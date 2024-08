Los funerales no serían lo mismo sin Ed Sheeran y Sinatra, según estudio

Todos hemos pasado por la seria discusión mental de preguntarnos ¿qué canción quiero que se escuche en mi funeral? Es una cosa a la que hay darle justa dimensión. No queremos que nuestra muerte se recuerde con otra lúgubre rendición de hueva de “Las Golondrinas”. En mi caso, creo que de alguna forma, mis allegados tienen más clara la jugada posterior a mi deceso respecto a eso, que respecto al paradero a donde irán mi mascota y mis bienes materiales –o sea, mi televisión y mi computadora–.

Ahora, por más que te esfuerces y quieras darle un sentido personal a una canción, como si desde el más allá José Alfredo se hubiera enterado de tu fallecimiento para posteriormente escribir una canción especialmente dedicada a tu memoria, la realidad es que no es así. Tú canción, también es la canción de miles de muertos más. Y ha sido repetida tantas veces como quizás no te imaginas. Pero es bonito sentir que es así, y si no te gusta la idea, ya hay una forma de saber cuál no debes escoger.

Funeralcare, funeraria británica que según sus datos, organiza un aproximado de 100,000 ceremonias al año, ha dado a conocer una lista de las canciones más escuchadas en cortejos fúnebres, siendo “My Way” de Frank Sinatra –reversionada por miles de artistas que incluyen a Sid Vicious, Elvis Presley, Julio Iglesias, y la legendaria rendición de Vicente Fernández en “A Mi Manera”– la que encabeza el top ten. A ella le siguen “Time To Say Goodbye” de Andrea Bocelli y Sarah Brightman, y “Over The Rainbow” de Eva Cassidy.

Ya después hay muchos himnos evangélicos y de repente aparecen Westlife –y tristemente no con “Uptown Girl”– y Ed Sheeran con “Supermarket Flowers”, una canción que el pelirrojo le escribió a su abuelita desde la perspectiva de su mamá, que al parecer es el tema favorito del millennial en cuanto a musicalizar funerales se refiere.

