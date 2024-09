Morder algo y volverlo a meter a la salsa no está nada bien

«Sumergiste la chip, la mordiste, y luego ¡la volviste a sumergir! ¡Eso es como poner toda la boca en la salsa!»

Estas palabras inmortales son de la Temporada 4, Episodio 19, de Seinfeld, allá por 1993, que chamuscaron el concepto de «doble inmersión» en nuestro inconsciente colectivo y ha proporcionado alimento para innumerables conversaciones incómodas en los eventos de banquete.

Videos by VICE

Pero, ¿acaso esta acusación de propagar bacterias dañinas a través de la doble inmersión está basada en la ciencia o simplemente es sentido común incuestionable post-Seinfeld, como la disminución o volver a regalar cosas?

Es una pregunta justa, dadas las implicaciones de que alguien pueda contaminar toda una fiesta por su excesiva inmersión. De hecho, es una preocupación tan válida que un equipo de investigadores de la Clemson University decidió evaluar la ciencia de la doble inmersión.

Al escribir en la revista Scientific American de esta semana, el profesor en ciencia de los alimentos e investigador principal, Paul Dawson, resume un artículo anterior titulado «Effect of biting before dipping (double-dipping) chips on the bacterial population of the dipping solution«.

La conclusión es que tu boca, y todas las bocas humanas, son una cavidad asquerosamente sucia. Enfermedades como la peste neumónica, la tuberculosis, la gripe, y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) se transmiten a través de la saliva.

No es ninguna sorpresa que el equipo de Clemson no haya encontrado bacterias detectables presentes en las «soluciones» en las que no se había sumergido nada, esas soluciones incluyen salsa picante, queso, y salsas de queso y cada una parecía estar muy afectada por las chips de doble inmersión.

«Una vez que se sometió a la doble inmersión, la salsa adquirió cerca de cinco veces el número de bacterias (mil bacterias/ml de salsa) de la chip mordida en comparación con las salsas de chocolate y queso (150-200 bacterias/ml de salsa),» escribió Dawson pero la salsa, con todos sus chiles y tomates, también fue la más rápida en matar las bacterias. «La salsa también es más ácida. Después de dos horas, la acidez de la salsa había matado a algunas de las bacterias (a la mayoría de las bacterias no les gusta el ácido)».

Dejando la acidez de lado, parece que el nivel de amenaza de la doble inmersión depende también de la viscosidad de la solución en cuestión.

«Las salsas de chocolate y queso son a la vez muy gruesas», agregó el científico de alimentos. «La salsa no es tan gruesa. Una menor viscosidad significa que más cantidad de la salsa que toca la galleta mordida regresa al tazón en lugar de adherirse a la galleta. Y a medida que cae de nuevo en el recipiente comunal, trae consigo bacterias de la boca de la persona que la volvió a sumergir».

Por último, la cuestión no es si la doble inmersión extiende bacterias dañinas (sin duda lo hace, y George Costanza está otra vez equivocado). El problema real es cómo controlar y minimizar los efectos de la doble inmersión por misántropos que asisten a las fiestas.

Dr. Dawson concluye su artículo con algunos consejos prácticos para los días festivos. «Si detectas a personas que practican la doble inmersión en medio de una reunión festiva, lo mejor es que te alejes de su aperitivo favorito. Y si tú estás enfermo, haznos el favor de no volver a sumergir».

O bien, siempre puedes adherirte a las, palabras desafiantes y valientes de George Costanza: «Sumerges como quieres sumergir, y yo sumerjo de la forma que quiero sumergir».