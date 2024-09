Los fans de KoЯn nos dicen cuál es la mejor forma de comer maíz

Una de las mejores cosas del verano —bueno, en términos de cocina— es la recompensa de frutas y verduras deliciosas que encontramos en los mercados. Y el maíz tierno, obviamente, está en la cima de la lista. Los esquites están más ricos en esta época del año y las mazorcas se lucen más cuando se asan a la parrilla en el jardín.

Hay un trillón de diferentes maneras de prepararlo: mazorca asada o hervida, pan de maíz, sopas, esquites, ensaladas, etc. ¿Y quién mejor para hablar de eso que quienes comen, duermen y respiran su homófono musical? Sí, estamos hablando de los fans de KoЯn.

La referencia es evidente, la verdad. En 2013, KoЯn cultivó maíz en su estudio mediante hidroponía. Al parecer querían asegurar que el suministro fresco de su verdura homónima durara mientras grababan su álbum Paradigm Shift. Además, su sitio de fans se llama KornRow. Conocen bien las referencias al maíz.

Entonces, ¿qué ocurre con los fans de KoЯn y sus preferencias de maíz? Después de buscar a la banda para que respondieran nuestras preguntas culinarias, nos mandaron amablemente a la chingada. Los decepcionantes resultados nos dejaron con una única opción, así que nos dimos un paseo por Reddit y algunos foros de KoЯn en busca de algunos consejos sólidos de cocina.

Elote hervido con mayonesa, queso en polvo y chile piquín. Como se come en las calles de México.

Caldo de pollo.

Al parecer, a muchos fans de KoЯn les encanta el maíz como se come en las calles de México: mazorca entera asada a la parrilla o hervida con epazote, untada con mayonesa, revolcada en queso «Cotija», sazonada con sal, limón y chile puquín. «Soy mexicano y me encanta comerme las mazorcas con sal», me dijo un usuario de Reddit y amante de KoЯn llamado Goosetalktome. Iggins01 estuvo de acuerdo: «Pasé mi infancia en Los Ángeles, ¿cómo no había descubierto esta forma de comer maíz? Ahora debo comprar unos cuantos elotes en mi camino a casa». Los fans de KoЯn no solo nos enseñan su costumbres, se enseñan entre sí. Fuimos testigos de lecciones culinarias conmovedoras.

Lmrojas hace eco de este amor al elote, combinando la riqueza de «la mayonesa, con un poco de mantequilla y queso parmesano» en su elote asado a la parrilla. PraiseTheHolyTrinity aprecia también el estilo latino para comer maíz, ya que él lo prefiere en el tradicional «caldo de pollo» —es decir, un estofado de verduras con pollo en su caldo.

De acuerdo con nuestro estudio, relativamente pequeño, alrededor del 25 por ciento de los aficionados de KoЯn prefieren comerlo en mazorca. El usuario de Reddit Ocdudebro dice: «He sido fan de KoЯn y del maíz por mucho tiempo. Me gusta en cualquier presentación». Scarletspider0725 también lo ama «en la mazorca y cubierto con mantequilla». DittoNegative47 recomienda agregarle sal, por supuesto. A veces, lo sencillo es mejor. Aquí algunos de los mejores consejos que recibimos.

Murphington:Solo echo las mazorcas en una parrilla caliente, sin pelar. Cuando la cáscara comienza a oscurecerse, las saco y las dejo reposar durante 5 minutos más o menos. Las pelas y luego les pones lo que quieras, yo les pongo pimienta negra.

letstalkthings1: Mi restaurante chino favorito utiliza maíz con moderación en su sopa de huevo. Es bastante rico. De otra manera, no como mucho maíz. A mi familia sureña le encanta el pan de maíz y el maíz en la mazorca.

Quizás letstalkthings1 olvidó que la sopa de huevo, como muchos otros platillos chinos, también se espesa con fécula de maíz.

Redskull673 es un gran defensor del pan de maíz, y tiene algunos consejos para hacerlo. «Les puedo decir que nunca le agreguen azúcar», dice. «Si está seco y mantequilloso entonces lo hiciste bien. Si está dulce, entonces es horrible». Interesante, un defensor del pan de maíz seco en contraposición con la escuela de pensamiento del pan de maíz húmedo.

ssjmkm: Me gusta KoЯn y me gusta que mi maíz sea crujiente. Las palomitas de maíz son mis favoritas.

Puesto callejero de elotes (maíz tierno en mazorca) y esquites.

Luego, como era de esperar del Internet, hay fans que son genuinamente amables y serviciales. O están verdaderamente locos. O son trolls. O alguna combinación de todo.

28fredt: Me gusta el pan de elote cremoso. Los fans angloparlantes de KoЯn escriben corn (maíz en inglés) con K y si los cuestionas insisten en que es la forma correcta de escribirlo. En cuanto a la cantidad de maíz que un fan de KoЯn consume, no lo sé, pero debido a la falta de capacidad para digerir el maíz completamente, un posible método de obtención de datos sería comparar la materia fecal que se encuentra en el baño de un concierto de KoЯn con la de un baño público cualquiera.

Hubo un par de menciones a los «KoЯnflakes». Esto es muy interesante teniendo en cuenta que el cereal parece pasado de moda en un mundo post-chía y goji berries. Pero, bueno, puede que los aficionados de KoЯn no sean los mayores fans de los jugos verdes y los lugares burgueses para tomar el brunch.

Y luego está el 10 por ciento de los fans de KoЯn a los que no les gusta el maíz. Impactante, lo sabemos. ¿Esto hace menos válida su apreciación de la banda?… Nah. Tal vez solo sea un poco irónico.

Musefan58867Issues: En realidad no puedo comer el maíz solo. Si tengo que hacerlo, tiene que ser en la sopa, si no, no.

Chlone: He escuchado a KoЯn desde los 11 años, ya tengo 28. No me gusta el maíz. :X

Aunque no es un requisito amar el maíz si amas a KoЯn, todo parece indicar que la gran mayoría de fans de la banda aman el vegetal latino crujiente y versátil. kilo_x88, cuyo estado es «Follow the Leader» en el subreddit de KoЯn, lo resume así: «El maíz es amor, el maíz es vida «.

Al final, parece que la mejor manera de comer maíz es «como Mickey Mouse y el Pato Donald», dice Sawnod: