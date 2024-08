Los nuevos rostros del rap chileno: Una charla con NFX, Fisher Showa y Rolando Fino

Este artículo es presentado por Escudo

«Nosotros estamos intentando montar lo nuevo. Estamos intentando montar esto para que cuando digan ‘quiero escuchar rap chileno’ nos escuchen a nosotros. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que queremos representar», dice NFX antes de que termine esta entrevista.

NFX (Matías Moena, 21, MC) está junto a Fisher Showa (Axcel Urrutia, 21, MC), Rolando Fino (Matías González, 25, MC) y ThomasconH (Thomas Poulsen, 27, beatmaker), en una fuente de soda ubicada en Santiago Centro. En la mesa hay una fuente con papas fritas que se acaban a medida que avanzan las preguntas. Todos están entusiasmados con la entrevista y eso es algo que se nota, porque se interrumpen para responder y también se molestan entre ellos.

Hace un año y medio —junto a Kenny Madfly (Kenny Moya, 25, MC)— armaron el sello H Empire, con el que han producido discos y videos de rap, todos con un sonido noventero, crudo y callejero, que podríamos entender como un equivalente austral al revival de ProEra y otros nuevos MCs en Nueva York. Y al parecer han tenido éxito: las visualizaciones en YouTube y los eventos en que participan van al alza.



Por eso seguirles el rastro es prácticamente imposible: suman alrededor de 30 videos y constantemente comparten singles y discos. Probablemente la familia de H Empire sea la que más crema le está dando a la nueva escena del rap chileno. Los últimos trabajos que sacaron, cabe mencionar, son Arte Incorpóreo, de Fisher Showa; Run Impala, de Rolando Fino; y Demasiao Rap de NFX & Noise System.

En esta charla con Noisey en español, con motivo del tercer capítulo de TrasEscena Chile dedicado al rap, este trío de nuevas promesas nos compartió por qué se unieron a H Empire, cómo los recibieron los raperos que estaban antes que ellos y su visión sobre el trap y las batallas de freestyle.



NOISEY: ¿Cómo se conocieron?

NFX: Con el Fisher nos conocimos en Quilicura [comuna ubicada en el sector norte de Santiago], freestyleando, hermaneando en la calle, porque vivíamos cerca y teníamos amigos en común y todo.

Fisher Showa: Más o menos el 2011 o 2012.

NFX: Después en el 2015, si mal no recuerdo, hicimos el grupo Costa Norte. Y entre medio, cuando estábamos full Costa Norte, conocimos a Kenny Madfly, que es otro de los chicos del sello, que tenía un grupo con Rolando Fino que se llamaba Last Day. Ahí nos conectamos para hacer unos temas, nos hicimos amigos, conversamos de lo que estábamos haciendo y empezó a salir este proyecto de H Empire, que es más que nada la razón de la junta de todos nosotros, que es poder hacer música, poder expandir nuestras carreras.

Rolando Fino: Como bien contaba Mati [NFX], el enlace que finalmente nos une a todos es Kenny Madfly, que siempre ha sido muy patiperro del hip-hop.

Fisher: Y ebrio…

Rolando Fino: Y ebrio. Y siempre ha ido buscando cosas nuevas, siempre ha ido reclutando gente en su camino. Y, a diferencia de todas las experiencias anteriores de Kenny Madfly, esto tuvo frutos, o sea se convirtió en algo mucho más grande de lo que esperaba.

¿Y al toque [al instante] tuvieron buena onda?

NFX: ¡Al toque!

Fisher: Al toque buena onda.

Rolando Fino: Todo fluyó al toque. Entonces ahí ya nos fuimos por un tubo.

NFX: Al otro día desperté con Rolando en la cama.

Rolando Fino: Después llega Delay Lama, que era parte de la peña de Thomas, cachái, y así se han empezado a unir distintos elementos que hacen que este motor de H Empire funcione, que todos los engranes sirvan, que esté bien aceitado y que corra como caballo nuevo.

Ustedes se ven comprometidos con un tipo de rap que no les tocó vivir: el de los noventa. ¿De dónde viene esa postura boom bap, cruda y callejera?

