Los lunes en Michigan, Shigeto y el efecto Detroit

Son distintas las búsquedas que tenemos como seres humanos, y una de las más difíciles es encontrar un entorno con el que puedas entrar en sintonía. Además de tener una conexión con la cultura, su gente y poder apropiar sus espacios; se trata de poder lograr sumergirte en un flujo y sentir que tienes una pertenencia ahí. Eso es lo que ha conseguido Shigeto en Michigan, y recientemente en un órgano urbano vital del territorio; Detroit.

Resulta curiosa la situación de Detroit, un lugar que representa el sueño fallido americano; y la desatención que tienen gobiernos cuando sólo observan desde una que les proporcione retribuciones económicas; a pesar de haber atravesado una etapa de estar declarada en «bancarrota«, la ciudad motorizada ha generado una cantidad absurda de obras creativas; de ahí surgieron movimientos como el sonido campechano de Iggy Pop, el techno del cuarteto de Bellville, la negritud que versa Moodyman, y los paisajes sonoros del maestro Theo Parrish.

Aquí fue donde Shigeto conoció a grandes amigos a los que juntó con su hermano, iniciaron una convivencia audible y degustable en Motor City Wine, con el objetivo de darle al oído y paladar un banquete compuesto de vino, platillos del día y selección musical en formato de vinilo.

Todas estas experiencias marcaron a Shigeto, ocasionando un desarrollo nutrido por la apreciación de la música que se compartía cada lunes.

Esa marea de influencias y vivencias fueron lo que inspiraron su más reciente álbum The New Monday, un disco nutrido de jazz, hip hop y collages de instrumentos que fue lanzado a finales del año pasado en su hogar discográfico llamado Ghostly International.

Ya que Shigeto regresa a México en febrero para tocar en el Carnaval Bahidorá, lo contactamos para tener una conversación acerca del entorno que habita, su más reciente disco y la gentrificación.

Thump en Español: Eso del “año nuevo” y los compromisos personales que la gente suele tener, me parece como un loop que a veces sí invoca acciones, ¿Has logrado concretar algunos objetivos o metas que tenías el año pasado?

Shigeto: Creo que mi propósito principal para el año nuevo era comenzar a habitar este nuevo espacio de estudio en el que he estado trabajando junto con mi hermano y mi familia durante los últimos dos años. Ha sido un proyecto inmenso y por fin empezamos a traer el equipo, conectar las cosas y hasta empezar a grabar. Creo que ha sido un gran cambio al igual que un gran comienzo para un nuevo camino de la música y creatividad en nuestras vidas.

Es un espacio hecho a la medida justo como lo queríamos, está ubicado dentro de un viejo garaje. Por lo pronto este año ha sido magnífico. El año pasado fue uno muy brusco, pero creo que este se va enfocar en positividad, amor, y tratar de hacer tu entorno mejor para ti y otras personas.

Me encanta todo esto, tal vez este nuevo espacio pueda generar comunidad y trazar los pasos para una nueva plataforma

¡Definitivamente! Mi hermano (Benjamin Saginaw) y yo comenzamos un sello discográfico el año pasado (Portage Garage Sounds) y él está dirigiendo su propia compañía de cerámica que más bien es un colectivo de arte. De alguna manera nuestro espacio no sólo es un estudio de música sino va a ser un lugar que va a poder ser parte de la comunidad con la intención de brindarle a las personas un lugar positivo donde trabajar y hacer cosas.

Me llama la atención que tu al igual que otros amigos y seres queridos, sean parte de una comunidad en Detroit que de alguna manera están haciendo mancuerna con otras personas para consolidar y participan en espacios culturales o gastronómicos como los es ‘Motor City Wine’. Sobre todo porque Detroit es una ciudad que ha sido desatendida por su propia gobierno y declarada en “bancarrota”, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta travesía?

Creo que Detroit es una ciudad que fue rechazada por un buen rato, y como consecuencia creó su propio nicho creativo alrededor de los años que logró influenciar la música por todo el mundo; sea mediante rock, jazz, punk, hip hop, techno o house. Ahora que vivo aquí, me doy cuenta que mucha gente habla de que está teniendo su resurgimiento y que por fin está recibiendo su “reconocimiento” pero yo no lo veo de esa manera. Considero que Detroit siempre ha sido increíble, es una ciudad poderoso y magnífica. Ahora está siendo gentrificada en una medida extrema, para bien y para mal; muchas de las cosas que están cambiando hacia una mejoría no están disponibles para todos. Algunas cosas no están construidas para todos, no están hechas para ayudar a la gente que ha vivido aquí toda su vida y por lo tanto vivir aquí y ser parte de esta “nueva escena”, es un tema muy delicado porque es un lugar donde tengo raíces, pero nunca me atrevería a decir que soy de aquí. Pero estar aquí ahora y poder permanecer a vivir un rato, es un tipo de bendición, en la que sólo estoy tratando de respetar la ciudad pero hacer lo que pueda para integrarme de una manera sensata sin convertirme en esas personas que se proclaman como “salvadores” o que están “ayudando” a la ciudad.

