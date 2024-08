Los niños que lograron salir del colegio Enrique Rébsamen

Carlos Herrera estaba en clase de inglés cuando el piso comenzó a moverse. Le desconcertó que no se escuchó la alarma sísmica, pero confió más en sus sentidos.

«Tomé la mejor decisión de mi vida, en vez de irme por un pasillo a la izquierda fui hacia la derecha, junto con mis amigos. En las escaleras nos empujó el movimiento. Cuando al fin llegué al patio vi cómo la escuela comenzó a derrumbarse», relató Herrera.

Videos by VICE

Relacionado: Lo que sabemos hasta ahora del sismo en México.

A un día del terremoto de 7,1 grados que destruyó la Ciudad de México, este joven de secundaria acudió de nuevo a las inmediaciones del Colegio Enrique Rébsamen, en la colonia Prado Coapa, al sur de México.



«Primero pensé en mi hermano que estaba en la parte de la primaria que se cayó. Pero ya cuando nos sacaron a la calle , él llegó y me abrazó. No sé ni cómo me salvé», dijo Herrera. «Ahorita me enteré que la hermana de mi mejor amigo falleció».

Lourdes, una pequeña que estudiaba en primaria, también logró sortear el derrumbe. «No sabía si iba a vivir».

Continúa la búsqueda de niños y maestros en el colegio, ubicado al sur de la capital. Imagen vía Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro.com.

Alejandro Meza fue uno de los primeros rescatistas voluntarios en llegar a la escuela derrumbada. Dejó a un lado su trabajo como redactor de una revista de negocios para levantar escombros.

«Es verdaderamente brutal lo que pasó aquí. Logramos escuchar quejidos de niños enterrados en los escombros. Pero también es muy difícil ver a los papás, preocupados por los niños», relató Meza.

Relacionado: Cómo puedes ayudar a las víctimas del sismo en la CDMX.

En la zona del desastres elementos de la marina y el ejército están coordinando las labores. Hasta el momento ya no faltan los víveres, pero sí artículos como gogles y extintores.



Desde la mañana, los rescatistas trabajan para liberar de los escombros a Nayeli Castrejón.

De acuerdo con las cifras oficiales, han muerto 21 niños y 4 adultos. De manera extraoficial se ha señalado qué hay tres personas localizadas.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs