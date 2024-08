Los peores 69 instrumentos de todos los tiempos

Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han creado instrumentos para intentar expresar la condición humana a través del sonido… la mayoría son una mierda. Hay cientos de instrumentos, cada uno más inútil que el anterior. ¿Acaso el mundo necesita todos estos instrumentos? Creemos que no. En un intento por eliminar a los más malos, hicimos una lista de los peores 69 (para aclarar, no lo hicimos de 69 por ser chistosos, simplemente fue así como quedó la movida. Y hablando de sacudidas, las maracas también son una mierda).

69. La guitarra ‘Flying V’

La Rob Schneider de las guitarras.

68. Fagot

Esta cosa parece una flauta con las agujetas desamarradas.

67. Steel Drums

Vas una vez a Margaritaville…

66. Vuvuzela

Imagina lo fastidioso que tienes que ser para que te prohiban en el fútbol.

65. Gaita escocesa

Gaita de mierda, más bien.

64. Instrument de Fugazi

Ni siquiera incluye a “Waiting Room”.

63. Xilófono

Para lo único que sirve es para usar la X en Scrabble.

62. Trombón

Instrumento de ska. Descalificado.

61. Trompeta

Instrumento de ska. Descalificado.

60. Texas Instruments

Peor que una calculadora normal porque ni siquiera puedes escribir BOOBIES al revés con todas estas mierdas gráficas de nerds.

59. Violín

El instrumento favorito del 1%. El violín definitivamente llamó a la policía por una parrillada que vio.

58. Violín ‘fiddle’

El primo sureño del violín que publica un montón de cosas de ‘Make America Great Again’ en Facebook.

57. La guitarra grande



Es más grande… tiene menos cuerdas. ¡Qué personaje tan BAJO el que se inventó esto!

56. El pito que suena cada cinco minutos en las oficinas de VICE

¿DE DÓNDE SALE? JASON, SI ESTÁ SALIENDO DE TU COMPUTADOR DE MIERDA TE JURO QUE TE REPORTO A RECURSOS HUMANOS.

55. Glockenspiel

¿Cómo es que algo que empieza con “glock” ser tan malo?

54. Speak & Spell

El glockenspiel de los niños.

53. El triángulo

El instrumento por defecto para chicos desesperados por extracurriculares para sus aplicaciones de universidad.

52. La pandereta

Como si alguien se hubiera pegado un montón de triángulos al cuerpo.

51. Clarín

Un instrumento que se llama como un periódico…

50. Shofar

Pros: Derribó las paredes de Jericó

Cons: No ha sido responsable de ningún éxito musical

49. El tambor

Jesús debió haberle dado una paliza a ese tamborilero por haber traído eso de regalo.

48. La guitarra doble

Para que puedas ser el doble de fastidioso en las tiendas de música.

47. Laúd

No vas a conseguir a nadie con quién acostarte en la feria medieval.

46. Estetoscopio

Frío como un carajo.

45. Cello

Me encanta este instrumento y su cuerpo curveado. En mi adolescencia, mis amigos se burlaban de mi atracción por los instrumentos gruesos, los que eran pequeños y curvos, los que el tipo promedio tildaría de “gorditos” o incluso “obesos”. Luego, cuando me convertí en un hombre y me eduqué en temas como el feminismo y la manera en que los medios marginalizan instrumentos al tener un estándar de belleza muy específico (delgado, alto, esbelto) entendí que muchos fans de la música habían caído en esa mentira.

45. Clarinete

¡Qué mamadera!

44. Flauta

¡Qué mamadera!

43. Piccolo



¡Qué mamadera!

42. Corno di bassetto

¡Qué mamadera!

41. Kazoo

¡Qué mamadera!

40. Saxofón



Más bien sexofón. Mentira, ¡qué mamadera!

39. Sacabuche

¿De verdad se llama así este instrumento? Mierda.

38. Oboe

¿El oboe? más bien el oh-no.

37. Ukulele

¿Ukuqué?

36. Marimba

Ahora todo el que haya escuchado el álbum de Midori Takada en YouTube cree que puede tocar instrumentos percutidos.

35. Sierra musical

Uno no encuentra buenos instrumentos en ferreterías.

34. Drum Machines

De hecho los drum machines son cool pues dejan a un montón de nerds de batería sin trabajo.

33. El cencerro del 808

El único buen uso de esto es cuando este chico comió pasta cruda mientras sonaba el sample.

32. Acordeón

Mira esta mierda.

31. CDJs

Objetivamente no es un instrumento.

30. Pífano

Nadie quiere escucharte tocar el pífano, bro.

29. Arpa

El herpes de la música. Arpes.

28. Voz

Sí, lo podrías usar para llegar a un amplio rango de notas o lo podrías usar para callarte tu puta boca.

27. Banjo

Vimos Deliverance.

26. Björk

“It’s oh so quiet”. Ya quisiéramos.

25. Armónica

Nada más cool que parecer que tienes un aparato de ortodoncia en la cabeza.

24. Saxofón.

Estoy seguro que ya pusimos este en la lista, pero a la mierda con este instrumento de Lisa Simpson.

23. Tuba

¿Quién nombro esto? ¿Acaso lo vieron y dijeron, “Uh… esto se ve como un tubo”? Patético.

22. Bazooka

No explota nada.

21. Cucharas

Esas son para comer.

20. Horquilla

Dejémoslo en horca.

19. Diapasón por tonos

Ni siquiera puedes fumar con esto.

18. Partituras

Un montón de papel ahí.

17. Violín Stradivarius



Una familia incestuosa hizo un violín elegante y se supone que nos tiene que importar.

16. Pedal de Wah

15. El piano de la película BIG

Wow, Robert Loggia te pisoteó. Bienvenido al club.

14. Micrófono

El instrumento por defecto de los malos raperos blancos.

13. El sonido de las alertas Amber disparándose en todos los teléfonos al mismo tiempo

YA ENTENDIMOS PATRICIA, SE PERDIÓ TU HIJO

12. El tatuaje de la trompeta muteada de La subasta del lote 49

Sí, también leímos la novela de Pynchon.

11. El Beam

Una buena forma de terminar en una banda con John Mayer.

10. Kora

Esto se ve como un modelo de puente a escala.

9. Esos sonidos de gases que les ponen a los carros estilo Rápido y furioso

Vin Diesel debe estar retorciéndose en su tumba.

8. Piano

“Sing us a song, you’re the piano man”… ¡o mejor no!

7. Órgano

Como si el piano fuera virgen, pero por razones religiosas.

6. Manos

¡Mira, aquí tenemos el sonido de una mano aplaudiendo! [Íbamos a poner la imagen del movimiento de un pajazo, pero tuvimos una discusión productiva sobre género en el lenguaje y decidimos no hacerlo; es nuestro pequeño intento por resistir ante el lenguaje heteronormativo que se ha vuelto generalizado en Internet]

5. Keytar

Lo único bueno de tocar piano era que se hacía sentado, y algún imbécil tuvo que arruinar eso también.

4. Platillo Crash

Wow, se necesitó de un genio para tener la brillante de chocar un instrumento contra otro. Felicitaciones.

3. Hi-hat

No es ni “high” (alto), ni “hat” (un sombrero). Discutan.

2. Jugs

Los jugs eran las bebidas Monster de su época.

1. Guitarra

Sobrevalorada.