NFX: Lo que pasa es que el hip-hop en sí, como cultura, tiene sus ramas, tiene su nicho, tiene su historia, tiene todo. Y no porque no hayamos vivido eso no podemos tener el estilo. Es porque nos gustó; como nosotros somos hip-hop, lo interpretamos así, de ese estilo. O sea, no es porque queramos ser noventa ni porque queramos tener el boom bap o seamos vieja escuela; es porque simplemente hacemos el hip-hop más puro que existe, que es este hip-hop que nos sale a nosotros.

Cuando hablamos del hip-hop, nosotros no nos enfocamos en vacilar ni en ir a huevear ni tomar ni blablá; o sea, nuestro rap es divertido y es pa’ vacilarlo y todo, pero nosotros hablamos de hip-hop. Y nosotros lo que comunicamos es hip-hop puro, comunidad, hermandad. Más que nada eso. Por eso es el estilo. Hemos aprendido del hip-hop como el hip-hop nos ha enseñado también de la misma calle, que es de donde sale esto; o sea, nosotros de donde venimos igual el estilo es este. Allá en la norte nosotros rapeamos así, cachái, allá todo son estrictos…

Fisher Showa: Es la esencia del lugar.

NFX: Sí, pero más que nada, nuestra razón de por qué hacemos eso es porque sentimos que es la esencia verdadera del hip-hop y es lo que queremos dar al mundo.

Me imagino que, como son más jóvenes, fueron a YouTube a buscar temas antiguos, como para culturizarse.

Fisher Showa: Con el Mati somos de Pharcyde, de Big L.

NFX: ¡Big L! A mí me gusta caleta Big L.

Fisher Showa: Yo igual he escuchado hip-hop desde chico. Mi hermano es rapero, entonces mi hermano me enseñó hip-hop desde pequeño.

NFX: ¡Yo igual!

Fisher Showa: Entonces yo siempre he escuchado hip-hop, el primo del Matías también.

NFX: Sí, yo me acuerdo que los dos primer hip-hop que dije «esta hueá me gusta». Fueron “Yerba mala” de Vico C y “Triumph” de Wu-Tang Clan. El primer tema fue Vico C. Cuando yo lo escuché y me lo aprendí, aaaaah, me gustaba la historia, el flow, toda la hueá. Después, cuando vi el video de “Triumph” de Wu-Tang Clan, dije «¡qué hueá!»

Fisher Showa: «¡Esto es!»

NFX: Dije: «A mí me gusta esa hueá y no me gusta ninguna hueá más que no sea esto».

¿A ti Fisher, te pasó algo similar con un tema en especial?

Fisher Showa: Uuuu, yo creo que 2Pac en general, muy fanático de 2Pac. Y de ahí, ya no [hubo más], me enamoré del hip-hop. 2Pac y Biggie y ya.

Y tú Rolando, que tienes un estilo distinto a NFX y Fisher.

NFX: ¡Le gusta Daddy Yankee! [ríe].

Rolando: Jajaja.

NFX

Tienes algo más latino, algo más sabrosón. ¿Cómo fueron tus inicios con el rap?

Rolando: Mis primeros roces, así amorosos con el rap, fue con el rap español.

Fisher Showa: Fue con Kenny.

NFX: Con Kenny, jajaja.

Rolando: Con Kenny, jajaja… No, y por ejemplo, a diferencia de los cabros, a mí el primer tema que me conquistó y dije «hueón, me gusta mucho esta hueá y soy muy capaz de lograrlo», fue el “Vivir para contarlo“, de Violadores del Verso. Ya había escuchado mucho hip-hop, y me gustaba y todo, pero cuando escuché ese tema, con el video y todo.

NFX: La flipó, tío.

Rolando: ¡La flipé! Es tremendo video. Ese punto fue como coyuntural en verdad. Cuando vi ese video fue como: «Hueón, ¡yo quiero esto! ¡Quiero aprender a escribir así! ¡Quiero ser rapero!».

¿Han participado en batallas de rap?

Rolando Fino: Yo siempre he freestyleado, hermano. Pero nunca he usado mi freestyle para batalla.

¿Por qué no?

Rolando Fino: Porque no me representa. Creo que no es parte de mí basurear a alguien así como por oficio, no está en mí. Para mí el freestyle es algo muy bonito, muy íntimo también; o sea, lo comparto con mi círculo de MC’s y para mí es un gran placear freestylear con amigos y todo, pero llevarlo así a batallas, a ser un canalla, tirando caca, no. Yo no quiero tirar caca en verdad, hermano.

