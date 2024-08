Los hombres trans no tienen por qué elegir entre transicionar y tener hijos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Un nuevo estudio, publicado en la revista médica Fertility and Sterility en noviembre de 2019, encontró que los hombres trans tienen las mismas probabilidades de quedar embarazados a través de la tecnología de reproducción asistida que sus contrapartes cis, incluso los que ya habían empezado a tomar testosterona. En una entrevista con Medscape Medical News el martes, una de las coautoras del estudio dijo que espera que los hallazgos de su equipo alienten a los hombres trans y sus proveedores a sentirse más capacitados para buscar opciones de fertilidad después de la transición, si así lo desean.

“Los varones transexuales se preocupan de haber tirado la toalla, y al comprometerse con la testosterona han comenzado un camino sin retorno, pero estos datos sugieren que todavía tienen opciones”, dijo Resetkova a Medscape.

Si bien este podría ser el primer estudio formal que demuestre que los hombres trans aún pueden concebir a través de la tecnología de reproducción asistida, los hombres trans que tienen bebés no son nada nuevo. Ese aspecto de esta noticia no es tan sorprendente, al menos no para cualquiera que haya pasado suficiente tiempo con personas trans como para saber que los hombres trans pueden quedar embarazados. Para respaldarlo el periodista Katelyn Burns, escribió en un artículo de 2018 la historia de mujeres trans y la lactancia: “Lo más sorprendente es que haya tomado tanto tiempo para que una revista médica documentara el proceso”.

Es importante tener en cuenta que todos los hombres trans con hormonas que participaron en el estudio de Fertility and Sterility detuvieron su tratamiento de testosterona mientras intentaban concebir. Resetkova y sus coautores no descartan la posibilidad de que los hombres trans conciban mientras toman testosterona de forma continua, aunque “es necesario realizar más investigaciones”. El conocimiento de la comunidad me dice que la concepción en esas circunstancias es poco probable, pero quién sabe… No soy médico. Todo lo que sé es que la tecnología de reproducción asistida suena realmente costosa y probablemente extremadamente prohibitiva para la gran mayoría de los hombres trans que quieran utilizarla.

