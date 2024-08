Los mejores 13 tráileres de Comic-Con San Diego

Llegaron los tráileres de la magnífica convención San Diego Comic Con 2017 y tomaron el internet como una tormenta. La cosa es que no hay manera humana de ver horas de tráileres sin querer tomar un poco de cicuta, por lo que aquí hay 13 excelentes tráileres que lograron enganchar al espectador con tan solo un par de segundos, y claro que parecen presentar un producto final más allá de decente. Las películas varían desde gigantes como Marvel a cosas más independientes como un thriller de bomberos, Only the Brave.



Rick y Morty regresa con un último tráiler antes del inicio de la tercera temporada este fin de semana, The Walking Dead promete una guerra sangrienta y llena de dolor, Hey Arnold y Rocko nos invaden con un golpe de nostalgia, etc. Puedes ver lo mejor de lo mejor, la nata y crema de lo estrenado en San Diego, abajo:

Rick and Morty Temporada 3

Stranger Things

Westworld

Rocko’s Modern Life: Static Cling

The Walking Dead Temporada 8

Hey Arnold! The Jungle Movie

Kingsman: The Golden Circle

Triple Threat

Bright

Only the Brave

The Shape of Water

Thor: Ragnarok

Ready Player One

