frank que “las élites adoran las revoluciones que se limitan a cambios estéticos”. Yo solo puedo aplaudir fuerte.

Toni: Los medios privados pueden hacer lo que les dé la gana y sacar a un artista desconocido y ensalzarlo. Lo que no es de recibo es que se haga desde los medios públicos. Como bien dice Nega, La Raíz o Kase O llenan Vistalegre o el Wizink y TVE no dice ni pío. Luego viene un grupo indie británico a una sala de 500 personas de Madrid que ni llena y sale en el telediario. El típico complejo de hablar de grupos de fuera para intentar trasmitir que el nivel cultural de nuestra televisión pública es alto y sofisticado.

Al inicio del tema hay un sample que habla de las redes sociales, de lo bonitas que tienen que ser nuestras vidas en nuestros tablones de Instagram y Facebook, de la mercantilización de nuestra existencia redes mediante. ¿De quién es?

Nega: El fragmento es de una charla de Jorge Moruno, felón errejonista [Risas], pero un tipo muy brillante, no os perdáis ninguno de sus libros y charlas.

En el vídeo del tema, inspirado en La Chinoise, el primer fotograma es un teléfono móvil sangrando. ¿Creéis que las redes solo han traído cosas jodidas a la industria o que también han generado que chavales que, como vosotros, eran de clase obrera y tenían curros precarios, lo tuvieran un poco más fácil para salir de ellos y poder vivir de su música? Me refiero, por ejemplo, al caso de Dellafuente, que curraba en el mercadillo y que en muchas de sus canciones lleva impreso el orgullo y la lucha de clases, de Natos y Waor, de Juancho Marqués o de Rels B.

Nega: Las redes han democratizado completamente la industria. Sin la llegada de internet, ni nosotros ni los grupos que comentas ni desde luego la escena musical, sería lo mismo. Nosotros le debemos mucho a internet, Los Chikos del Maíz resulta inconcebible sin internet y las redes sociales. Son una herramienta perfecta para dar a conocer tu música, tu arte, tu proyecto o lo que sea que hagas. Ahora bien, tienen también una cara B que no podemos pasar por alto: desde el aislamiento que pueden llegar a producir, pasando por el individualismo enfermizo que generan, hasta sus usos —más siniestros y cuestionables— que se dan en el mundo laboral y que casi siempre se traducen en más control de la vida del trabajador y una mayor precarización de sus condiciones laborales.

No me interesa tanto cómo afectan las redes a la industria cultural y a los grupos, creo que en líneas generales es una relación positiva, lo que me preocupa es cómo influyen en el ciudadano de a pie. Yo odio el famoseo, el estar en el foco, las entrevistas… La sobreexposición me genera mucha ansiedad, te juro que a veces me molesta hasta que me pidan una foto. Pues veo peña que se abre un curious.cat de esos y se pone a contestar a la gente, preguntadme todos, estoy aquí. Es que no lo entiendo. O veo First Dates (hay que verlo, es un radiografía perfecta de este país) y sale una chavala de 18 años que lo primero que dice es que quiere ser famosa, en plan me gusta el famoseo, las fotos, un sugar daddy que me mantenga, las uñas… Pues no sé, yo a tu edad quería ser astronauta, aunque sé que suena pollavieja.

Es como que la sociedad entera se ha convertido en un plató de Sálvame o algo así. Chavales muy jóvenes que se pasan la vida subiendo fotos de su cuerpo normativo a redes, es la búsqueda del like a cualquier precio, mendigos de followers y casito. Los individuos se han convertido en empresas andantes que deben estar todo el día promocionándose y adquiriendo constantemente capital mediático, es decir, casito. Luego claro, no todo el mundo tiene un cuerpo normativo, luego hay trastornos alimenticios, luego hay bullying, luego hay chavales que no encajan y son machacados, etc. Creo que ahí ese reverso tenebroso de las redes sociales que te comentaba juega un papel fundamental. Y de todo esto trata un poco el tema que acabamos de sacar: ¿quién quiere ser famoso?, como digo en otra letra, yo lo que quiero es una casa con porche, perros y un ukelele. Y destilar whisky casero en la parte de atrás.

Toni: El problema es ese, creer realmente que gracias a las redes vas a ser famoso y vivir bien. Hablas de cinco casos de éxito, pero también podrías numerar los fracasos, que son muchísimos más. Conozco hijos de amigas y amigos que quieren ser youtubers. Normal, es un trabajo que, de entrada, suena entretenido y que, dicen los medios, generan mucho dinero. Pero ¿cuántos tienen éxito y cuántos se quedan en el camino? De los fracasos y frustraciones que esto puede generar no se habla. Es como cuando los medios de comunicación dedican espacios para hablar de “emprendedores de éxito”. Claro que habrá personas que tengan una idea o abran un negocio y les sea rentable, pero en mi barrio los carteles de “se traspasa” o “se vende” en los comercios son numerosos. Este caso, se repite muchísimo más frecuentemente que el hecho de que un negocio nuevo se estabilice. Pero claro, el fracaso no vende.

Lo mismo sucede con el éxito en las redes sociales, sólo ha cambiado la herramienta para buscarse la vida. Pero son muchos más los que se quedan en el camino que los que alcanzan triunfar. La diferencia es que ahora se ha individualizado el fracaso, se le ha quitado el componente social y estructural y no se nos enseña a gestionar el fracaso de forma colectiva. Esto genera que si no logras triunfar o no tienes trabajo te culpabilices a ti mismo y no al sistema, eliminando cualquier conciencia de clase y cualquier sentimiento de empatía.

