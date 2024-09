Los diez mandamientos del Disco, según DJ Harvey

Cuando THUMP contacta a DJ Harvey, nos cuenta que no pudo surfear en la mañana porque se despertó tarde, empacando para su viaje desde Los Angeles hacia el Festival de Artes Electrónicas de Londres. La breve visita de Harvey hacia su lugar de origen ocurrió por dos razones. La primera, es que sus DJ sets están dedicados a una audiencia de acólitos como parte de un cara-a-cara con el organizador del festival, Rob Da Bank. «Rob y yo tenemos una historia», Harvey nos dice. «Estuve ahí cuando comenzaba con Sunday Best. Desde entonces, nos hemos apoyado mutuamente. Me gusta llamarles a los ravers de más de 50 años ‘espaldas plateadas’ o ‘gravers’ y creo que ambos definitivamente cabemos en esa categoría».

Harvey parece completamente cómodo con asumir el papel del estadista anciano. «Ciertamente he pasado mucho tiempo en las trincheras» dice. «El otro día estaba revisando y encontré recortes de prensa de 1978, desde la vez que bailé durante 24 horas en un baile patrocinado por mi club juvenil local. Ya estaba ocurriendo desde hace cuarenta años».

El efecto del tiempo en la música dance es algo que ocupa la mente de DJ Harvey. Como DJ, él toca la música disco que siempre, sólo que ahora lo hace para una nueva generación obsesionada con la música dance retro. «Estaba viendo un video de un DJ joven que era ‘todo un acontecimiento’ y toda su música es de hace 25 años», Harvey explica. «Me puso a pensar, en 1976, ¿estaba tocando algo de 1949? No, no estaba.»

La música, especialmente en la actualidad, parece estar perpetuamente atrapada entre la progresión y la regresión. Todo esto se adecua en la teoría del «fin del futuro» de Harvey. «Es el punto donde termina el desarrollo. Cualquiera que sea el producto, comenzará apuntar hacia una dirección retro. El Ford Mustang estaba viéndose peor y peor hasta hace unos 5 ó 6 años, y luego hicieron uno que se veía como el antiguo y vendió más que cualquier otro modelo».

Con ideas y opiniones sobre todo desde las ventas de vinil hasta la bomba atómica, la conversación de Harvey y Rob podría ir hacia cualquier dirección. Harvey sabe tanto como nosotros. «No sé cómo va a resultar», dice. «Tal vez, terminaré reclinándome en la silla de un psiquiatra soportando la hipnoterapia que conjura una vida pasada en la cual yo era la amante de Rob Da Bank en Shanghai durante la década de 1760».

Antes de cualquier memoria de encarnaciones pasadas plaguen nuestra oportunidad de tener un mayor conocimiento acerca del hombre, pensamos que sería mejor llegar al centro de la ideología de Harvey a través de sus diez mandamientos de la genialidad.

RESPECTO A SER UN BRITÁNICO EN AMÉRICA …

Utiliza tu acento para conseguirte unas nenas.

RESPECTO AL SURF…

No importa qué tan bueno o mal surfista seas, se trata de cómo entres del agua y cómo salgas de ella, porque eso es lo que ven las chicas en la playa. Quieres mover el pelo, una tabla picuda y brillante, y el sol brillando en tu panza.

RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE TU CABELLERA…

Pura grasa de res AKA manteca.

RESPECTO AL TRACK QUE PUEDE SALVAR LA NOCHE…

No existe. Si tuviera un sólo track que salvara el dancefloor no tendría un segundo.

RESPECTO A LA SUERTE CON LAS DAMAS …

Date por vencido. Usualmente para el momento en el que ya me había completamente por vencido – no me había bañado en tres días, no había lavado mis dientes, traía la ropa interior sucia, calcetines revueltos, estaba en la esquina tomándome una Carlsberg tibia y fumando un cigarrillo . ese es el momento cuando la mujer más hermosa en la habitación se acercaba a mí y me decía, ven conmigo.

RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS PARA EL DANCEFLOOR …

Haz tus mejores movimientos todo el tiempo, no aflojes. Oh, y nunca tires tu bebida, eso no se hace.

RESPECTO A INICIAR UN SELLO …

Sólo hazlo, piensa en un nombre bobo como ‘Award Winning Records’, escoge un logo, haz un poco de música, dile a tus amigos y dale unos promos a algunos DJs. Ya no es gran ciencia.

RESPECTO A CONTROLAR LAS SUBSTANCIAS …

Un amigo mío apareció en las noticias de las 6 en LA la semana pasada. Estaba conduciendo mientras estaba colocado y tuvo que orillarse a descansar, sólo que se quedó dormido mientras encendía un cigarrillo. El auto en el que estaba se encendió y luego incendió tres patrullas estacionadas a su lado. Creo que dijo que tenía una bomba en su coche, probablemente porque no había dormido durante 3 días. Estaba en un taxi de regreso de Nueva York, vi esto en las noticias, ‘¡Dios mío, ISIS atacó Orange County!’ Pero resulta que era mi amigo. Así que pienso que es mejor llevarla tranquila. Menos es más.

RESPECTO AL C?»DIGO DE VESTIMENTA…

El estilo lo es todo. Hay Rastas con estilo, skinheads con estilo y caballeros de edad con estilo. Mantengo eso en mente ya sea que vaya a cenar con mi novia o vaya a un concierto de rock, vaya de compras o vaya al gimnasio. Por cierto, nunca he ido al gimnasio. Si lo hiciera, probablemente utilizaría una camiseta sin mangas, y tal vez algunos pantalones de pijama de colores.

RESPECTO A LA PREPARACI?»N DE UN DJ SET …

Mi ritual antes de un show solía ser una botella de Jack Daniels y unos analgésicos, pero en la actualidad es más probable que recomiende una taza de té y una edición de The Real Housewives of Orange County. Te hace sentirte bien contigo mismo.

DJ Harvey no tiene redes sociales pero puedes verlo en persona cuando toca.

Angus Harrison