Los científicos aseguran que estamos a punto de cruzar 9 puntos de inflexión en la crisis climática

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Nueve puntos sin retorno en la crisis climática de la Tierra ya están “activos” y estamos en peligro de cruzarlos gracias al aumento de las temperaturas mundiales causado por la actividad humana, advierten los científicos en una nota publicada el miércoles en la revista científica Nature.

Estos umbrales climáticos, como la reducción de las capas de hielo y la pérdida de hábitats biodiversos, podrían desencadenar acumulativamente un punto de inflexión mundial que sería “una amenaza existencial para la civilización”, advirtieron los autores del artículo.

“Se está acumulando evidencia de que es posible que estos eventos tengan más impacto de lo que se había pensado, y estén interconectados a través de diferentes sistemas biofísicos, lo cual podría conducir, al mundo, a cambios irreversibles a largo plazo”, dijo en un correo electrónico Tim Lenton, autor de la nota y director del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter.

Los nueve puntos críticos que enfatiza Lenton y sus colegas se dividen en dos categorías principales: la pérdida de la criosfera del planeta y las partes clave de su biosfera viva. Los puntos sin retorno de la criosfera incluyen la fusión del hielo marino del Ártico y de la capa de hielo de Groenlandia, la Antártida Occidental y las regiones de la Antártida Oriental. Los puntos sin retorno de la biosfera involucran la devastación de los bosques boreales, la selva amazónica, los arrecifes de coral de aguas cálidas y la descongelación de la capa de suelo permanentemente congelado conocido como permafrost.

El punto de inflexión más peligroso, según Lenton, es el colapso potencial de la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico Norte (AMOC, por sus siglas en inglés), que es en sí una categoría de catástrofe sin parangón.

Este flujo crítico de las corrientes oceánicas Lenton explicó que “tiene grandes efectos directos sobre el clima en regiones muy pobladas como lo es Europa occidental. Por ejemplo, el debilitamiento de la AMOC en el pasado estuvo vinculado con una grave interrupción del monzón africano occidental y los monzones de la India y América del Sur”.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) identificó algunos de estos puntos de inflexión en su informe de 2001, y Lenton dirigió un equipo que extendió esa lista en un estudio de 2008 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pero el IPCC inicialmente subestimó el riesgo de discontinuidades a gran escala en los procesos naturales de la Tierra. Hace casi dos décadas, el panel estimó que sería necesario un aumento promedio de la temperatura mundial de aproximadamente 5° C por encima de los niveles preindustriales para activar los procesos irreversibles.

Por el contrario, los informes más recientes del IPCC concluyen que esos puntos sin retorno podrían ser alcanzados con aumentos en la temperatura global de solo 1.5 o 2° C. Es probable que ese rango de aumento en las temperaturas lo alcancemos para el año 2050, aun cuando las naciones que participan en el Acuerdo Climático de París cumplan con sus objetivos de emisiones.

Si bien Lenton y sus colegas reconocen que existe un alto grado de incertidumbre sobre la activación y los efectos de los puntos de inflexión en la crisis climática, subrayan que incluso las implicaciones especulativas de ello exigen medidas urgentes.

“Nuestra posición es que, dado su gran impacto y su naturaleza irreversible, cualquier evaluación de riesgo debe considerar la evidencia, aunque no la comprendamos del todo”, dijo el equipo en el artículo. “Errar en cuanto a los probables peligros que esto no es una opción responsable”.

Hasta entonces, es fundamental que los gobiernos, científicos y ciudadanos continúen monitoreando los puntos de inflexión conocidos y buscando nuevos puntos críticos potenciales que puedan desatar reacciones en cadena irreversibles. Estamos en un punto de inflexión importante en este momento, debido a que la administración de Trump ha sido hostil ante el esfuerzo mundial de descarbonizar la atmósfera y retiró a los EE. UU. del Acuerdo Climático de París.

Si bien la inversión sólida en investigación climática es increíblemente importante para Lenton y otros científicos, lo más importante es que todas las personas de todos los orígenes exijan que se lleven a cabo ciertos esfuerzos para evitar o incluso retrasar la inminente emergencia.

“Para ser honesto, creo que tenemos suficiente ciencia climática para actuar, pero no estamos actuando de manera decisiva, por lo que es necesario que pongamos nuestros recursos en acción”, dijo Lenton. Ese objetivo requerirá, no solo, una mejor comprensión de los puntos de inflexión del cambio climático, sino también “encontrar y activar puntos de inflexión social hacia un futuro más sustentable”.