Creo que alrededor de los últimos 4 años que he estado aquí, finalmente encontré mi ritmo al igual de donde quiero estar y cómo puedo ayudar. Me siento agradecido y afortunado de poder trabajar y visitar a muchos de mis viejas inspiraciones que llevan siendo ciudadanos de Detroit por un buen rato. Es una fortuna pedirles ayuda y consejos para creatividad. Es verdaderamente asombroso, me ha enseñado mucho sobre música y la manera en que quiero estar envuelto en ella. Aquí no hay mucho, eso de las redes sociales como algo precioso y ese tipo de cosas, se trata realmente de relaciones; familia y un perfil mucho más bajo. No sé como hacerlo sonar sin que parezca pretencioso, pero es muy humano y relajado.

Creo que ahorita muchas cosas están cambiando rápidamente, por lo tanto es algo delicado el asunto de integrarse.

Estoy tratando de hacerlo con cuidado y pensar bien los movimientos, ser una fuerza positiva sin alinear la cultura del entorno.

Hay figuras muy emblemáticas de Detroit que suelen decir que su gente es fuerte y comprometida. Desde tu perspectiva, ¿qué atributos o cualidades tienen las personas ahí?

Bueno, en realidad no podría hablar sobre la esencia de lo que hay aquí, lo adecuado sería desde la perspectiva de alguien que haya nacido y sido criado aquí. Pero lo que sí puedo notar es que es un lugar que ha luchado y se ha resistido a varias adversidades. Hay una mentalidad de “no bullshit”, no ves personas con aires de grandeza, comportamiento prepotente o que siente que el mundo le debe algo. Sólo hay gente muy humana y fuerte, individuos que tienen perseverancia. Hacen lo que creen y a su manera.

Por ejemplo la cultura de los lanzamientos discográficos es alucinante, tienes a mucha gente sacando toneladas de música, y además buena música. No te estoy bromeando, hay más disqueras independientes publicando material aquí que tiendas de abarrotes para ir a conseguir comida. En serio.

Eso te dice mucho de una ciudad, carece de los recursos para estar atendiendo a su gente; pero al mismo tiempo hay una escena próspera y hambrienta de creatividad. La gente está haciendo que sucedan cosas sin importarles nada más. Justo es el caso de gente como Theo Parrish y Kenny Dixon Jr. (Moodymann), que han estado lanzado música en sus términos por años. Ellos deciden la manera en que lo quieren hacer; los considero como un símbolo que te dice: Nada importa, puedes hacer música y hacerte a ti mismo. Es un entorno y dinámica muy inspiradora.

"…If it wasn't for Detroit, I wouldn't be the motherfucker I am today".- Kenny Dixon Jr,. a.k.a Moodymann

¿Sigues presente y participando en las sesiones The New Monday que suceden en Motor City Wine?

¡Sí claro! Cada vez que puedo y estoy en la ciudad. La idea básica detrás de esto es que de entrada los lunes son un día industrial en Detroit, muchos negocios están cerrados, entonces se nos ocurrió crear una noche en la que gente pudiera ir en un lunes. Por eso se hace cada lunes, y uno de nuestros miembros (Julián) cocina comida, viene la gente, disfruta los platillos y hay una gran cantidad de discos que trae la gente para tocar, desde jazz, hasta ambient, boogie, house, techno y varias otras cosas. Esencialmente es tocar mucha música, empieza a las 19:00hrs hasta tarde en la madrugada. A veces tenemos invitados en otras ocasiones no. Diría que es 80% en formato físico (vinilo), hay muchos discos (risas).

El espacio es un bar de vinos, su dueño también es un DJ y productor; le importa mucho la música. Tiene un sistema de sonido muy bueno, hay un mixer muy bueno, Rotary. Se centra en música en vinilo, pero también hay CDJs y algunas personas vienen con su USB.

¿Hay una historia detrás del track “Barry White”?

Pues en realidad es muy simple la historia de como fue creada, es sólo un ejemplo de la relación que tengo con Zelooperz. Fue un track instrumental que yo hice que estaba prácticamente listo. Cuando a Z. le gustó, tuve la idea de que fuera un featuring en el álbum, entonces sólo le pregunté si quería grabar encima de eso de manera muy natural. A mi me gusta porque encaja todo el elemento de lo que está sucediendo ahora conmigo. Tiene esas texturas y pads ambientales que normalmente esperarías, pero contiene a Z. en los vocales lo cual representa elementos de ZGTO boys. Hay bajos muy ácidos y un tempo rápido, también tiene la kalimba que de alguna manera había sido una firma de mi sonido para muchas personas. Fue una paleta con el buen gusto sonoro que estaba experimentando en ese momento.

