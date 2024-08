Los colores de los tianguis de la CDMX desde vistas aéreas

Artículo publicado por VICE México.



Los mercados más grandes de la CDMX se levantan ante el interminable paisaje urbano que encuentra sus vértebras en los pasillos o, más bien, calles, de la ciudad. Estos forman parte de una tradición que conviene, en muchos sentidos, la herencia prehispánica con el cosmopolitismo de la conquista y el México moderno; una unión de poderes culturales que evocan en un grito que declara que hay comida para todos: “¡carnitas, buche, nana y nenepil!”, y cualquier artículo que se le pueda ocurrir a un inocente transeúnte.

Acorde a la investigación del proyecto fotográfico Street Markets, Mexico City del urbanista Joseph Heathcott, más de 1400 mercados operan regularmente dentro de la CDMX, proveyendo sustento económico para más de 800,000 personas. Las fotografías, tomadas de Google Earth para después ser meticulosamente coloreadas acorde a todos los pasillos y laberintos de los mercados, se sienten como un homenaje al implacable flujo de movimiento cotidiano y perduración histórica que tienen los mercados. Vistos desde los cielos, son un recordatorio de que fungen como las columnas vertebrales del orden y caos de vivir en la Ciudad de México.

Platicamos con Heathcott para conocer más sobre su proyecto, sus dificultades e intenciones.

Tianguis Nezahualcóyotl. Conocido localmente como “Neza” o “Nezayork” por sus vínculos con la ciudad de Nueva York, Nezahualcóyotl es una metrópolis de 1.1 millones de personas en la frontera noreste de la D.F. Uno de una docena de tianguis en Neza, este se extiende por más de una milla y media a través de la rejilla altamente rectilínea. La sección principal se extiende por Cielito Linda, cruzando la amplia Avenida Juana Inés de La Cruz, luego trotando ligeramente en la Avenida Dos Arbolitos, donde una pequeña sección se ramifica al norte y al sur. Aquí puedes comprar sombreros baratos de los Yankees y los Mets, camisetas de los Knicks y otros artículos de bricolaje de Nueva York.

VICE: ¿Cómo empezaste a conocer la Ciudad de México?

Joseph Heathcott: Bueno, he viajado muchas veces a la Ciudad de México y otras partes del país en los últimos 25 años. Realmente he llegado a amar la ciudad con toda su intensidad y vibra. Como soy profesor de urbanismo, decidí que quería estudiarla más de cerca, por lo que he estado haciendo largos viajes de investigación en los últimos años. Pero, como puedes imaginar, la Ciudad de México no se revela a sí misma sin trabajo; lleva mucho tiempo obtener sus ritmos y desentrañar lo que sucede frente a ti. La inmensidad y complejidad pueden ser sorprendentes. A veces se puede percibir como una conurbación gigante, otras veces se siente como diez mil aldeas atascadas.

¿Cómo comenzó y evolucionó el proyecto?

Realmente surgió de un estudio más amplio de la forma urbana de la Ciudad de México. Me fascina la gran variedad de formas en que se organizan los distritos y vecindarios de la ciudad: los patrones de calles y calles, la arquitectura de la vivienda y todas las cosas que conforman el tejido urbano. Mientras estudiaba imágenes satelitales de estas formas urbanas, rápidamente noté cuánto destacaban los tianguis, ¡algunos de los más grandes que puedes ver desde casi 50 kilómetros de altura! Por supuesto, ya estaba familiarizado con los tianguis en el nivel del suelo, ya que había visitado muchos de ellos para ir de compras y conocer el lugar. Pero fue increíble verlos de esta nueva forma, en estas vistas aéreas. A partir de ahí decidí que tenía que hacer algo para exhibirlos y celebrarlos.

Tianguis, Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec. Ubicado en la delegación de Iztapalapa, al sureste del Centro Histórico, Santiago Acahualtepec es un área de muy alta marginación social, según la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad. Sin un gran mercado público cercano, este tianguis en forma de “J” ocupa un lugar vital en la comunidad. La sección “T” sigue la cuadrícula de Calle Salsa (parte superior) y Higuerilla (perpendicular). La sección inferior gira hacia la Calle Cedro, luego sigue la larga curva de la Avenida Primavera hasta llegar a la Escuela Primaria Hermanos Serdán.

