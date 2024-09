Los peces están aprendiendo a evadir las redes de pesca

La pesca comercial es una industria antiquísima que diestramente trasciende todas y cada una de las barreras con las que choca. Podría decirse que es uno de los trabajos más antiguos que continúa intacto en la actualidad luego de la industrialización y se dice que contribuye anualmente con alrededor de $90 billones de dólares solamente a la economía de los Estados Unidos.

A pesar de esto, nuestro reinado sobre el océano es bastante tenue: está la amenaza omnipresente de la sobrepesca, el calentamiento global, las cambiantes corrientes marinas, y una serie de otros males que ponen en peligro nuestro estatus como amos del océano.

Bueno aférrate a tu arpón, porque este tira y afloje entre el hombre y el mar está creando un problema inusual. Una especie de súper pez está apoderándose de los océanos.

Según expertos, parece que los peces en el océano en la actualidad han aprendido a ser más difíciles de cazar que sus predecesores. Los científicos dicen que es un cambio evolucionario que es llevado por nuestro búsqueda incesante de animales marinos y los investigadores en la Universidad de Glasgow temen que las poblaciones futuras de peces puedan convertirse en animales más y más difíciles de atrapar.

El Dr. Shaun Killen del Instituto de Biodiversidad, Salud Animal y Medicina Comparativa de la Universidad de Glasgow dirigió un estudio reciente publicado en el periódico de Proceedings of the Royal Society B. Él dice que un problema generalmente ignorado en la pesca comercial en la actualidad es que «la presión intensa a la pesca puede causar cambios evolucionarios a los peces restantes que no son capturados».

Fue el caso de los peces más fuertes que evadieron la red de arrastre que el Dr. Killen le contó al periódico de la Universidad de Glasgow que «los peces que escapan la red son esos que se pueden propulsar más allá de la red o moverse con fuerza y escaparse. La pregunta clave es si esos que escapan son de alguna forma diferentes fisiológicamente a esos peces que son capturados».

El estudio mostró que hay una diferencia entre los ganadores y los perdedores en este juego de pesca. Los peces que tenían más posibilidades de ser capturados tenían una capacidad anaeróbica más débil y menos capaces de someterse a combates intensos de actividad física. También tenían tasas metabólicas más bajas.

Pero allí está el asunto: la caza y la pesca por parte de los humanos es un proceso selectivo que lleva al cambio evolutivo. Como dice Dr. Killen «[Esto] puede llevar al cambio genético en ciertas características entre las poblaciones salvajes».

Para resumir, los peces más rápido y en mejor forma lograron escapar la red y seguir nadando. Sus crías probablemente heredarán sus características de súper peces y un día, los océanos estarán llenos de hordas de súper peces.

Los investigadores ahora quieren estudiar a los peces en su hábitat natural para ver si obtienen los mismos resultados. Y si le pudiéramos dar un par de branquias a Billy Blanks esto sería realmente genial.