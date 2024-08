Los freestylers no son desechables: Una charla con Aczino y Lobo Estepario

Improvisar es un arte del instante. De un momento. De escupir pensando mucho pero sin pensar demasiado. De un segundo que puede levantar al público y cambiar tu carrera o poner a dormir a miles y mandarte pa’ tu casa. De decir las palabras exactas con el timing exacto. De la fugacidad de una punchline que choca en el adversario y se esfuma. Y es a partir de esos instantes, de esas pequeñas piecitas de Lego, que se construye un legado que con suerte, persistencia y trabajo, permanecerá en pie por décadas adelante.

“Eso muestra que no son desechables los freestylers, que no es como que cada año hay puros nuevos, sino hay gente que se mantiene”, dice Mauricio Hernández, mejor conocido como el más grande improvisador pisando hoy en día el planeta Tierra –quizás también la galaxia entera–, o por su otro alias, el de Aczino. “El Lobo es uno de ellos, que desde 2013 estuvo en todas dándole e intentándolo hasta lograrlo en esta”, establece refiriéndose a su amigo y compañero de viaje a la Final Internacional de la Red Bull Batalla de Gallos 2019 en Madrid, España, Lobo Estepario.

Videos by VICE

Con la bandera de México en mano, Mau felicitaba al licántropo después de una dura eliminatoria nacional en la que Lobo se ganó su pase a la península ibérica para treparse a la tarima internacional de Gallos por primera vez en su vida tras años y años de constancia y persistencia. Han pasado algunos meses desde entonces, y con la final de la competición de palabras improvisadas más importante del mundo en puerta, queda claro que, aunque los objetivos, logros, contextos y estilos sean disímiles, los gallos mexicanos van por todas las canicas. Por una parte, Aczino busca ser el primer bicampeón internacional en la historia del torneo, que, además, se daría en cancha ajena. Bajo ese escenario de presión, Mau se siente como león en la sábana. Por otra parte, Lobo busca rubricar su legado particular saliendo del WizInk Center con una estrellita en la frente o, en el mejor y no menos probable de los casos, con un cinturón amarrado alrededor de la cintura.

Antes de partir a Madrid, nos sentamos con los gallos mexas a platicar de su legado no desechable, su profesión como improvisadores, su bien recordada primer batalla juntos y de su plan de ataque para el próximo sábado en la Final Internacional de Batalla de Gallos.

Ya llevan un ratote conociéndose, los dos han formado parte de la misma movida batallera en México, y sé que en general siempre han tenido una relación de alguna forma cercana. ¿Cómo ha sido? ¿Se acuerdan de la primera vez que se conocieron?

Aczino: Bueno, yo que me acuerde de Lobo la primera vez que lo vi fue en las batallas que yo estaba de juez en ¿Vallejo?

Lobo: Ajá, fue en las de Vallejo, yo también me acuerdo de esa.

Aczino: Pues ahí fue que vi al Lobo la primera vez, aunque yo ya conocía a sus amigos: al R, al Forastero y a todos ellos ya los conocía. Sí me acuerdo que al Lobo ahí lo vi y luego lo seguí viendo en batallas locales, pero nos tocó enfrentarnos en batallas locales hasta en 2015.

¿Neta hasta la final de Gallos en 2015? ¿No se habían topado en batalla para nada antes?Aczino: Nada, fue hasta 2015 que nos tocó enfrentarnos ya directamente pero sí mucho tiempo nos tocó compartir el mismo círculo de la escena.

Lobo: Sí porque yo, por ejemplo, estuve en 2014 donde ganó Mau la primera Red Bull, o sea no me tocó enfrentarme con él pero sí, esa de Vallejo fue la primera vez que lo topé, de hecho fue la primera vez que topé a todos ellos, fueron como mis primeras batallas así en escenario por así decirlo. Fue la primera vez que me subí a las batallas a darle y estaba de juez él con más personas, ahí conocí al RC, conocí al Proof, que de hecho hice dupla con el Proof porque no había tiempo al final y sí, por ahí empezó. Incluso escribió ahí en mi muro de Facebook así como “sigue echándole ganas” y hace poco me salió un recuerdo de esa madre, cuando todavía escribíamos con k todo jajaja. Y pues qué chido, eso también en su momento fue una motivación cabrona.