Tianguis, Tulyehualco Canal de Garay. Ubicado en el extremo sureste de la Ciudad de México, este tianguis se extiende por más de una milla a través de Iztapalapa, que tiene el mayor número de tianguis de cualquier delegación. La parte principal del tianguis se llena en la Avenida de las Torres, una calle de cuatro carriles con un ancho bulevar en el centro. Un brazo estrecho del tianguis recorre 800 pies por la calle Candelabro, terminando en la Plaza Juárez (no se muestra). A mitad del camino, el brazo estrecho se derrama en la pequeña plaza frente al Mercado San Lorenzo.



¿Qué es lo que más te cautivó de los mercados mexicanos o tianguis?

Ciertamente los colores son su característica más llamativa. A nivel del suelo, me encanta cómo los toldos lanzan la acción debajo de ellos en colores iridiscentes y melancólicos: las personas y los productos brillan en rojo, azul, verde o amarillo. Pero también es hermoso cómo se ven los mercados desde el aire. Se extienden y se expanden como filamentos a través del tejido urbano, trazando circuitos en la infraestructura de la ciudad. Para mí, cada dosel de colores es una señal del trabajo y las aspiraciones de alguien para ganarse la vida en esta ciudad; cada pedazo de color es una historia de trabajo duro y lucha. Juntos, los múltiples colores son un recordatorio del papel social que desempeñan los mercados callejeros en la vida de esta gran ciudad. Los vendedores ambulantes están alimentando a sus familias, pero también están alimentando a la metrópolis.

¿Cuáles son los mercados que más te llaman la atención?

La respuesta a eso es diferente dependiendo de si estoy en el suelo o mirando desde el aire. En el suelo, me encantan los tianguis en Pedregal de Santo Domingo. Es realmente animado y muy orientado a la familia, con mucha comida excelente, especialmente el estilo de Puebla. También soy fanático de los pequeños tianguis en el Embarcadero Nuevo Nativitas en Xochimilco, donde se pueden obtener deliciosos bocadillos de maíz azul de Oaxaca. Pero desde el aire, los mercados callejeros realmente notables son los que toman formas extrañas, como el tianguis en forma de flecha de Luis Preciado de La Torre, o el tianguis en forma de J en Segunda Ampliación de Santiago Acahualtepec. Uno de los más interesantes es el mercado de segunda mano que se celebra cada semana en un campo de fútbol en Guelatao, donde todos los vendedores están agrupados en forma de punta de flecha. ¡Es un gran lugar para encontrar electrónicos y CDs!

Tianguis, Chinampac de Juárez. Este tianguis angular atraviesa un área que una vez estuvo dominada por viviendas de construcción propia. Algunos de los antiguos “barrios marginales” permanecen; Los techos de metal corrugado son visibles como pequeños cuadrados blancos y grises agrupados en líneas apretadas a la izquierda del mercado y en la esquina superior derecha de la imagen. Gran parte del vecindario ha sido limpiado y reconstruido desde la década de 1980 con “unidades habitacionales”, o bloques de viviendas sociales. Los grandes edificios de techo blanco a la izquierda contienen un Home Depot y un supermercado de descuento, que compiten directamente con los tianguis cercanos.

Tianguis de Luis Preciado de La Torre, Moctezuma Primera Sección. Ubicado justo al oeste del aeropuerto, este mercado del sábado forma una flecha roja que conecta la rotonda de Aviación con la avenida Iztaccíhuatl, bordeada de árboles. Un pequeño filamento de lonas conecta el tianguis con el mercado público, el gran edificio blanco de la rotonda, mientras que un grupo triangular se forma junto a Iztaccíhuatl. El mercado público, el tianguis y la rotonda toman su nombre del pionero aviador mexicano José Luis Preciado de La Torre.

¿Cuál fue el método para lograr reconocer cada mercado y colorearlos?

