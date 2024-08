Todos los ojos en nosotros: Trono Mob tiene hambre

El EP debut de Trono Mob se llama Hungry y es un jab directo a la quijada, un soplamocos bien acomodado cifrado en música para el 2019. Hay mierda fresca en las ratoneras del infinito y fascinante universo del rap mexicano: las coladeras de Monterrey escupieron a uno de sus mejores combos de adolescentes mutantes, montado sobre un Camaro trepidante con Auto-Tune como gasolina.

Trono Mob es un proyecto relativamente nuevo. Se formó a principios de 2017 como grupo, aunque sus militantes —Phyzh Eye, Jozue, Jay P, P0110, Yung Neezy, Fvmous y Trippymvne— llevan varios años haciendo cosas en la Sultana del Norte (con excepción de Yung Neezy, que rola en Canadá), donde forman parte de uno de los núcleos creativos que ha representado el rap regio con honores en esta década: Trono Norte. Los del Mob son el eslabón último en la larga cadena de la movida urbana en la tierra del cabrito, la machaca y El Matehuala.

Hungry es apenas la puntita de todo lo que tienen grabado; un EP físico y digital compuesto por seis tracks editado en La Tuna Records, la casa de paisanos como Celso Piña y Pato Machete. El disco destila un sonido plenamente urbano y contemporáneo, sin prejuicios ni limitantes dictadas por la ortodoxia, lo que significa que el Auto-Tune y los beats doble tempo no se traducen necesariamente en la etiqueta trap. “Estamos en 2018 y hay muchísimas maneras de montar un beat. Ya no se trata solo de samplear, subir o bajar el pitch, poner cajas y listo. Todo cambia”, dicen los muchachos al hablar de su música.

NOISEY: Comencemos por el principio, ¿cómo está conformado el grupo y qué hace cada uno?

Phyzh: Ey, qué rollo. Empezamos con Trono Mob hace un año y medio. Nos juntábamos todos en casa de Jozue para cotorrear, echar gallo, escuchar música y hangear en su home studio. Eventualmente hicimos tanta música juntos que decidimos ponerle un nombre; siempre hemos tenido la visión de hacer las cosas en serio, no somos nuevos pero tampoco es que nos las sepamos todas.

Yung Neezy es el más grande de nosotros. Es un compa de Canadá y lo conocen también como Paranoize. De ahí le seguimos Jozue y yo, que tenemos más experiencia haciendo canciones o rapeando en eventos. Trippymvne toma las fotos en Urbanprops y de pronto empezó a hacer canciones para él, personales; luego se junto acá por diversión y porque nos gusta ver que nuestros compas se superen y hagan más cosas. El mismo caso es con Fvmous y con Jay P, que ya hacían música, pero no le habían dado más seriedad.

Cuando creamos toda esta vibra empezamos a prendernos más. P0110 tiene un rato mezclando en varias fiestas, eventos y diferentes clubs, tanto de Monterrey como en diferentes ciudades del país y Estados Unidos. También colabora como DJ con varios raperos en shows. Con quien sea, mientras le guste su música.

¿De dónde vino el nombre?

Todos: Varios de nosotros seguimos siendo los mismos del colectivo que armamos hace tiempo, el Trono Norte. El Trono Mob es solo una rama musical de todo el colectivo. Nos gusta cómo se escucha, escribe y pronuncia. No hicimos tanto pedo por ello, más que en procesos legales para regístralo, jajaja.

¿Qué está pasando en la escena de Monterrey actualmente? ¿Cómo se alinearon los astros para que se juntara el grupo?

P0110: En estos momentos hay mucha gente que hace música y eventos, lo cual levanta las escenas de muchos géneros. Como el reggaetón, que es lo mas fuerte ahora. Más allá de eso, hay muchos eventos de punk, rock, cumbia, indie, house, techno, etc. Si caes un fin de semana a Monterrey seguro encuentras un cotorreo chido dependiendo del mood que traigas. Lo que más me gusta es que cuando toco en mis DJ sets incluyo bastante música que se hace en nuestra ciudad. La gente se prende y baila sin siquiera conocer la letra de la canción, cosa que antes no ocurría.

