Los pollos que brillan en la oscuridad pueden terminar con la gripe aviar en el mundo

¿Sigues preocupado por el maíz transgénico en México o por los tomates fortificados con genes de pescado? ¡Por favor! ¡Eso es tan mainstream! La nueva moda son los pollos genéticamente modificados para que brillen en la oscuridad.

Los investigadores en el Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo han inyectado a los pollos unos huevos fértiles que contienen una proteína que hace que los nuevos pollitos nazcan con picos y patas que literalmente son verde brillante. Bueno, solo cuando se colocan bajo una luz ultravioleta. Todo es parte de un esfuerzo para bajar el creciente ritmo de brotes de la fiebre aviar alrededor del mundo.

A pesar del gran amor que tenemos hacia el pollo —frito, asado, horneado, rostizado—, la gripe aviar es una seria amenaza en la industria avícola: a pesar de que no es una enfermedad transmisible a los humanos, tiene la capacidad de devastar poblaciones enteras de pollos. Solamente este año, más de 50 millones de pollos en los Estados Unidos han sido aniquilados a causa de la gripe.

Solamente en Estados Unidos, los brotes de la gripe aviar fueron reportados en 21 estados desde diciembre del 2014, según los Centros de Control de Enfermedades. Eso es un montón de pollos muertos que podrían potencialmente haber alimentado a la creciente población del planeta.

¿Pero cómo es que esos pollos, que lucen como pequeños llaveros fluorescentes comprados en el metro, van a ayudar a acabar con las brotes de gripe aviar? Los investigadores inyectaron un gen diseñado para ser resistente al virus en las yemas de los huevos recién puestos. Junto con el gen, la proteína que los hace brillar. Estos pollos modificados genéticamente tiene la capacidad de engañar al virus de la gripe cuando éste entra en sus sistema, así se inhibe la reproducción de dicho virus.

Ajá, pero ¿y la proteína que los hace brillar para qué sirve?

Pues porque así los investigadores pueden identificar fácilmente a los pollos que no infectados —los que brillan— entre los infectados —los que no brillan—. Sin embargo, los pollos color neón no llegarán a ser comercializados. Aún estamos en la etapa de prueba y error.

Hasta ahora los resultados han sido positivos: está demostrado que los pollos fluorescentes sí son más resistentes a las enfermedades comunes en los pollos, no sólo a la gripe aviar. Además, no propagan las enfermedades cuando están infectados, y eso es una maravilla. Sin embargo, eso no significa que pronto podamos comer piernas de pollo verde o azul. Por ahora, tendremos que conformarnos con el pollo verde infusionado con marihuana, con los pollos sabor frutas, o con los pollos radioactivos de Colombia.