Perfiles de Instagram son utilizados para crear cuentas pornográficas falsas

La semana pasada, la modelo Alay Bowker, quien vive en Toronto, se despertó con más de 50 mensajes de sus amigos y seguidores en los que le notificaban que había un perfil y una cuenta de Instagram de JustForFans creada con sus fotos y videos.

“Las personas que conozco en la industria comenzaron a seguir la cuenta porque pensaron que era yo. Un fotógrafo incluso me llamó después de ver la cuenta y las historias de Instagram y me dijo, ‘¿qué diablos estás haciendo con un [JustForFans]?’”, dijo Bowker.

Es común ver contenido para adultos de JustForFans o OnlyFans anunciado en redes sociales como Twitter o Instagram, pero ha surgido una nueva estafa en Internet que utiliza esta táctica de marketing para anunciar páginas falsas de OnlyFans y JustForFans de personas que nunca han creado una cuenta.

JustForFans y OnlyFans son dos servicios en línea que se ofrecen por medio de suscripción, y comúnmente son usados para vender contenido amateur para adultos. Todos, desde YouTubers, estrellas de TikTok, trabajadoras sexuales, celebridades, modelos y tal vez algunos de tus propios amigos, se han suscrito a la plataforma para venderles a sus seguidores, por una tarifa mensual, sus desnudos, embolsándose potencialmente una gran cantidad de dinero al mes.

VICE News se enteró de que varios usuarios de Instagram en Canadá, Estados Unidos, Tailandia, Reino Unido y Francia han sido blanco de una estafa en la que el contenido de sus cuentas ha sido utilizado para promocionar páginas falsas de OnlyFans y JustForFans, las cuales han sido alojadas y creadas en el creador de sitios web Wix. Los vínculos de las páginas falsas que aparecen en las cuentas de Instagram solicitan datos de facturación como forma de verificación de la edad del usuario, y para permitirle el acceso a una prueba gratuita del servicio.

Durante la última semana, cientos de personas en todo el mundo han denunciado en Twitter que un día despertaron y descubrieron que había un perfil de ellos en Instagram que afirmaba estar vendiendo sus desnudos.

«Un asqueroso mal viviente creó una cuenta falsa de Instagram haciéndose pasar por mi hermana menor de 17 años, y está promocionando un maldito contenido solo para fans», escribió la usuaria de Twitter @roxxiej wrote. “Están enviando mensajes a amigos Y FAMILIARES para que se suscriban. Y, DE HECHO, ESTÁN GANANDO DINERO CON ESTO».

Todas las cuentas fraudulentas que VICE News ha visto siguen un formato similar en la cuenta de Instagram y usan también una plantilla similar en el sitio alojado por Wix, la cual se asemeja mucho a una cuenta auténtica de JustForFans o OnlyFans. Las cuentas falsas de Instagram usan el mismo nombre y foto de perfil que la cuenta auténtica, además de usar un nombre de usuario similar. Para atraer audiencia, la cuenta falsa de Instagram empieza a seguir de manera estratégica a cientos de usuarios que siguen e interactúan con el usuario auténtico. También crean una biografía similar a la de la cuenta auténtica.

Después de crear la cuenta falsa, ésta bloquea a la cuenta auténtica, lo que impide que la cuenta auténtica se entere de la existencia de la falsa o de si la eliminan o no.

VICE News a comprobado que este formato específico de estafa se ha utilizado para apropiarse de la identidad de varias personas en Instagram en todo el mundo, pero hasta el momento se desconoce quién está detrás de esto.

Wix no ha respondió a la solicitud de comentarios por parte de VICE News.

Instagram declaró que «no permiten el robo o la suplantación de identidad en Instagram» y «no tolerarán extorsiones o acoso de esta naturaleza».

“Recomendamos que las personas denuncien a estos suplantadores y este tipo de estafas. No queremos que absolutamente nadie sea suplantado o estafado de esta manera, o de cualquier otra manera; así que [continuaremos] mejorando nuestros sistemas y equipos para asegurarnos de actuar lo más pronto posible para mantener a nuestra comunidad segura», le dijo Instagram a VICE News en un comunicado.

Bowker dijo que ella y sus amigos denunciaron la cuenta falsa en Instagram, pero que tardaron seis días en eliminarla, poco tiempo después de que VICE News cuestionara a Instagram al respecto.