Mientras exploraba las vistas de Google Earth para el proyecto de forma urbana más grande, comencé a ver los tianguis en todas partes. Como se destacaron tan maravillosamente, decidí hacer capturas de pantalla en mi computadora. Hice unas 30 capturas de pantalla grande en total. Luego los recorté y desaturé en Photoshop, representándolos como imágenes en blanco y negro de 50 cm x 60 cm. Para restaurar el color del tianguis, construí una nueva capa y apliqué la herramienta de borrador en un grano muy fino (5 píxeles), lo que expuso lentamente los colores brillantes en la capa original a continuación.

¿Encontraste alguna dificultad particular para llevar a cabo este proyecto?

Solo se necesita mucho tiempo para restaurar los colores, a veces muchas horas para sólo un tianguis. Definitivamente fue un trabajo de amor. Pero pienso en cuánto trabajan los proveedores, y cuántas horas al día, y es una verificación de la realidad. Hace que lo que estoy haciendo parezca tan fácil en comparación.

Tianguis, Tepito. Con unos 12,000 comerciantes, este es el tianguis regular más grande de la ciudad. La sección más densa corre de este a oeste a lo largo de la calle Fray Bartolomé de Las Casas, mientras que la sección más larga corre de este a oeste por media milla entre los mercados municipales (arriba a la derecha) y la rotonda en Reforma. Tepito sufrió daños extensos durante el terremoto de 1985, que la ciudad utilizó como justificación para desalojar a los residentes, imponer planes de redesarrollo y reprimir a los tianguis. Los vendedores y residentes rechazaron, con cierto éxito, y hoy los tianguis, el barrio y el gobierno persisten en un tenso enfrentamiento.

¿Tiene algún otro proyecto, pasado o futuro, relacionado con México o América Latina?

Sí, tengo bastantes cosas a futuro. Lo más inmediato es un artículo que se publicará pronto y que compara diferentes tipos de patrones de calles y bloques en la Ciudad de México. Se basa en un método similar para hacer capturas de pantalla de Google Earth para su análisis: ahora tengo cien o más de ellas. Son visualmente impresionantes, y también muy informativos.

Tianguis, San Lorenzo Totolinga Primera Sección. Este pequeño tianguis revela los contornos de un valle estrecho formado por el río Los Cuartos, que corre en diagonal a través de la imagen. Ubicado en el municipio de Naucalpan, en el extremo occidental de la Ciudad de México, el tianguis cruza el río en Las Rosas, corriendo a ambos lados del puente, mientras que los filamentos del mercado serpentean por calles empinadas al norte y al sur. Un grupo de vendedores se estableció cerca de la escuela primaria local, donde los funcionarios cierran la calle al tráfico en días de mercado.

Tianguis, Colonia Ampliación Progreso Nacional. Ubicado al norte del Centro Histórico, este Tianguis se extiende bajo lonas predominantemente rojas de este a oeste a lo largo de la Avenida Progreso Nacional, con un brazo más estrecho que lo conecta con el Mercado Progreso Nacional a través de la Calle 12. Alrededor del mercado, el tianguis toma forma bajo lonas en su mayoría azules y verdes, rellenando la plaza y envolviéndose alrededor del lado este.

Tianguis Méndez, Delegación Izatapalapa. También llamado “las torres”, este tianguis ocupa un derecho de paso de 9.2 hectáreas que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. Además de la selección típica de productos, alimentos preparados y artículos para el hogar, las Torres son bien conocidas en la metrópolis como una fuente de autopartes baratas, muchas de las cuales se alega que fueron robadas. También hay una presencia significativa de “narcomenudistas”, o pequeños traficantes de drogas, que venden alrededor de la periferia del mercado y en las calles circundantes de Renovación.



Tianguis De Segunda Mano-Guelatao. Para ropa de segunda mano, los residentes de los barrios y unidades circundantes se dirigen a este tianguis ubicado en un área conocida coloquialmente como “Cabeza de Juárez” por la estatua gigante de la cabeza del presidente en las cercanías. El tianguis es oficialmente parte del ISSSTE Indeco II de Colonia Ejército de Oriente, el barrio visible en el cuadrante superior izquierdo. En la parte inferior izquierda se encuentra la masiva Unidad Ex Lienzo Charro. Los tianguis ocupan un campo de fútbol municipal de asfalto adyacente a la Casa de la Cultura Tonacalli, el edificio circular en la parte superior del mercado.

Si quieres conocer más proyectos de Joseph Heathcott, visita su sitio.