Y cómo lo ves tú, NFX, que estuviste en Red Bull y también en BDM. ¿Cómo fue tu experiencia?

NFX: Bien, bacán. Es que dentro de todo, cuando entré en el mundo de las batallas, no fue para hacerme famoso batallando, ni nada. Realmente fue así: yo fui con un amigo —el Martínez— que me dijo «Oye, hermano, acompáñame, hay una batalla y la volá’ y quiero ir». Yo fui pa’ allá y los escuché rapeando a los cabros y dije «ah, sabís que yo igual puedo, ¿y si me inscribo?». «Inscríbete», me dijo el Martínez. Y ahí como que batallé y después de esa hueá conocí a los cabros del freestyle, porque se acercan, así como un rapero. «Oye, hermano, le ponís bueno y la volá’», me decían. Yo creo que eso me hizo seguir: conocer gente bacán. Porque después, para juntarme con esa gente, nos juntábamos en las batallas. Entonces ir a batallar ya pasaba a ser la excusa para ir a rapear, cachái, a freestylear.

A compartir.

NFX: Sí, porque los amigos que me hice en el freestyle, tampoco están freestyleando, porque nunca su intención fue ganarle a alguien, siempre su intención fue rapear. Hace unos dos años, el freestyle cambió de una forma rotunda, y ahora si estái en un campeonato, y no tenís una medalla, no, y si no conociste a este, no. Es como un concepto. El freestyle tiene un mundo. Lo que decía Rolando, por ejemplo: pa’ nosotros, que somos MC’s, llegar y freestylear no es cualquier hueá. Nosotros rara vez freestyleamos. Pero cuando freestyleamos es porque nos salió. En cambio, en el mundo de las batallas de freestyle, es un sentimiento de querer estar freestyleando todo el rato. Y no es malo, pero se implementa mal, porque tú podís estar freestyleando y compitiendo con una persona, pero cómo lo hacen está mal, hermano, porque realmente sólo se enfocan en ofender y no en superarse, que sería la verdadera razón por la que tú estái rapeando, y no por ganarle a otro.

Fisher Showa: Yo lo que siento es que el hip-hop está en una constante evolución. Por ende las ramas que estaban no son las únicas ramas que van a estar. Por ende sale el freestyle y los cabros crearon la rama. Y la crearon de esa manera (…) Han trabajado su rama como nosotros trabajamos la de nosotros.

NFX: Para mí un freestyler siempre va a ser un MC. Pero, al día de hoy, si sólo batalla va a ser un freestyler. Y está bien, porque se dedica a eso. Si el tipo se dedica a hacer temas, quizás no le va a ir bien; pero yo también estoy consciente de que yo soy un MC y ya no soy un freestyler, y si me meto a una batalla a competir con estos, me van a hacer pico [pedazos], porque estos están entrenando todos los días para ser el mejor freestyler.

Pero hay casos que son MC y freestyler, como el DrefQuila.

NFX: Pero el Dref ahora también se salió, ya no va para allá. El Dref, cuando le empezó a ir bien, cuando le empezaron salir eventos y toda la vola’, dejó también las batallas. Y fue lo más maduro que se puede hacer también, porque si tú estái freestyleando, tenís que dedicarte a freestylear, como Aczino. Yo sé qué tú conoces a Aczino.

Sí, sí.

NFX: Bueno, yo encuentro que Aczino es el mejor freestyleando en habla hispana. Yo encuentro que es el más capo de todos. Y tiene temas, tiene disco, pero la gente lo reconoce porque freestalea y es el mejor.

Fisher Showa: A Aczino le dicen que es el mejor. Pero freestyleando. Porque en los temas no es el mejor.

NFX: En los temas, quizás la gente no lo apaña y todo, pero él los sigue haciendo porque…

Fisher Showa: Porque le gusta, porque le nace, pero como freestyler es sólido.

NFX: Es como yo pos, o sea, si el día de mañana me voy a meter a una batalla, me voy a meter, pero obviamente no voy a esperar ganar el primer lugar porque sé que va a haber alguien más preparado, porque se estuvo preparando toda la semana mientras que yo no estuve haciendo na’ o estuve escribiendo y la hueá, pero escribir no es lo mismo que freestalear.

Trap

Fisher Showa

Actualmente se trata de hacer una distinción entre los raperos que hacen rap y los que hacen trap. ¿Cómo ven eso ustedes?

Rolando: Yo…

ThomasconH: Yo que hago los dos, jajaja… [imita la voz de Rolando FIno].

Rolando: Yo que hago los dos, sí; o sea, finalmente encuentro el trap un ritmo que te da la oportunidad de decir las cosas de una forma distinta, porque el rap igual tiene sus códigos, te podís mover en ciertos parámetros, es igual ortodoxo; entonces el trap te invita a no ser tan ortodoxo, cachái. Tiene esa frescura nueva porque es nuevo y porque no tiene la influencia ni el peso gigantesco que trae el hip-hop, que si vái a hacer hip-hop, que si vái a hacer rap, tenís que darle la cara a los años que tiene el rap detrás y a todos los exponentes y la historia; en cambio el trap es tan nuevo, es tan libre, que podís hacer lo que querái. Entonces, bienvenido sea.

NFX: Eso es bueno. Haciendo trap nadie te va a criticar porque la mitad de lo que tú escuchái en el trap, tú sabes que es mentira, porque te dicen tanta hueá…

Fisher Showa: Primero, la gracia del trap era «soy esto, soy esto y soy esto». Ahora es: «tengo esto, tengo esto y tengo esto».

ThomasconH: Y está la otra parte que es el voy a hacer: «voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto».

NFX: El trap es toda una tendencia. Si hoy día LeBron James fue el mejor de todos, todos en el tema de mañana van a ser LeBron James: «Yo soy Lebron James, me gusta la Claudia y blablablá». Por ejemplo, Gucci saca una hueá y todos Gucci, cachái o no.

El gangsta rap era similar en cuanto a esas temáticas.

NFX: Sí poh; el gangsta rap es eso, pero era más respeto, más.

Fisher Showa: Lo que sí encontramos del trap es que le dio la oportunidad a la gente que estaba atrapada a decir sí. A decir sí, soy lesbiana, me gusta el sexo, me gusta drogarme mucho. Y esa libertad, siento que le faltaba a los raperos, y que en sí también los raperos nos quedamos con eso de lo más purista. Pa’ mí el rap te dice cosas. Pa’ mi un rapero tiene que decirme cosas. Yo no lo estoy escuchado porque canta bonito porque el tema es hit y toda la hueá. Pa’ mí lo que me interesa es que ese hombre me diga algo que nadie más me ha dicho o que sólo él me pueda decir.

ThomasconH: O de la mejor forma.

Fisher Showa: O de la mejor forma que se pueda decir. Pero en el trap no es eso. En el trap tenís libertad y entonces se lo que querái. Se maricón, se lesbiana, cómete con este.

NFX: Dentro de todo, es como una evolución del rap, porque el rap, como se sabe, empezó siendo un movimiento cultural donde había una razón casi política dentro de las poblaciones de Estados Unidos, cachái, o sea era una hueá súper estricta, muy contestatario…

Fisher Showa: Y pasó a ser algo muy neoliberal.

NFX: Cuando estaba RUN D.M.C., y se mezcló con Adidas, y transformaron el rap en mercado, eso puso otra cuestión; o sea, los raperos ya no querían cantar frente a muchas personas, sino que querían estar patrocinados por una marca. Cuando estuvieron patrocinados por una marca, quisieron tener su marca. Cuando se pasaron de esa hueá, quisieron tener marcas que no podían tener. ¿Cachái o no? Entonces todo el rato fue una evolución. Estaba el rap que hablaba de consciencia, después estaba el rap que hablaba de calle, después estuvo el rap que hablaba de gangsta, después el rap que hablaba de lo que es el hustler, después cuando el gangsta ya pasó de andar matado hueones, cuando ya el culeado pulento está arriba, cuando ya tiene el punto de control, aparecieron los 50 Cent, estos que decían «yo tengo plata y puedo matar a cualquiera y blablablá»… Y de repente empezó el bonker, que era una hueá como más para las discos, el dirty south, que era una hueá más para bailar, hasta que de repente llegó esto que fue el trap, que justó acá en Chile nosotros lo pillamos de una forma súper rara porque acá estaba el boom del reggaetón. Pero el trap era como la calle misma. En Estados Unidos, los hueones más flaites hacían trap, cachái; y el trap era eso. Hasta que de repente los hueones de Puerto Rico empezaron a hacer trap y toda la vola.

