Los policías no están de acuerdo con que se inhale alcohol en polvo

El gobierno estadounidense decidió en 1933 que no tienen problema con que estos niños locos nos emborrachemos de manera regular, pero hay algunas formas de la bebida con las que tienen fuertes reservas. Al igual que Four Loko y Sparks que vinieron antes de él, Palcohol un producto de alcohol en polvo que llegaría al mercado en los próximos meses, parece demasiado divertido para el gusto de los federales. Pueden vivir con el vodka fuerte cuando está en nuestras appletinis; no tanto cuando estamos haciendo líneas gordas y cristalinas de él en el baño de nuestros padres. (Esto también puede explicar por qué el perdernos con shots triples de Americanos tamaño venti está bien frente a la ley, pero disfrutar de algunos toques casuales no lo está).

Palcohol fue inventado y se está desarrollando actualmente para consumidores por Mark Phillips, un experto en vinos a quien se le ocurrió la idea mientras trataba de encontrar formas de llevar bebidas fácilmente con él cuando se iba a hacer senderismo, salía en bicicleta e iba a excursiones de kayak sans el peso de las botellas pesadas. Además de venderse en fórmulas de vodka y ron, Palcohol también está disponible como cuatro cocteles a los que solo se les debe agregar agua: Cosmopolitan, Mojito, «Powderita» y Lemon Drop.

Pero hay algo de temor alrededor de Palcohol. Food Safety News informa que muchos estados están tratando de colocar prohibiciones sobre el pow-pow antes incluso de que llegue a las tiendas. El senador Tim Carpenter, quien actualmente está presionando por tal prohibición en su estado de Wisconsin, sostiene que «El potencial de abuso sobrepasa muy fuertemente la necesidad de ese tipo de producto». (Nos preguntamos si ha visto nuestro «artículo» sobre fabricación casera de alcohol en polvo en VICE.com).

Lipsmark, la empresa matriz de Palcohol, está pendiente de la aprobación federal y una patente para su versión de Cosmo cocaína. (Patentes anteriores se han presentado ya en la década de 1970 para otras fórmulas de alcohol en polvo.) A nivel de todo el estado, algunos representantes de los dos principales partidos políticos no están contentos.

Colorado, Nebraska, Utah y Wisconsin ya han introducido legislatura para prohibirlo, citando razones tales como la posibilidad de abuso por parte de menores de edad, la facilidad de ocultamiento y transporte en lugares ilegales, y el problema de «inhalarlo». Sin embargo, Phillips aborda el Nose Drugs Dilemma directamente en el sitio de Palcohol, negando que se tarde «aproximadamente 60 minutos de inhalación dolorosa» para ingerir el equivalente de un solo shot de alcohol.

Pero aunque sería físicamente desagradable y contraproducente meterse un montículo de Powderita, es razonable suponer que algunos adolescentes estúpidos en algún lugar estarán interesados en hacer precisamente eso. (Ahorita están inhalando condones de manera recreativa, por el amor de Cristo). Si es más fácil de adquirir o más legítimamente perjudicial que un 12-pack Smirnoff Ice robado de una tienda de la esquina es menos claro. Algunos podrían argumentar que la sensación de ardor en realidad sería un elemento disuasorio para repetir el Palcohoemborrachamiento ¿Por qué hacer que tus fosas nasales lloren sangre y fuego cuando podrías tomarte algo más dulce y más embriagador como Robitussin?

En su página web, Lipsmark actualmente tiene una larga declaración para luchar por nuestro derecho a inhalar Lemon Drops. «La gente dice que prohibir el alcohol en polvo es lo más responsable. Es todo lo contrario. La prohibición del alcohol en polvo es la acción más irresponsable que una legislatura puede tomar», se lee. «Al prohibir un producto que está en demanda, se crea un mercado negro lo que significa que el Estado pierde todo control sobre él». También ofrece contraargumentos a las cuatro críticas principales hacia Palcohol: que se inhalará, que será más fácil meterlo a escondidas, que será más fácil adulterar bebidas, y que será fácilmente adquirido por menores de edad.

Palcohol dice que no estará disponible para su venta hasta «por lo menos la primavera de 2015», retrasando una fecha estimada anterior del otoño de 2014. Además, la empresa no enviará muestras de pre-lanzamiento ni concederá ninguna entrevista hasta que el producto esté listo para venderse.

Desenrolla tus billetes, puede que no inhales tu coctel tan pronto.