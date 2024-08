Los mitos del sexo durante el período

Este artículo fue publicado originalmente en VICE México.

En algún punto de mi vida la menstruación sonaba como una entidad extraña que debía temer y respetar. Debido a mi educación católica, crecí con una idea muy arcaica de lo que significa el período. Pero con el tiempo salí de esa burbuja de ignorancia para comprender que es algo cotidiano, simple, necesario de tratar y excelente para tener sexo. Aún así, para responder muchas preguntas que surgieron en mí relacionadas con la menstruación y el sexo, hablé con un especialista que me ayudó a comprender los beneficios y riesgos del sexo durante el periodo.

Lo primero que hablamos fue del del riesgo de embarazo. “En la especie humana puede haber ovulación espontánea en cualquier momento”, me dice el médico general Jorge Vargas, “en cualquier momento del ciclo puede suceder”. Me dijo que el mito sobre la imposibilidad del embarazo durante el ciclo menstrual es falso: “ya no se toma en cuenta como un método de planeación”.

En el caso de las relaciones lésbicas, sin embargo, los riesgos son otros. En cuanto a las infecciones, Jorge comenta: “El caso puede ser variable, pueden haber infecciones muy probables si se trata de piel con piel, pero tendría que ver con muchos factores como la etapa del ciclo, qué tan larga es la exposición y si existen heridas abiertas. También depende de dónde radica la infección —intravaginal, uretral, etcétera—, cuánta es la dosis infectante, es decir la cantidad de bacteria, dependiendo de cada bicho, que es necesaria para desarrollar la infección. Es variable, pero siempre hay que tener cuidado”.

Si bien virus como hepatitis y VIH se contagian a través de la sangre y hay que tener más cuidado si se trata de una exposición mutua de sangrado —o en el sexo oral que sería por contacto directo—, las prevenciones regulares tienen que seguir siendo aplicadas. “Se ha visto que la menstruación, al dar nutrientes para las bacterias, podría hacerlas más susceptibles a contraer y transmitir infecciones”, añade Jorge.

Por otro lado, son varios los beneficios de tener sexo durante el periodo. Normalmente el momento de mayor líbido sucede cuando las mujeres están ovulando, cosa que se da dos semanas antes de que comience el período, pero tampoco es regla y, en muchos casos, también se da cuando están durante éste. Además, hay que añadir que la sangre funciona como un lubricante natural. Jorge también comenta que también es sano y recomendable tener sexo para aminorar las molestias regulares de la regla, como el dolor de cabeza y los calambres menstruales.

Por lo tanto, tener sexo durante el periodo trae consigo varios beneficios, pero eso no te exenta ni de usar protección para evitar el embarazo ni que haya un riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Como dijo Jorge, en cualquier caso, puede ser al revés. Aún así, no hay que temer al sexo durante el periodo si se hace con conocimiento.