Los Mirlos: Los DJs son de gran ayuda para la música tropical

Hagan la prueba, fieras. Cuando estén en Buenos Aires coman algún día bajo el sol portuario de La Boca y si no les gusta eso que sienten, no se hagan problema: para eso están las colonias privadas. Ahí, cerquita de La Bombonera y con carnet de socio al día, vive Julio Lozano. Julio Lozano alias DJ Pinchado tiene 20 años haciendo el puente entre la cumbia de raíz y la psicodelia. Pulso de Silbando Discos, hacedor de fiestas barriales que le vamos a contar a los nietitos, “el tipo que tiene la mayor colección de vinilos de cumbia que vas a conocer”, como me lo presentó un amigo, Dj Pinchado es un artesano literal del DJing. Por elección.

El poeta dice “No es de araca pero acá no hay cabida ni mascara, ¡es corta y fue!” y a Pinchado le viene bien esa línea. Con dos décadas explorando estas tierras figurada y literalmente, invitados a casa como Dick el Demasiado y unas buenas giras latinas primero y europeas después, a Julio no le van a venir con la gentrificación o cosas así. Que si a La Boca le dicen “República” por algo es.

Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=gp448xm027w

Decir “D10s los cría y la cumbia los amontona” es fácil, pero que Los Mirlos te den un track original para que hagas tu remix no viene de premio con los stickers de las galletas. ¡Quién pudiera meterse a nadar en el río original de esas guitarras peruanas! El argentino lo hizo con “Eres Mentirosa”, exitazo covereado, como mínimo, por un artista en cada país hispanoparlante. Arriba la original.

Y acá la versión de Pinchado:

En una charla que se fue dando entre aeropuertos y de Hungría a Los Angeles, Noisey en Español conversó con Lozano y Jorge Rodríguez Grández, cantante y fundador del que tal vez sea el grupo de cumbia más influyente de todos los tiempos. A los 70, misma edad que Ronnie Wood, Rodríguez continúa a bordo de la nave insignia del sonido amazónico. Y no parece que vaya a bajar pronto.

“A nuestro amigo Julio, tuvimos la oportunidad de conocerlo en el viaje que realizamos a Europa el año 2017 en Roterdam, Holanda, en una discoteca donde nos lo presentaron en persona haciendo la antesala de nuestro show, pero antes del viaje ya nos habíamos comunicado por correo electrónico”, contó Rodríguez. “Desde ahí mantenemos un diálogo que cada año se alimenta, a nivel humano y musical”, remató Pinchado.

Como parte de ese vínculo, Los Mirlos le cedieron a Julio el audio original de “Eres mentirosa”. Imaginen a un escultor que se dedica 20 años al mármol hasta que un buen día viene Miguel Ángel y le dice “ten, aquí tienes el David, fíjate qué haces con él”. Pues así. De las mismas manos que vadearon el amazonas provino el track, y Pinchado no dejó pasar la chance.

“Me gusta dejarme llevar y si bien parto de una idea, luego se va modificando, mutando”, señaló Pinchado. “En este caso, en el que trabajé con mi compañero Milton Andrade, había previsto un camino más electrónico para el remix, pero cuando empezamos a mezclar el track, apareció otro camino y quedó finalmente más roots. Me gusta, me suena fresco, como el primer día”.



https://www.youtube.com/watch?v=ayaVov_fCog

El resultado, masterizado por San Ignacio, se lanzó en vinilo de 7 pulgadas hace algunos meses y se puede conseguir aquí. “Sin dudas la música de Los Mirlos es uno de los eslabones más importante en la cultura popular de Latinoamérica, su raíz musical los mantiene siempre vigente con el paso del tiempo y aún décadas después influyen en DJ y productores, y eso significa mucho”, sintetizó Pinchado.



Por su parte, desde el ateneo cumbia universal, afirman: “Los DJs del mundo son un gran apoyo musical para los artistas tropicales. Toda vez que son ellos que en cada presentación, a la ausencia del artista, difunden su música, logran que el artista se dé a conocer en diferentes partes del mundo”.

Sobre el trabajo de Pinchado, y, en extensión, sobre el trabajo en general que generaciones de productores han venido haciendo, la voz de Los Mirlos concluyó: “Como lo hizo nuestro amigo Julio, es interesante y novedoso todo lo que un DJ pueda hacer con una obra musical, los efectos y sonidos modernos que se aplica en la obra, hacen que al escucharla se encuentre un sonido diferente y peculiar que gusta a la juventud en cualquier parte del mundo”.



Conéctate con Noisey en Instagram.