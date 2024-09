Los grandes momentos que definieron la agencia libre de la NBA

El mercado de jugadores en la agenia libre de la NBA se está volviendo loco como hace muchos veranos que no ocurría. Ya vimos cambios muy drásticos como Chris Paul a Houston, Paul George a Oklahoma City y Gordon Hayward a Boston. Vimos otros extraños como Jimmy Butler a Minnesota, Zach Randolph y Vince Carter a Sacramento y Paul Millsap a Denver y unos tal vez irrelevantes o tal vez muy importantes como Kelly Olynyk a Miami, Ricky Rubio a Utah y donde sea que acabe Jamal Crawford. Y eso que no hemos acabado y normalmente los gerentes generales se vuelven locos horas antes de que el mercado cierre.

Es cierto que en verano no hay NBA pero ¡vaya que hay actividad!, sobretodo cuando hay grandes nombres en el mercado, así que es una buena ocasión para recordar algunos de los mejores momentos en la agencia libre de la liga.

1. Gail Goodrich

Goodrich fue parte fundamental de los Lakers del 71-72. Se convirtió en el líder anotador del equipo, aportó muchísimo para que obtuvieran su primer título desde que se mudaron a Los Ángeles y con él en el equipo, lograron la racha invicta más larga de la historia con 33 partidos seguidos. En agosto del 76, Goodrich sería cambiado al Jazz de Utah para jugar junto a Pete Maravich y aniquilar a todos, pero desafortunadamente, se rompería el tendón de Aquiles y la aniquilación nunca llegó. ¿Por qué es tan importante Goodrich en esta lista? Porque lo que los Lakers recibieron a cambio de mandarlo a Utah fue una selección en el draft, selección que se convertiría en un jovencillo llamado Earvin «Magic» Johnson.

2. Chauncey Billups

Antes de ser conocido como Mr. Big Shot, Billups era un jugador que no terminaba de encontrar su personalidad y andaba rebotando de equipo en equipo. Empezó en Boston, de ahí se fue a Toronto, luego a Denver y después a Minnesota. Jugaría dos años con los Wolves hasta que llegaría el momento para crear su legado en la liga. El 17 de julio del 2002 firmaría con los Pistons de Detroit, y en su primera temporada, llegaría a las finales de conferencia. Para el 2004, serían el equipo que todos daban por perdido al enfrentarse a los Lakers de Shaq, Kobe, Malone y Payton en las finales. No solo dominarían al conjunto angelino en cinco juegos sino que Billups se llevaría el MVP de las finales. Nada mal para alguien que no encontraba regularidad con ningún equipo.

3. Shaquille O’Neal

El impacto del Shaq en la liga fue inmediato. Un gigante con la rapidez de un botador y la fuerza para destruir tableros era lo que todo niño (y marca de refresco) estaba esperando. Al unirse con Penny Hardaway, lograron armar un equipo sólido que no solo era una franquicia de expansión sino un contendiente. Con ese equipo llegaron a las finales donde desafortunadamente fueron barridos por los Rockets de Olajuwon y Drexler. Para el 96, decidiría probar otros rumbos y firmaría con los Lakers por siete años y 122 millones de dólares. La adición de O’Neal y la eventual selección de Kobe Bryant le daría a los Lakers tres campeonatos seguidos y al Shaq tres MVPs de las finales y uno de temporada regular. Fue justo en esa época en la que se convirtió en el que muchos (yo incluido) consideran jugador más dominante de la historia.

4. Ray Allen

Allen fue otro que, como Billups, se tardó en encontrar dónde ganar. Siempre brilló, desde los Bucks y los Sonics hasta la pantalla grande en He Got Game de Spike Lee. Sin embargo, su gloria llegaría en Boston junto con Kevin Garnett y Paul Pierce, formando el primer Big 3 de la época moderna. Ahí ganaría su primer anillo contra los Lakers pero, dos años después, rechazaría una oferta de 12 millones por dos años con Boston para irse con LeBron a Miami por tres años y un poco más de tres millones por temporada. Esta decisión dañaría permanentemente su relación con Pierce y Garnett pero le daría un anillo más que a ellos y lo llevaría a meter el tiro que inmortalizaría su nombre en la historia de la liga.

5. LeBron James

Tal vez el momento más famoso en la historia de los agentes libres. La frase inmortal de «I’m talking my talents to South Beach». LeBron James, saltando del barco, abandonado a su estado natal de Ohio para irse a ganar con Dwyane Wade, Chris Bosh y el Heat. Dejaría a los Cavs después de un viaje a las Finales y muchas frustraciones en playoffs. Con Miami empezaría esa racha que lleva siete años seguidos donde siempre lo vemos en las Finales y en la que ganaría dos anillos. James nos daría otro momento histórico de agente libre tomando la decisión de regresar a Cleveland. Después de las primeras Finales de los Cavs donde perdieron contra los Warriors, James se encargaría de la remontada más épica en la historia del básquet y ganaría la que tal vez es su final más importante en el 2016.

6. Kevin Durant

Duh.