¿Qué ha cambiado desde ese primer topón en 2015, desde esa final en la que Aczino ya estaba elevado a otra dimensión y Lobo apenas iba metiéndole leña a su horno?

Lobo: Yo creo que lo que cambia es que pues en 2015 era la primera vez en enfrentarme a Aczino, y lo que representaba desde ese tiempo él ya era algo impactante, ya era el Aczino que es ahora, entonces no pude manejar tan chido mis nervios de la situación y ahora, o al menos así lo veo, como una forma más de compas realmente, como una competencia. Competir con él es como disfrutarlo realmente, o sea porque ya sé que obviamente se va a pasar de verga este wey y se trata como de disfrutar ese momento porque no todos tienen la oportunidad de enfrentarse con Aczino, muchos lo quisieran porque aprendes un chingo también. De hecho de esas batallas ha sido donde yo he visto más mis fallos, porque te hace resaltarlos más fuerte, te come, te hace ver más tus fallos enfrentarse a alguien que siempre está de manera tan constante en las batallas. Creo que más que nada es eso, sentirme más suelto en el escenario con él pues ya lo conozco, ya he batallado varias veces con él y es estar más suelto, más de disfrutarlo. Estás con el mejor.

Aczino: Sí, la verdad que ha cambiado mucho, como dice el Lobo, no solo en lo personal de nosotros dos, sino la escena ha cambiado mucho, el público, ya son otros números que se manejan de gente que ve las cosas, el streaming por ejemplo aquella vez lo vio algo de gente pero no se compara los streamings de ahora. Entonces pues ahora que lo volteamos a ver pues es chido ¿no? Ver cómo fue esa final Lobo contra Aczino, y cómo ahora Lobo ganó una final. Igual eso muestra que no son desechables los freestylers, que no es como que cada año puros nuevos sino hay gente que se mantiene y el Lobo es uno de ellos, que desde 2013 estuvo en todas dándole e intentándolo hasta lograrlo en esta.

Me acuerdo de la primera vez que te entrevisté Mau, no tiene muchísimo, unos tres o cuatro años, fue saliendo de una función de Somos Lengua . Recuerdo bien que acabé de entrevistarte, te saliste del cine adelante de mí, y los dos nos fuimos caminando al mismo paradero a tomar un camión. Y me parecía muy salvaje que el mejor improvisador del mundo aún tuviera que hacerlo. Lobo también ahí salía en el docu trepado en el metro. Cuánto ha cambiado la profesión del freestyler desde entonces, ¿no?

Lobo: Ese era como el verdadero yo, ¿no? jajaja. O sea, en si que haya cambiado cambiado tanto este pedo, que nos haya unido a otro tipo de círculo, que ya no solamente sea que este pedo lo vean como vatos que les gusta el rap y que estén en el freestyle y que sean del barrio por así decirlo, wey, pues también me ha cambiado, me ha madurado, hasta me ha educado, me ha cambiado la forma de hablar ahí un poquito jajaja.

Aczino: Si no, está cabrón, ha pasado mucho, en Somos Lengua yo también salgo ahí en un momento en que estaba malo de salud, entonces también cuando lo vuelvo a ver es un poco loco revivirlo.

Lobo después de ganar la Final Nacional de RBBDLG México 2019 (Foto cortesía de Red Bull).

Y en general creo que todo tiene que ver con cómo la profesión evolucionó. Lo que se dice, el freestyler ya puede vivir del freestyle.

