Los Pokys están sacando el homoerotismo del clóset en Japón

¿Cuáles alimentos piensas que son los más sexis o que están asociados con la actividad amorosa? ¿Las ostras? ¿Los plátanos? ¿A lo mejor las fresas bañadas en chocolate? ¿Qué tal unos palitos de pan quebradizos sin sabor para convencer a tu pareja? Espera, ¿qué? Así es. Estoy hablando de los Pocky.

Durante ya algunos siglos, los adolescentes japoneses y las señoras de oficina por igual han enloquecido por los palitos de pan finos bañados en chocolate, también conocidos como Pocky.

Después de salir a la venta por primera vez en 1966 en Japón, los Pocky se convirtieron en un placer muy popular en toda Asia. Por lo general vienen en una presentación de cajas de 15 palitos –prácticamente sin sabor– parcialmente bañados en chocolate. Actualmente hay 300 variedades de sabores, incluyendo el de frijol azuki, té verde, melón, caramelo, sésamo negro, y otros más. Son muy buenos para pasar el tiempo o para sacarle los ojos a nuestros enemigos.

¿Qué tiene que ver esto con el amor, el romance, y, lo más importante, con el sexo? Bueno, desde hace años, el equivalente japonés del «beso de espagueti» –Ya sabes, ese viejo recurso donde dos perros comen de diferentes extremos de la misma cadena de espaguetis para terminar en un beso– es el beso Pocky.

Sí, el beso de espagueti ha recorrido un largo camino desde que los cachorros de una alcantarilla dickensiana de la película de 1955, La dama y el vagabundo, marcaron su meteórico ascenso a la fama. En el transcurso de 60 años, el pilar anticuado de Hollywood pasó por innumerables bastardizaciones antes de llegar a la Tierra del Sol. Aunque no hay manera de decir con certeza exactamente dónde se originó el beso Pocky, es seguro que provenga del beso de espagueti precursor del meme. El beso Pocky ya se encuentra en el anime, en los videos de YouTube, y en un sinnúmero de fiestas de preparatoria por todo Japón y la mayor parte de Asia. Si bien es posible que no te parezca que el Pocky, la subcultura romántica y los juegos de mesa resultantes como el beso Pocky, merezcan más que una sencilla mención –estamos de acuerdo, no es nada nuevo– hay una nueva variación del meme que parece estar arrasando por las escuelas en Japón así como lo hizo el temido Tamagotchi en los años noventa. Grupos de entusiastas del Pocky han comenzado a surgir en línea y por todas partes amalgamando su amor por los palitos de pan cubiertos: los bishōnen y los yaoi. Bishonen –o bishi– significa «hermoso niño» y es algo cultural en Japón. Todos, desde el teatro kabuki hasta las bandas glam han acogido este emblema de belleza y refinamiento. Además, a las niñas les encanta enloquecer por ellos. Del mismo modo, yaoisignifica «amor de chicos» y es un género un tanto generalizado del anime y la manga en Japón que se centra en las relaciones amorosas entre personajes masculinos. ¿Ya ves hacia dónde me dirijo? El Internet se está llenando de niños utilizando Pocky para satisfacer sus anhelos homoeróticos, para el placer de las niñas que los están viendo desde la privacidad de sus dormitorios iluminados por las pantallas de sus computadoras. En las cargas típicas del chico que besa a otro chico con Pocky, un grupo de varones con uniformes escolares se retan a darse un beso Pocky. En medio de risas y bromas, dos hermosuras mastican ambos extremos del Pocky hasta darse un beso muy masculino en los labios. En otros videos, las chicas gritan mientras que las estrellas del pop se involucran en el juego. Se está convirtiendo en una tendencia en la televisión japonesa.

Estos videos son populares. El video de un chico Pocky subido por el usuario yoh! de Vine, ha acumulado la asombrosa cifra de 13 millones 234 mil 72 enlaces hasta esta tarde. Incluso hay una recopilación de besos Pocky entre varones en el Día Internacional de Pocky. En caso de que también quieras lanzar tu mente a un torbellino sin fin al pensar sobre el existencialismo multicultural, ¿por qué no ves como dos mujeres disfrazadas de personajes masculinos de una popular serie de anime cambian el guión e intercambian algunos Pocky? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay una larga tradición de homoerotismo en la cultura japonesa, a pesar de que más de la mitad de la población japonesa dice que se opone al matrimonio gay. El amor monástico del mismo sexo, o las relaciones nanshoku, provienen de los templos budistas y, generalmente, involucran a una pareja mayor, o nenja, y a un joven acólito. El amor del mismo sexo se ha documentado en la tradición samurai, la relación se considera un «contrato de hermandad». Así que podemos afirmar que los besos Pocky que se están extendiendo en todo YouTube son los últimos de una larga y venerable tradición de homoerotismo en Japón. Aún así, el matrimonio del mismo sexo es ilegal en Japón y la discriminación contra los gays y las lesbianas en Japón sigue siendo común. Entonces ¿qué pasa?

Bueno, una simple botana no puede cambiar actitudes que se han atrincherado durante generaciones. Pero tal vez la propagación del virus de la versión de la última moda del beso Pocky –entre chicos– cambie las actitudes a medida que el homoerotismo sale del clóset en Japón para llegar al Internet, donde todo el mundo puede verlo.