Fisher Showa: El latin trap.

NFX: Y crearon el latin trap, que fue lo que nosotros escuchamos, el Bad Bunny y toda la hueá, todo lo que llegó acá.

Rolando Fino

Eso es lo que acá se cree que es trap.

NFX: Eso es lo que se cree que es trap. ¡Pero nah’ que ver! Eso es latin trap. Tiene esencia en las pistas y toda la volá pero lo que dicen es reggaetón. Fue la mezcla de eso. En esta evolución, el crecimiento y la conciencia de la gente también ha cambiado, porque en el reggaetón se hablaba de una cosa y en el [latin] trap se intentó hablar de lo mismo como para que se bailara, pero más de calle, ¿cachái? Porque al reggaetón ahora les gusta a todos porque lo canta hasta Shakira, cachái.

Maluma, supuestamente, hace trap.

Fisher Showa: Claro.

NFX: Se supone, pero una persona que tiene consciencia musical, pone a 21 Savage al lado de Osuna o Maluma y dice «qué mierda». O sea, 21 Savage es un hueón que está tatuado entero, con pistolas, y al que le han matado a casi toda la familia; Osuna fue un hueón que lo pescó un hueón y le dijo: «oye, hace música, porque yo te puedo arreglar y sonái bacán y nos hacís plata». ¿Cachái? O sea, es diferente, todo es muy diferente.

¿Y qué les parece el trap que hacen los de A$AP Mob? A$AP Rocky, A$AP Ferg, A$AP Nast.

NFX: Sí, que es como más rapero.

Rolando Fino: Eso es bonito.



NFX: Sí, a mí me gusta caleta.



Rolando Fino: Es un trap que no es tan prostituto, por así decirlo, igual es un rap que es agresivo, hermano, es un rap como de gorila, es un rap gorila.

Rolando Fino: Yo a A$AP Ferg me lo veo con un featuring con Wu-Tang Clan entero, hermano, en una pista rapera y toda hueá, y parecería uno de ellos. Solo que en el tiempo de ahora, a un hueón tan nítido no le conviene hacer rap, porque no lo van a pescar, hermano. No lo van a escuchar porque ya escucharon todo el rap, cachái, ya se escuchó todo. Nosotros estamos haciendo esta hueá, que suena diferente, que es porque nosotros volvimos a hacer una hueá que se hacía en otros lados y que acá nunca pegó. Acá toda la gente que escuchaba rap, todos te dicen no que 2pac y Wu-Tang Clan, porque conocían esos nomás. ¿Porque qué escuchaban? Lito & Polaco y las hueás que sonaban por aquí y por allá pero no escuchaban.

A Nas o Big L.

NFX: Sí pos, y eso ya es la golden era. Entonces nosotros sabemos de dónde influenciarnos de dónde hacer todo para ser el contraste de lo que está ahora en tendencia.

ThomasconH: Por eso todavía acá en Latinoamérica conviene hacer rap. Porque el rap latino todavía no llega a su golden era. Todavía hay promesas de crecimiento, pero mucho más lentas, porque estamos lejos de la industria global.

¿Lo que pasó en los noventas en Chile no lo ven como golden era? ¿Tiro de Gracia, Makiza, Rezonancia?

NFX: Aquí no fue. Aquí esos cabros, esos tres grupos, apañados por los sellos discográficos, lograron hacer los cimientos de la escena hip-hop. Porque el hip-hop chileno realmente empezó con los Panteras Negras y Jimmy Fernández [La Pozze Latina]. Después vino todo esto que fue Tiro de Gracia y Makiza, que fueron como los que hicieron la escena. Después pasaron los años y el hip-hop siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí, pero nunca ha explotado como explotó el trap o como explotaron las batallas de freestyle. Por eso nosotros ahora queremos que la nueva escena, la que estamos montando nosotros, con todos lo que están detrás y los que vinieron antes, pueda explotar de nuevo el rap puro.

ThomasconH: En esta vuelta del ciclo.