¿La narrativa del disco es explícitamente sobre tu entorno o hay algo emocional como lo hubo en ‘No Better Time Than Now’?

Creo que ‘The New Monday’ fue un tipo de oda para mostrar todas las influencias que he tomado y adquirido de la cultura y música de Michigan. Los tracks fueron escritos con la intención de ser tocados en vivo pero también para ser mezclados. Mucha de mi música anterior terminaría en una playlist de “chill out” o “ambient”, no eran tracks que sonarían en un set. Al tocar por años cada noche de lunes en Motor City Wine, se convirtió en una fuerza en la que inevitablemente me he hundido. Comencé a escribir música que representara el hecho de estar escuchando esta música y tocando cada noche de lunes . Me inspiraba en música electrónica, jazz, o hip hop; estaba más enfocado a una oda a de esa influencias; no era sobre un mensaje personal.

Todo lo demás, ‘Lineage’ y ‘No Better Time Than Now’, son discos con un mensaje profundo y personal, pero esto era más como un disco de tracks que había escrito mientras disfrutaba escuchar mucha música distinta.

Me gustaría que nos cuentes más sobre la portada del álbum, parece como un tipo de jam pero luce algo distorsionado y glitcheado.

¡Sí!, de hecho me alegra que preguntes eso porque la imagen es elemento clave para casi todo lo que es el álbum. El título del disco se debe a los shows llamados ‘The New Monday’ que junto con mi amigo Ryan, Julian, mi hermano Ben y todo el crew empezamos porque la música del álbum fue esencialmente inspirado en esas noche de Motor City Wine. Esa foto captura a muchas de las personas que estaban involucradas en esa noche, amigos muy cercanos, todos juntos en un cuarto.

Es un scan de una fotografía análoga, toda la distorsión es en tiempo real. No hay nada de photoshop aquí, fue capturada por un viejo amigo mío llamado Jon DeCola, que es un artista basado en Nueva York. Toda la idea detrás de la imagen es mostrar que es una obra discográfica inspirada por la noche, su comunidad, la música que compartíamos y la escena de Michigan, mi escena de Michigan; y todo esto siendo capturado por un viejo amigo.

Fue un gran cambio, ya que es la primera portada que no fue hecha por Michael Cina, tanto ‘No Better Time Than Now’, ‘Full Circle’ y ‘Lineage’ fueron sus creaciones.

La foto fue tomada en la sala del estudio donde mezclo toda mi música, por está tan cargada de conexión emocional. Plasma lo que hay detrás, quienes están en ella, quien la capturó, la manera en que fue capturada y donde fue tomada.

Si te fijas, estoy en la parte superior, pero al mismo tiempo en la parte inferior, estoy usando una chamarra camuflajeada gris y estoy chocando puños con Z. Eso se debe a que estaba parado y en la parte más alta de la foto cuando se empezó a tomar y después me fui a la parte más baja cuando terminó de capturarse. Es una locura (risas).

Para cerrar nuestra conversación, me gustaría saber, ¿cuáles son los principales problemas que hay en entornos urbanos donde habitan distintas comunidades donde te gustaría dialogar con personas de ahí?

Lo haré corto y creo que son dos los problemas principales:

1) Las personas que llegan y se apoderan de los recursos que han estado ahí para la gente; y al mismo tiempo crean cosas que no son para los demás. Muchas cosas que surgen de la gentrificación no son accesibles, a menos de que seas blanco y tengas dinero. Esa es prácticamente la base del problema, el acto de gentrificar en el que creas un mundo dentro de un entorno que no es realmente hospitalario para la gente que ha vivido ahí toda su vida

2) La gente que viene a ser parte del entorno y piensan que están haciendo un “bien común” o “haciendo lo correcto”, pero en realidad vienen con una concepción e ideología de que están “salvando” a la ciudad. ¿Me entiendes? Este viaje de “vengo aquí para salvar Detroit, a ser parte de este nuevo movimiento”, eso también es un problema porque está causando alienación y además explota la cultura

Creo que lo importante es ser consciente de evitar caer en esto, respetar la ciudad, la gente que ha estado ahí y tratar de integrarte de una manera respetuosa que no explote o segregue a los demás. Hacer lo que puedas para retribuir sin actuar como si “estás ayudando o salvando” como si te necesitaran. Ese tipo de actitud es una mamada, es como si le jugaras a ser Cristóbal Colón o cualquier otro pinche conquistador.

Shigeto es parte del line up del Carnaval de Bahidorá, mismo que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero en Las Estacas, Morelos.

