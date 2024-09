Los goles del año en Gales son sorprendentemente buenos

La Premier League galesa no es exactamente el hogar del mejor fútbol del mundo. No os escandalicéis: se me permite decir esto porque soy galés y me he tragado muchos partidos de sus equipos, tan ricos en historia como pobres en títulos, al lado de los 50 fans de media que suelen ir al campo (muchas veces acompañados de sus perros, por cierto).

La cuestión, sin embargo, es que si resumes una temporada de la Premier League galesa en unos pocos minutos te salen una sorprendente cantidad de goles tan espectaculares como inesperados. No suelen ser de un virtuosismo técnico especialmente destacable —para entendernos, no hay regates en una baldosa. Es Gales, ¿qué os esperabais?—, pero no por ello estas excelentes voleas, vaselinas y chilenas tienen menos mérito. Son 3 minutos y 50 segundos de calidad.

El problema que tiene la liga galesa es que estos espectaculares remates quedan bastante desvirtuados por la falta de público en las gradas… en los estadios que disponen de tales, porque muchos simplemente terminan con un muro de madera (que, eso sí, ofrece un lugar perfecto para que los perros que antes decíamos hagan sus necesidades). Quizás vendrían más aficionados si cada partido ofreciera goles como estos. O, quién sabe, quizás sencillamente sea que la larguísima sombra del rugby no deja espacio a ninguna afición más en esta antigua nación celta.