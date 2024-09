Los derechos del nuevo prodigio del tenis son propiedad de… Jay-Z

El rapero Jay-Z acaba de hacer otra inversión sorprendente: ha puesto su dinero nada menos que en una joven promesa… del tenis.

Este año, Francisco Tiafoe cumplirá 17 años de edad. Tras su debut en el US Open se ha hablado mucho sobre su reciente adhesión a la agencia Roc Nation, propiedad del icónico artista estadounidense. Francisco es el primer tenista representado por Roc Nation, y de momento es el menos conocido de todos los atletas en la cartera de la agencia —una lista que incluye al ‘pitcher‘ de los New York Yankees C.C. Sabathia, al segundo base de los Seattle Mariners Robinson Cano, al alero de los Oklahoma City Thunder Kevin Durant y al ‘catcher‘ de los New York Giants Víctor Cruz, entre otros.

Videos by VICE

Más tenis: La vida de la tenista india Sania Mirza

Su enorme alegría juvenil desborda cuando habla de sus nuevos representantes: «¡Ya he podido hablar con Jay-Z dos veces!», decía Tiafoe el sábado.

Hasta el momento, la apuesta de Roc Nation ha dado sus frutos. Tiafoe se ha convertido en profesional esta primavera y ha ascendido en la clasificación mundial hasta el número 257 del ranking masculino. Por si eso fuera poco, Francisco fue el jugador más joven del sorteo del US Open.

«En las últimas dos semanas he jugado algunos de los mejores partidos de tenis de mi carrera», asegura Tiafoe. «Jugué un muy buen partido aquí [contra el numero 22 de Serbia Viktor Troicki, en la primera ronda de individuales masculinos] y fue una gran experiencia competir contra toda esta gente. El ambiente aquíes increíble. Esta es sin duda una buena semana y creo que me va a cambiar profundamente. Estoy muy feliz de haber tenido esta oportunidad».

Tiafoe explica que su relación con Roc Nation —que se separó de la mega-agenciaCAA hace escasos meses— empezó justo un año después de conocer a su actual agente, Wajid Syed.

«Realmente me gustó mucho y decidí ir apostar por él», afirma Tiafoe. «Esto es un negocio. Tienes que tomártelo muy en serio.»

Tiafoe se inició en el tenis de una forma poco habitual. Su padre, Constant Tiafoe, un inmigrante de Sierra Leona, trabajó como conserje en el prestigioso Champions Junior Tennis Center en el College Park de Maryland, en EEUU. En el JTCC, Tiafoe comenzó a jugar y rápidamente mostró unas calidades interesantes. Finalmente salió del ranking de niños y hace dos años se convirtió en el jugador más joven en ganar el Orange Bowl, un prestigioso torneo de tenis juvenil de Florida.

Sus padres asistieron emocionados al US Open de esta semana: «A ellos les encanta esto», dice Tiafoe. «Mi madre está flipando.»

Tiafoe perdió contra el número 36 del mundo, Martin Klizan, en el Open de Francia disputado a principios de año. Foto de Susan Mullane, USA Today.

A principios de este año, Tiafoe decidió sustituir sus entrenadores de Maryland por los de la US Tennis Association de Boca Raton, en Florida, donde ahora está entrenando con José Higueras. De momento está muy satisfecho con los resultados logrados. En mayo, Francisco se convirtió en el primer jugador estadounidense menor de 18 años que competía en el Open de Francia desde que Michael Chang ganara el torneo en 1989 a los 17 años de edad. Tiafoe perdió en la primera ronda contra el número 36 del mundo, el eslovaco Martin Klizan.

«El día antes del Open de Francia», explica Tiafoe, «estaba a punto de volverme loco. Jugar en un cuadro principal del Grand Slam es algo que soñaba desde que era niño».

Tiafoe reconoce que se emocionó al ver a su clasificación. El joven tenista estadounidense atribuye su reciente mejora al haberse centrado más en el aspecto psicológico del juego en lugar de confiar únicamente en sus capacidades físicas.

«Es un estado mental», dice Tiafoe. «Es saber que te has merecido estar aquí. Solo madurando como persona y trabajando cada vez más duro en los entrenamientos te podrás sentir más fuerte y mejor. Es como si mi cuerpo estuviera creciendo, y esto me ayuda a durar más tiempo en este nivel».

«Antes de la semana pasada, cada vez que me enfrentaba a un tenista del Top-100 pensaba que si ganaba sería una heroicidad. La semana pasada vencí a dos tenistas del Top-100: eso fue muy grande y me ayudó a ganar confianza», señala Tiafoe.

El pasado sábado por la tarde, Tiafoe llegó a la segunda ronda de dobles mixtos junto a su compañera Sachia Vickery. Les tocó enfrentarse a la pareja formada por la taiwanesa Su-Wei Hsieh y el finlandés Henri Kontinen.

Como el sol que brilló el sábado pasado sobre los patios exteriores del Billie Jean King National Tennis Center, Tiafoe y Vickery estuvieron radiantes y jugaron con una enorme agresividad. Aunque terminaron perdiendo por 5-7 y 5-7, Tiafoe asegura que estaba muy satisfecho de su primera participación en el US Open.

«Es difícil ganar un Grand Slam», afirma Tiafoe. «Hay un montón de jugadores jóvenes que vienen y hacen cosas increíbles. Espero que los jugadores de mi generación ayuden a mejorar el juego».

Tras su paso por Flushing Meadows, Tiafoe se tomará unos días de descanso en Nueva York. Seguidamente, visitará a su familia en Maryland, jugará en California y volverá a Florida a entrenar. Luego, comenzará su último año de escuela secundaria.

«Confío en poder terminar en mayo», dice Tiafoe. «¡No puedo esperar!».