Aczino: Sí, nosotros somos gran parte de que ahora pase eso, pero también tiene mucho que ver con que haya organizadores que se vayan arriesgando también a hacer eventos grandes, a que la gente apoye tanto, a que la gente pague su boleto, que la gente vea los videos, es un conjunto de todo para llegar a esto, para poder vivir de esto.

¿Cómo van de cara a la Internacional? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se han ido preparando?Aczino: Yo voy bien, siento que ando en buen nivel. Yo he ido preparándome con todos los eventos del año, fue con eso con lo que me fui preparando más que nada, igual un poquito de entrenamiento entre semana pero con los eventos, las ligas, ya con eso. Eso también ha ayudado, hasta a mejorar el nivel.

Lobo: Sí, más que nada es eso, ponerlo en practica ya en el momento y la situación que va a ser parecida a la Internacional, ya ves en práctica todo con las personas, el público, y ya ves qué funciona y que no y creo que eso es de las mayores preparaciones, obviamente también he estado practicando en el tiempo real, así como tratar de sacar cosas rápido para mejorar el índice de respuesta, el utilizar todas las palabras, etc.

En cuanto al resto de competidores, veo por ahí a gallos que vienen de eliminatorias complicadísimas, pero que al final de cuentas son rookies en Internacionales. Todo ello me habla también de que se está estrechando ese espacio entre los profesionales, los all-stars, por decirlo de alguna forma, y los amaetur, los que compiten en una liga por debajo pero que ya pueden estar capacitados para dar el brinco.

Aczino: Esto más que ellos asciendan a primera división, es como una prueba para ellos, de ver si verdaderamente pueden estar en estos torneos, porque muchos pueden subir al máximo nivel, pero ya ese es su tope, y muchos otros que han estado se han mantenido y ahorita siguen compitiendo en todas las ligas profesionales. Vaya, no es nada más cosa de un día, que muchas veces ya uno es campeón y llega la batalla y ya no sigues haciendo más, no es por el talento, muchas veces es por el carisma, por el equipo de trabajo que tiene cada uno. Ya es más difícil también resaltar de una manera solo así de que digas “mira mi video, me hice famoso”, ya requieres también de un equipo de trabajo, de manager, de conocer quién hace los eventos, de mucha consistencia también, de mantener el nivel, porque si no lo mantienes, pues la gente no te quiere ver.

¿Cómo describirían el presente y futuro del freestyle como industria y como disciplina?Aczino: Pues en el presente está muy bien, está en su máximo punto de la historia y a futuro puede ser que ya pase eso que dices, que se cree una federación, que se profesionalice casi a un nivel deportivo. Ya el tiempo irá diciendo que sí se puede hacer y que no se puede hacer.

Lobo: Sí, yo creo que pues incluso ahora ya se ven cosas no se veían antes ¿no? Al menos aquí, obviamente si hablamos de EE.UU. es otro cuento ¿no?, pero aquí las marcas jamás habían volteado a ver al movimiento urbano, a los raperos más que nada, era como ese tabú de que solamente son locos, solamente son de barrio, solamente, y ahorita creo que están en un punto en él que si se puede hacer como, que ya se está haciendo casi como un deporte, y si se puede llegar a esa cumbre pero pues también se puede ir por otros lados, que se vea tanto como una moda y que en un punto se estanque. Pueden haber otros puntos desfavorables.

Aczino tras proclamarse campeón internacional de RBBDLG en 2017 (Foto cortesía de Red Bull).

En cuestiones del público, he platicado con Serko y a veces parece haber un problema de maduración en él que sí ha existido en otros frentes de la industria del freestyle. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lidiar con ello?

Aczino: Pues que es que es difícil porque, es como todo lo que hay masivo. Por ejemplo, en futbol, si tu vas a un estadio de futbol va a estar a reventar, pero no por eso todos los que están ahí van a saber quienes son los 22 jugadores que están, ni donde jugó el portero, ni porque le están marcando, o qué le están marcando. También cuando vas a un concierto de cumbia no te sabes toda la historia de la cumbia, ni conoces la historia del bajista ni del ¿güirista?