En cierto modo, algunos de los mencionados anteriormente son artistas que se han apropiado de los medios de producción. Natos y Waor no han fichado por ninguna discográfica, de momento Rels B tampoco, Recycled tampoco, Yung Beef ha fundado la suya propia… ¿Cómo valoráis eso?

Nega: Bien, pero apropiarse de los medios de producción a título individual no altera las relaciones de producción, te convierte en empresario. Y yo celebro vivir de esto y no tener que soportar a un jefe (porque he soportado a unos cuantos), pero a lo que aspiro es a abolir el trabajo asalariado para todos, no para unos pocos.

Toni: No conozco particularmente cada caso, pero ahora es más sencillo sacar disco sin discográfica detrás. Nosotros tenemos porque siempre hemos trabajado bien con BOA durante estos años y preferimos quitarnos preocupaciones de encima y centrarnos en la música. Tal vez ellos también tengan personas contratadas que les lleven su discográfica y no cambia tanto con el hecho de pagar a un sello para que te haga las gestiones. No lo sé. Está claro que es positivo poder editar tus propios discos sin depender de nadie, pero ahora mismo la venta de discos es algo menor y las discográficas no tienen el poder que tenían anteriormente sobre el artista. Al menos en nuestro caso.

En otra parte cantáis: “Tu vídeo con chicas florero, una paletada que da repelús”. Me gustaría que leyerais este fragmento de un artículo en El Mundo de Cristina Morales, autora de “Lectura fácil” hablando de Balthus y me dijerais si no estáis cayendo un poco en lo mismo, en decir qué es ser una mujer florero y qué no lo es desde la masculinidad. “Con Balthus pasa como con el reguetón y el ‘perreo’: que ver a unas tías dándose candela es sospechoso, porque para la moral dominante la candela es asunto de machos babosos y no de unas pavas que, después de restregar el culo contra el aire o contra el pubis de quien sea, se van a su casa no a chupar pollas, sino a leer las memorias de Benjamin Franklin. Así de lúcidamente nos lo enseñan Max Besora y Borja Bagunyà en su reciente libro ‘Trapologia’. Y yo añado que si después del restriegue nos vamos a chupar lo que nos dé la gana, pues que qué bella, asimismo, alegría intelectual”.

Nega: Si ahora tenemos un videoclip protagonizado por un machote y mujeres cosificadas hasta el extremo (previo pago, no olvidemos) pululando a su alrededor hipnotizadas y rendidas a sus pies no podemos hablar de mujer florero pues yo ya no sé, de verdad. Entiendo que como sale una chica en nuestro clip y no va medio en pelotas reclamando a su daddy, pueda resultar perturbador en esta redacción.

No obstante, leí hace poco que toda esta sobreexposición de los cuerpos sería subversiva si “la exhibición de cuerpos de mujeres semidesnudas fuera sin retoques, con estrías, con pechos imperceptibles o enormes y colgantes, vello en diferentes zonas, cuerpos que se leen como gordos (no eróticos). Los espacios feministas deben tener contenido revolucionario, y seguir la norma y alardear de que haciendo esto una es libre, empoderada y subversiva, es el triunfo del patriarcado en nuestro espacios. ¿Qué sentido tiene estar empoderada si es reproduciendo las normas del patriarcado?”.

Y me dejó flipando, el texto completo es de MAL, Mujeres Antifascistas en Lucha. En el primer capítulo de True Detective 3, están hablando de irse de putas y de forma muy cínica un madero le dice a otro: “Yo soy feminista, si quieren venderme el chochito están en su derecho”. Creo que es para reflexionar y creo que enlaza con el texto de MAL: justo donde al patriarcado le encanta que estés. Y también que a este tipo de revistas les encanta el feminismo liberal, el que no incomoda mucho: no hay presión social, no hay necesidades económicas, no hay mirada masculina y todo el mundo es libre y hace siempre lo que quiere. Ya. Y el burka empodera.

Toni: Lo mismo debemos sacar un libro para explicar cada frase que pueda crear controversia, ya que una canción tiene un tiempo limitado y no podemos explicar todo lo que decimos. Pero entendemos que nuestro público es lo suficientemente adulto e inteligente como para entender lo que queremos expresar en la mayoría de nuestras letras. En el contexto de la canción se entiende a qué tipo de artistas y videoclips va dirigida esa frase. Como en otras preguntas, la sacas de contexto y buscas una polémica que no existe. Entiendo que da visitas, pero intentar tergiversar la realidad no es demasiado ético.

Acusáis a los artistas que aparecen en revistas de tendencias de clientelismo. De hecho aludís a nosotros y decís que nos comen las pollas para que les saquemos. Yo de momento no tengo, pero aquí estáis. ¿No es un poco una paradoja esta entrevista con motivo de ese vídeo?

Nega: Claro que lo es, pero os encanta. A nosotros también.

Toni: Criticamos a los que pagan por salir, quienes pidieron la entrevista fuisteis vosotros. Ya lo digo en la canción: “Tú comprando portadas y yo las genero”.

Bueno, en realidad nosotros nos pusimos en contacto con vuestra discográfica cuando supimos que volvíais con Comanchería para entrevistaros por su lanzamiento. Esta entrevista en concreto nos la ofrecieron desde BOA, a raíz de este single y supongo que por alusiones. El caso, me fliparía que en el disco nuevo mencionarais, por unos motivos u otros, a Ortega Smith, Guaidó, Leticia Dolera, Manuela Carmena, Un Tío Blanco Hetero o Juan Manuel de Prada. ¿Cuántos he acertado?

Nega: Tres. Habrá de todo.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