NFX: Y lo que nosotros tenemos a favor es que nosotros no vamos en contra del trap.

Fisher Showa: Nosotros vimos la evolución. Entonces pa’ nosotros no deja de ser hip-hop.

NFX: Hermano, los locos en Estados Unidos son raperos, nadie les dice que son traperos. Los locos que son traperos son los más chicos. O sea hueones como Lil Pump —que tiene como 18— ya vienen con la consciencia como traperos, porque esos empezaron con el trap, no empezaron con el rap. Que haya una separación es solo por ignorancia de la gente que no quiere vacilarlo simplemente.

Nueva escena

¿Cómo fue la recepción de los raperos [chilenos] que estaban antes que ustedes? ¿Cómo los recibieron cuando aparecieron?

Fisher Showa: Sorpresivamente, porque uno desde afuera igual venía con otra expectativa. Yo no pensé que los cabros que estaban en la escena, iban a ser de esa manera con nosotros, y los que no están en la escena, iban a ser como son con nosotros.

¿Cómo los recibieron los que estaban?

Fisher Showa: Excelente. Los que estaban en la escena, todos nos abrieron las puertas de sus casas…

NFX: Todos nos abrieron las puertas de una… Si necesitamos algo, estamos cien por ciento seguros que nos pueden apañar.

Fisher Showa: Tuvimos momentos reflexivos con las personas que nosotros antes escuchábamos y mirábamos. Ahora nos ponemos a conversar como colegas.

NFX: Y también demostramos admiración. Nosotros queremos que sea recíproco todo. Y como llega alguien a decirnos «oye, bacán que estén haciendo cosas nuevas», nosotros también tenemos la misión de decir «oye, gracias por seguir, por seguir haciéndolo». Porque muchos de los locos que hoy día está en la escena, son los causantes que nosotros podamos estar acá. No por el hecho de que ellos nos sacaron a flote ni nada, sino que ellos hicieron el camino para que nosotros pudiéramos llegar a ese tope. De repente nosotros como que salimos y llegamos ahí, llegamos donde estaban los cabros, nos ahorramos camino.

Fisher Showa: Siempre concordamos con los cabros que son mayores, que ellos fueron los que hicieron esto para pararlo.

¿De quiénes estamos hablando?

ThomasconH: Jonas.

Fisher Showa: Jonas, Movimiento Original.

NFX: El primero, primero de todos los que me apañó a mí, fue el Omega. Me escuchó en una tocata y me dijo «oye, hermano, le ponís vuelo y la vola’, me gustaría ayudarte porque tenís potencial y la vola’. Si querís ven a mi casa, yo te presto unas pistas, te puedo hablar de esta vola’». Él me enseñó varias cosas, hermano, fue como de los primeros que abrió las puertas. Y él también me presentó a todos los demás, hermano, y todos los demás terrible de bien…

ThomasconH: El Jonas, el Chyste…

NFX: El Jonas, el Chyste, el Dro, el Bascur…

ThomasconH: La Anita [Tijoux].

Fisher Showa: Los Liricistas…

Rolando Fino: Yo también me he sorprendido. Recuerdo en algún momento cuando aún no salía Run Impala, uno de mis objetivos era ganar el respeto de los dinosaurios, eso era lo que yo pensaba. Y, hermano, me he encontrado con los viejos y me han dado abrazos, me han dicho «hueón, escucho tu música con mi hijo». El Stailok, Los Liricistas, qué se yo, cabros que yo escuchaba y los veía así como en la cúspide del business, y hoy en día estamos surfeando la cúspide con ellos; entonces, hermano, somos colegas y hay más amor que la mierda. Es un cariño muy genuino en la familia del hip-hop chileno.

NFX: Es una hueá de verdad. Los cabros entre ellos se tienen mucho cariño, y nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta de esa hueá y no le costó a nadie así como dejarnos entrar al círculo, porque es un círculo…



Fisher Showa: Claro, te tienen que integrar.

NFX: Cuando tú estái en el gremio, te dai cuenta del valor que es representar el rap de acá, el rap chileno, cachái. Hacer que sea vea así porque afuera se ve así. Afuera la gente dice rap chileno y te los nombra a todos juntos, como si fuéramos amigos, y es bacán que se vea así, cachái. Esa es la idea: que todos sepan que el rap chileno está junto.