Lobo: Jajaja, ¿cómo se dirá? ¿güirero?

Aczino: Bueno, no sé como se diga, güirero chance, el que toca el güiro, pues. Entonces, yo lo que diría es que se deje de satanizar tanto, si nuestro género es de conocer las historias y las reglas pero pues esto ha hecho que crezca. La gente que ha consumido, que consume más es porque pues hay más y no es imposible que todos se instruyan, no todos tienen tiempo de estar estudiando la historia del hip-hop, entonces, yo no lo veo muy como de condenar al público, porque ellos no tienen la culpa, ellos vienen a un espectáculo y les llama la atención. Lo que si es que si los raperos quieren complacer al público dándole lo que ellos creen que quieren pues ahí está mal porque nosotros somo los que tenemos que encargarse de que eso no se pierda, de que siga habiendo buenas batallas, buenos raperos y tratar de instruir, como decía Lobo en una entrevista pasada, tratar de meter subliminalmente un poco de educación de lo que estamos haciendo.

Lobo: Sí, sí, meterlos también como en el, o sea si ya están aquí por las batallas, por el espectáculo de las batallas, también ahí como jalarlos un poquito a que conozcan un poco más. A lo mejor no que sepan toda la historia de hip-hop, ni sepan lo que es toda la cultura, pero, sí que sepan al menos, porque es el freestyle, de donde parte el freestyle ¿no? Y pues igual o sea creo que hoy en día pues con las redes y todo eso no nada más es en esto, todos lados, todo se critica todo se habla, todos dan su opinión ya como jueces críticos ¿no? Entonces creo que solamente es por la temporada en la que estamos ¿no?, como se está viviendo todo el freestyle.

Sí, vaya, me refiero al público no en cuestión de educación, sino de respeto. De lo que entregan de allá para acá.

Lobo: Ah, bueno, ahí si es otro rollo. Pero igual, es un poco como dice Mau, no les podemos pedir muchas veces que se comporten de tal o tal forma.

¿Qué supondría ir a España a levantar el título? Lobo su primer título internacional, y Mau su segundo y el primero fuera de casa, que cobra otra relevancia.

Aczino: Pues para mi sería un sueño, porque el rap de España fue una de mis mayores influencias, siempre que voy a competir para allá es de lo máximo, es como jugar futbol en España, en el Real Madrid, o como jugar en la NBA, sería un sueño poder lograrlo y sumar un segudo título.

Lobo: Si ¿no?, pues para mí igual, más bien sería como cumplir dos sueños en uno. Primero llegar a ser campeón Internacional de Batalla de los Gallos, y pues tambien eso que realmente el rap de españa y el freestyle de españa fue precursor en mi para que pudiera meterme en esto.

Habiendo estado en Barcelona para la Internacional de 2014, ¿qué le platicarías a Lobo del público y de lo que puede esperar allá, Mau?

Aczino: Pues el público siempre es diferente, aunque sea el mismo país puede haber un evento que sea de una forma uno de otra forma, pero en España generalmente la gente es muy respetuosa en todos los sentidos. Tienen una educación muy marcada, son muy respetuosos tanto en persona, tratando así en una firma de autógrafos o lo que sea, tanto en el escenario, entonces yo creo que si muestras lo que sabes hacer la gente lo va a respetar y lo va a valorar mucho.

Estando ambos en este lugar y momento, ¿qué consejo se darían mutuamente?

Aczino: Pues lo que siempre les he dicho a todos, que lo disfruten y que den todo, que no se preocupen por nada más cuando estén allá arriba.

Lobo: Yo que le puedo aconsejar al Mau, ¿no? Que tenga un chingo de éxito y ojalá no estar en la misma llave para tener la probabilidad de llegar los dos a una final.

Conéctate con Noisey en Instagram.