Phyzh: Los astros para que el Mob se formara comenzaron a moverse desde los tiempos del Vital Estudio, alrededor de 2013, con Merer y mucha banda que le caía allí. Finalmente ahí surgió la idea del Trono Norte. Y cada quien anda en su movimiento, pero no quitamos el dedo del renglón. Por ejemplo, Tocadiscos Trez anda bien firme con Alemán tocando en todos lados, Serko Fu y Danny Brasco están más pegados al rollo en Red Bull y el movimiento del hip hop en favor de la escena del freestyle y los nuevos morros que quieren tomar esto en serio. Jin Beast y Merer jalan juntos en proyectos propios, y Jozue y yo decidimos decidimos concentrarnos en hacer mucha música juntos y por separado. Queremos hacer discos, sin importar el ritmo; nos late mucho idear cosas, editar las canciones y clavarnos en el estudio. Queremos salir y tocar todo este pedo en muchos lados.

Polémico, odiado y amado, parece que trap no deja indiferente a nadie. ¿Cómo concibieron este sonido en particular? Entiendo que no lo toman estrictamente con esa etiqueta del trapicheo, pero de alguna manera están por ahí, ¿no?

Phyzh: Sí, la neta la etiqueta es lo de menos. Está bien chido evolucionar de hacer estrictamente rapeos a incorporar melodías, cantar y ser cada vez más versátiles. Nos gusta escuchar de todo y eso se refleja en lo que hacemos. Tanto en los proyectos personales como en el de Mob. Hay canciones, por ejemplo, de reggaetón, que han hecho Trippy y Jay P, otras de dancehall de Jozue y Paranoize que estamos calendarizando. Hungry es el primer escalón.

Jozue: Es muy chistoso cómo se cataloga así. Incluso existe gente del rap game que escucha un ritmo a doble tempo e inmediatamente lo etiqueta como trap, cuando, pues… ¡estamos en 2018!, hay muchísimas maneras de hacer un beat. Ya no se trata solo de samplear, subir o bajar el pitch, poner cajas y listo. Todo cambia. Acá todos, con excepción de Paranoize, jajaja, pertenecemos a la generación de cambio. La mayoría nacimos en el 93, justo en la golden age del rap, pero éramos unos niños, jajaja. A nosotros nos tocó escuchar la entrada a los dosmiles, cuando el sonido se transformó y digitalizó. Sabemos adaptarnos al cambio.

Leí por ahí una entrevista en la que dicen que Trono Mob es un canto a la libertad, tal cual. ¿Es así?, ¿cómo definen en términos creativos su trabajo?

Phyzh: Claro. Es normal que como individuo creativo pongas el suelo y techo para tus creaciones. Con esto nos referimos a que no importa si alguien se lo toma personal o no acepta las cosas que decimos o reflejamos con nuestra música, porque no lo hacemos con esa intención y eso solo muestra lo que trae cada quien en sus cabezas. Nos sentimos totalmente libres de hablar de lo que queramos, sin importar el tema, ritmo o los comentarios de la gente que ya nos seguía en nuestros proyectos en solitario. A fin de cuentas todo eso generará nuevas experiencias de las que a huevo vamos a hablar en el camino.

Antes del EP habían lanzado algunas canciones, “Relajado”, “Make money”, “Crazy”, “Mi sazón”, que a excepción de esta última no vienen en el disco.

Phyzh: Con madre que las hayas topado. Te digo que hace un año y medio nos empezamos a juntar y hacer música como grupo, todas esas son rolas que sacamos antes de darle una formalidad o línea al proyecto. Una vez que empezamos a pensar en hacer el EP, filtramos todas las canciones que teníamos y escogimos un mood para el primer material formal que queríamos entregar. “Mi sazón” la metimos porque está en esa línea, salimos todos y porque de prendidos le hicimos el video con Vndls.