«Esperaba que la cuenta fuera eliminada inmediatamente después de que la reporté, y como no podía verla porque me tenía bloqueada, asumí que la habían eliminado», dijo Bowker. «Pero un par de días después, mi hermana me dijo que todavía estaba activa y que las personas que me conocen la estaban siguiendo porque pensaban que era yo».

Además de utilizar el contenido existente de Instagram de los usuarios, los estafadores incluso publican videos insulsos y sexualmente sugestivos en la cuenta falsa de Instagram para promover una suscripción mensual gratuita al contenido de fotos y videos pornográficos. También han publicado videos borrosos sexualmente explícitos en algunos de los sitios falsos de OnlyFans y JustForFans, indicando que podrán desbloquear de manera gratuita el video completo después de ingresar la información bancaria con la que verifican la edad del usuario.

Cuando los estafadores crearon una cuenta de Instagram usando el nombre y las fotos de la estudiante universitaria Irene Kuang, de San José, publicaron en la cuenta «un video de baja calidad de una chica masturbándose», junto con un mensaje para suscribirse a la cuenta falsa de JustForFans, sergún nos dijo Kuang, quien cree que la gente, sin saber que se trata de una estafa, asume que es ella.

“Tomo muy en serio mi reputación y me cuido para no tener ese tipo de imagen. También quiero tener una carrera profesional, y si alguien piensa que tengo una cuenta de [JustForFans], eso podría fácilmente arruinar mi carrera. Una vez que la gente cree eso de ti, estás acabado», dijo Kuang.

“Si las personas no están bien afianzadas [en línea], es más fácil que sean el blanco de estas estafas. Una estrella del porno o una celebridad tiene acceso a recursos, tiene fondos, incluso puede tener todo un equipo de abogados para llegar al fondo de esto. Pero una estudiante universitaria normal, que tiene una cuenta de Instagram no tiene el dinero ni el tiempo para invertir en una investigación”, dijo Kuang.

Racquel Goldy, una periodista independiente que vive en Miami, Florida, se molestó mucho cuando descubrió que había una cuenta falsa de ella.

“Créeme que en el momento en que vi la cuenta me dije: ‘¿a quién tengo que enviarle una carta de cese y desistimiento?’», dijo Goldy, quien aún no ha enviado la carta.

Goldy perdió su trabajo en una estación de radio local debido a la pandemia de coronavirus, y ahora sus ingresos dependen de publicaciones patrocinadas y colaboraciones con marcas que publica en su cuenta de Instagram. Nos dijo que la publicidad de la cuenta falsa anunciando que tiene una cuenta en OnlyFans podría arruinar su reputación profesional. «Desde que perdí mi trabajo, estas colaboraciones con marcas son ​​lo que me mantiene a flote», dijo Goldy. «Esto es lo último que la gente como yo necesita que le suceda».

Goldy dice que Instagram y Wix han facilitado demasiado el que los estafadores puedan robar la identidad de las personas y que recopilen la información bancaria de los seguidores. Si Instagram y Wix no establecen regulaciones más estrictas, Goldy dijo que teme que esto le vuelva a pasar y también a muchas personas más.

Para crear una cuenta de OnlyFans genuina, el creador debe proporcionar una foto en la que esté sosteniendo su identificación para demostrar que es el titular de la cuenta. JustForFans tiene un proceso muy similar para la verificación de sus cuentas.

Actualmente, no existen procesos de verificación de identidad para abrir un sitio web gratuito de Wix o una cuenta de Instagram.

“Una URL en http://wixsite.com está suplantando a diversas plataformas para fans, incluida la nuestra. Pueden usar nuestro banner, pero su URL es http://wixsite.com, no la nuestra”, escribió JustForFans en un comunicado en Twitter. «Es falsa. Estamos tratando de evitar que esto suceda, pero comuníquese con ellos directamente si están usando su imagen».

OnlyFans dijo que también están al tanto de los sitios web falsos de OnlyFans alojados en Wix y que «han estado trabajando activamente con su equipo interno encargado de la Protección a los Derechos de Autor en la Era Digital (DMCA) para informar sobre cada perfil falso».

“También aconsejamos a las víctimas que denuncien los perfiles falsos al propio sitio Wix. Estos perfiles falsos son obviamente extremadamente preocupantes y ofensivos para las víctimas y el objetivo principal es ayudarlas a eliminarlos”, le dijo OnlyFans en un comunicado a VICE News. «También está el problema del uso de la marca OnlyFans en este fraude, y nuestro equipo legal está manejando este asunto con las entidades apropiadas».

