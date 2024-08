Los millones generados por la industria minera desaparecen en el Congo

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Entre la mala gestión de los ingresos generados por la explotación de las minas y la corrupción en el gobierno, la República Democrática del Congo ha perdido más de 750 millones de dólares.

De acuerdo con una investigación de Global Witness, este desfalco ocurrió entre los años de 2013 y 2015. El monto que desapareció es el recurso pagado por las empresas privadas al gobierno por la explotación de las minas dentro del país, y el cual nunca fue destinado a fortalecer los servicios básicos de salud, educación y servicios públicos.

«El dinero desapareció dentro de una compañía minera paraestatal disfuncional y en las agencias nacionales tributarias. No hay claridad de cómo fue gastado el dinero, o bien, dónde terminó, pero los testimonios y la documentación que se reunieron indican que parte de los fondos fueron distribuidos entre una red de corrupción cercana al régimen del presidente Joseph Kabila», informó la organización.

La minera paraestatal a la que se refiere el reporte es Gécamines, y es la principal culpable de los malos manejos en las ganancias de la industria minera en este país africano.

La investigación demuestra la manera en que Gécamines, presidida por Albert Yuma, ha desviado dinero a través de transacciones sospechosas mientras que al mismo tiempo, no invierte en las operaciones mineras. La paraestatal está gravemente endeudada, y no ha invertido en extracción de minerales cuando en años pasados lograba extraer 500.000 toneladas de materia prima. Además, algunos trabajadores se quejaron ante Global Witness de no recibir sueldo desde hace más de dos meses.

La República Democrática del Congo es el principal productor de cobre en África y el mayor proveedor mundial de cobalto, los materiales que se utiliza en las pilas de iones de litio que alimentan, por ejemplo, los coches eléctricos.

«Los ingresos de la industria minera en el Congo han sido cruciales para las investigaciones de Global Witness. Desde 2010 se ha reportado transacciones sospechosas que involucran a algunas empresas offshore relacionadas con Dan Gertler, un amigo cercano del Presidente Joseph Kabila «, dice la investigación.