¿Cómo fue el proceso de realización, la producción de las bases, el sonido logrado, el trabajo con Tuna Records y demás soportes?

Phyzh: La mayoría somos raperos, pero cuando empezamos a grabar juntos Merer vivía en Singapore. Él era el beatmaker con el que teníamos más afinidad a la hora de entrar al estudio, así que se nos hizo fácil buscar beats en internet con el sonido que nos gusta. Compramos las licencias y todo chido. Lo único que tenemos que decir como experiencia con ese tipo de beats online es que están bien para sacarte del apuro, pero es un verdadero pedo registrarlos o saber que alguien más pudo hacer un hit con ese ritmo.

Fuera de ahí, trabajamos el EP con productores como Solo Da Masta, de Mexicali (“Quieren decirme”); Dicekid, de Montreal (“All eyes on us”); nuestro carnal Rockes, de Saltillo (“Hambre”), y Danny Brasco del 818 (“Me quieren ver mal”). Ya tiene un rato que regresó el compadre Merer y nos hemos activado con él para hacer nuevas cosas. En cuanto a los soportes que han trabajado con nosotros, debo decir que todo llegó en el momento adecuado y estamos muy agradecidos con todos ellos porque creen en nosotros, ven futuro en lo que hacemos y nos ayudan a manejar ciertos fuera de lo creativo.

Phyzh Eye

Las letras, hay una presencia muy marcada del spanglish, de las referencias a la fiesta, a la realidad urbana, al hambre de crecer… como dicen en “All leyes on us”, “el jarabe pa’ la fucking tos”, ¿no?

Phyzh: Simón, de hecho ese toque spanglish siempre ha existido. Antes era un pedo para la raza y ahorita como que ya les vale y lo disfrutan. Solo hay pocos aferrados a hacerlo “en español” o “100% mexicano”; pero, pues, qué te digo, es lo mismo, no nos gustan las etiquetas y si queremos hacer música que sea relevante no solo en México, sino en otros lugares, no podemos jugar con la barrera del lenguaje activada.

Jozue: ¡Además vivimos a un lado! La neta estamos mas cerca de McAllen que de Torreón, ¿sabes?. Viviendo en Monterrey esa influencia está muy marcada. No solo en el slang de la calle, sino en el día a día, en las escuelas, en los trabajos, en la forma de hablar de la gente. Es algo con lo que hemos crecido y se refleja en las letras. Últimamente he escuchado a rappers del gabacho utilizar palabras en español, entonces ya nos vamos entendiendo: del spanglish al englishpañol, jajaja.

Algo de la pregunta anterior está claramente reflejado en la rola y el nombre del disco: ¡hambre!

Jay P: Sí, “Hambre” también define el deseo y el gusto que se tiene a la hora de ingerir buena música; estamos hambrientos de crear nuevos ritmos, flows, etcétera.

Phyzh: Simón, de hecho siempre tiramos cura con las rolas que hacemos. Creo que el estar cante y cante “todo mi codillo tiene hambre”, jajaja, nos unió mucho, porque realmente tenemos hambre de salir al mundo, crecer. Ambición de la buena, que estoy seguro que muchos sienten a diario: hacer tus sueños una realidad.

También hay cierta aura muy marcada hacía Monterrey y toda la shit de crecer ahí.

Phyzh: Todos tiran un represent de donde vienen o lo que son. Al principio así lo hacíamos; no obstante, también hemos entendido que no tiene caso casarte con ese concepto, más bien esa aura de la que hablas está más enfocada hacia el Trono Norte. Así como en el sur o centro del país suceden cosas, acá en el norte no te vamos a dejar abajo, vivimos bajo el mismo pedazo de tierra a fin de cuentas y seguimos consiguiendo experiencias durante la marcha.

Al final aterrizaron el disco en solo seis tracks , ¿se quedaron fuera algunos? ¿cómo se redondeó la cifra?

Phyzh: Se quedaron fuera un chingo. Como te comentábamos antes, decidimos escoger solo un mood para este EP. Todo lo demás que viene será nuevo, pero empezaremos sacando muchas de esas rolas que quedaron fuera del EP, sobre todo porque nos gustan mucho esas canciones.

Jozue

¿Qué referencias, me refiero no sólo a lo musical, tuvieron a la hora de crear este disco?

Phyzh: Jozue siempre ha tenido muy buen gusto para todo lo visual, en gran parte él aportó las ideas con Netoplasma y la banda de Hungry Design Co. para lograr la portada y el mood visual de la música. Nos gusta que todo se vea muy limpio. Tuvimos carta abierta en cuanto a la creatividad para las rolas y el arte y lo dejamos fluir sin llegar al valeverguismo. Ya hemos trabajado con Neto desde el Trono Norte y entendió a la perfección todo lo que queríamos reflejar. Por ejemplo, no aparecemos en las fotos o el arte como los dueños de ese Camaro, más bien como los batos que andan jalando, pimpeándolo, y aprovechan para poner música, pararse en el techo, cotorrearla. El video de “Muévelo” lo trabajamos mitad y mitad con La Tuna; es decir, ellos son monstruo en el ámbito de videos, películas, etc. Trabajamos con uno de sus directores, Carlos.

Jozue: Fue una lluvia de ideas junto a Netoplasma, como dice Phyzh, en cuanto al aspecto visual y sonoro. No es como que hayamos tenido una referencia directa, ¿sabes? Todos los días escuchamos música diferente, tratamos de buscar siempre nuevos sonidos, nuevos plug ins de voces, nuevas formas de hacer que todo suene mas profesional. Creo que Travis Scott, Oreme y Tory Lanez fueron parte de la influencia para el sonido del Hungry.

Editaron el material en físico, ¿por qué hacerlo o por qué no? Jajaja, me refiero claro a que vivimos en la era de la red como principal distribuidor de contenidos musicales y algo así, sobre todo para músicos y escuchas nuevos, podría sonar incluso como algo “vintage”.

Phyzh: Sí, a huevo, pensamos lo mismo. La cosa es que no estamos viendo el material en físico como el parteaguas para nuestro proyecto. Vivimos la era del streaming, pero siempre es bueno tener discos en físico para verlo materializado, para entregar a los medios a los que queremos llegar y principalmente a la misma gente que nos escucha. Es mejor tenerlo y entregarlo, a que te lo pidan y no lo tengas. Entendemos que es parte importante y puede ser una idea conservadora en la industria musical, pero creemos que refleja el cariño que le das a tu obra como rapero, artista, creativo o como te denomines o denominen los demás. Hay que hacerle honor a la gente que trabajó con nosotros la idea visual del Trono Mob.

¿Cómo conciben el Auto-Tune a la hora de crear? Hace poco un medio internacional lo definía como la herramienta del siglo XXI, por su repercusión no solo en el rap sino en el pop mundial…

Phyzh: Nos gusta mucho como el Auto-Tune da la voz cierta “robotización”, un sabor que hace que las palabras que decimos se acoplen aún más con todos los sonidos virtuales de los beats que usamos. Hemos entendido que hay rolas que no necesitan Auto-Tune, o que solo lo requieren en ciertas partes. Creo que es en gran parte lo que hace que nuestra música suene a nueva. Si es, como dices, una herramienta poderosa, ¿por qué desaprovecharla? Nos encanta el sonido y tenemos la certeza de qué no nos hace e Auto-Tune. La vibra que transmitimos con o sin es la misma, solo enriquece el sonido.

Phyzh Eye, acabas de lanzar Buscando la manera, ¿cómo se retroalimenta tu propuesta en solitario con la de Trono Mob? Lo digo por el juego de bases, incluso de letras.

Andas en todo (*emoji de ojitos*), jajaja. Mucha de la experiencia que adquirí en Trono Mob tuvo influencia en Buscando la manera, que empecé a trabajar hace dos años, antes de que surgiera el Mob. Especialmente en la parte que va de los tracks 3 al 8. El tipo de sonido es exactamente igual a la función que cumplo acá (rapeos en su mayoría). La respuesta de mis fan ha sido muy homogénea, me siento contento porque entienden a la hora de escuchar mi música. Hay unos que otros que se confunden y piensan que ya soy trapero, jajaja, pero no me considero así, solo estamos haciendo rap del 2018 y aprendiendo nuevos trucos.

Jay P

Jozue, he visto por ahí un par de colaboraciones y tu más reciente sencillo en solitario, “En llamas”, cómo va tu trabajo en solo, ¿qué viene?

Llevo aproximadamente cerca de un año trabajando en un disco en solitario, que vera la luz en 2019. Es algo bien diferente a lo que he hecho antes, pero que de alguna manera, durante todo el proceso, me ha sido muy útil para conocer mis capacidades. Por lo pronto puedo adelantarte que cuenta con un par de colaboraciones con amigos del Mob, un carnal de PR y nuevos talentos del 818, al igual que las producciones, que están a cargo de Miguel Rivero del EDOMX y Cabriale Music de Worldwide. Tengo algunos sencillos con Ochentay7 Music , entre ellos “En llamas” y “Natural”, junto a heber y mi bro Phyzh. Hay mas música que viene junto al Beatboy y otros artistas internacionales bajo el sello de 87 que darán de que hablar.

Jay P, háblame de ti, ¿en que está trabajando aparte del grupo?

Yo soy rapero y amante de la gastronomía, originario de Monterrey. Empecé a escribir mis primeros temas en 2009 como pasatiempo. En ese tiempo no pensaba en dedicarme a la música, pero a finales de 2016 conocí a gran parte de Trono Norte, quienes me brindaron apoyo para seguir grabando material. Comencé mi segunda etapa musical en casa de Jozue en un home studio, mientras empezaba a existir Trono Mob, que me abrió las puertas. Estoy “agradecido antes que bendecido”, como dice Phyzh. Actualmente tengo un proyecto como solista y me gusta usar ritmos de reguetón, dancehall, afrobeat, salsa, trap, etcetera. Y he estado trabajando con excelentes productores, como Kmxxn, Cvbo, Dante Plasencia y Killdem, entre otros. Estén atentos a las redes que muy pronto sabrán mas de mí.

¿Cómo ven la fauna del rap contemporáneo del país?

Phyzh: Si lo definiéramos como zoológico, antes solo había perros de diferentes razas. Ahora ya vez cebras, gorilas, pavorreales, pumas, etc. Ya existe mucha variedad de la buena y sigue creciendo, eso esta pasado de lanza. Hemos visto como varios de nuestros amigos se han consolidado a un nivel increíble y eso mismo ha hecho que este rollo crezca.

Jozue: Está con madre que cada ves haya mas propuestas independientes de rap en el país. Siento que estamos llegando a un punto en que los escuchas se abren más y buscan nuevas propuestas; por su lado, los artistas pierden el miedo para hacer cosas distintas y nuevas. Ahora hay gente que lo hace en grande, desde el aspecto musical al visual. Los estándares de calidad suben y eso es bueno para la escena en general.

¿Qué viene para el grupo en lo que resta del año y para cada uno?

Phyzh: Eventos, canciones nuevas, uno que otro video y mucho jale. Este 4 de octubre tocamos en Monterrey junto a The Guadaloops y el 5 igual nos vamos con ellos a Torreón.

Jozue: En lo personal, antes de que termine el año soltare un sencillo. Evaluamos cuál será para dejar un buena probadita de lo que viene para 2019. Y pues en eso, hay que terminar el disco, continuar con la segunda etapa de rolas con el Mob y comenzar a trabajar visuales. Todo a su tiempo, sin prisa pero sin pausa.

Jay P: En cuanto a proyectos por separado va muy variado el asunto. Nos veremos en otras facetas musicales, así es que estén pendientes del Mob.

Trono Mob toca hoy 4 de octubre en Monterrey como acto abridor de The Guadaloops y mañana 5 de octubre repiten la dosis en Torreón.

