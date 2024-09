Los preppers me enseñaron cómo comer cuando el mundo se acabe

Hay miles de maneras en las que el mundo podría terminar. A lo mejor ya está sucediendo. Quizás el game over saldrá de algún vasto laboratorio ruso o en una base de misiles de Estados Unidos. Nuestro mundo sigue existiendo en un estado relativo de armonía debido principalmente a un acuerdo de continuidad de nuestras obligaciones: ir a trabajar, ser amable, alimentar a tu familia. Pero cuando, si es que, dejemos de cumplir el contrato, es mejor estar preparado.

Desde el punto de vista inglés, parece una curiosa búsqueda estadounidense, como el queso en aerosol o las Kardashians. Es aún más fácil burlarnos de nuestros primos americanos por su tonto almacenamiento cuando leemos que uno de sus preppers almacenó 5 mil litros de su propia saliva porque escuchó que contenía «cualidades antibiológicas», que estoy seguro que es una palabra inventada.

Cuando se piensa en un prepper, la mayoría de la gente probablemente se imagina a un viejo gordo y calvo con una camisa de los Patriots, sentado en su sótano de refugio, rodeado de maíz de conserva, sopa y Budweiser. El equipo de alta fidelidad probablemente está reproduciendo The Boss, y él murmura que su distanciado hijo, Biff, quien prefiere hacer surf en lugar de refugiarse, se arrepentirá de ignorarlo cuando llegue el fin de los tiempos.

Pero en 2012, National Geographic publicó una serie corta contrastando a los preppers americanos con los británicos y nos enteramos de que no solo no están tan locos, sino que tampoco son tan diferentes de nosotros. El gobierno británico, por el amor de Dios, publicó su propia guía de Resistencia Londinense, que contiene información y directrices para toda una gama de potenciales Armagedones. (Lamentablemente, nada relacionado con el kaiju, así que cuando Godzilla finalmente llegue a castigarnos por las terribles películas que hicimos sobre él, estaremos completamente jodidos).

Hablé con dos preppers británicos muy diferentes entre sí –uno en la ciudad y el otro expatriado– sobre cómo planean comer una vez que todos los McDonald’s estén invadidos por lobelias rastreras y los ejecutivos de Heinz se queden con todos los granos para sí mismos. Tal vez es una cosa británica, pero ninguno parecía loco o fan de fútbol americano. Y ellos son el tipo de personas de las que vamos a depender si todo vale madres.

Entre más aprendía sobre prepping, más veía su relevancia. No eran sectarios, sino educativos; en lugar de promover el aislamiento apoyaban la integración y la asimilación. Promueven la comprensión de la naturaleza y hacen hincapié en la moderación, fundamentalmente en términos de atascarnos de comida.

Primero hablé con Edward O’Toole, un expatriado británico en el pueblo de Ruthenian localizado en algún lugar en Eslovaquia, y autor del libro The Tao of Prepping.

MUNCHIES: Hola, Edward. Edward O’Toole: Hola.

¿Te mudaste al extranjero para vivir de la tierra? No exactamente, fue más por la aventura y la experiencia. Los Cárpatos son lo más cercano a lo silvestre en Europa. Este pueblo es muy remoto y puedo ver una gran variedad de vida silvestre pastando detrás de la cerca todas las noches. Este lugar se mantiene todavía en la época preindustrial.

¿Ya eres totalmente autónomo? No. Es una noción muy romántica querer vivir un estilo estilo de vida parecido al del cazador-recolector, pero después de ver el trabajo y el injerto monótonos que inventaron algunos de los campesinos locales, me ha llevado a hacer lo mismo. Cultivamos cada estación, al igual que los locales –setas, bayas, etc√. Mi cuñada caza jabalí, ciervos rojos y corzos, dependiendo de la temporada, por lo que tenemos un montón de carne de caza. Hacemos y humeamos nuestras propias salchichas que salen de ellos. Comemos huevos de gallinas, que corren libres. Cultivamos la mayoría de las verduras y frutas. Sin embargo, vivimos en el siglo XXI y no podemos pagar las cuentas o comprar con bayas una tableta para nuestros hijos. He pensado en hacer un libro de recetas basadas en la cocina tradicional de aquí. Haría llorar a los bushcraft y homesteaders. Olvídense del River Cottage de Hugh Firkin-Walkingstick.

Si mañana fuera el principio del fin, ¿cuál sería tu última comida antes de recurrir a los productos de almacenamiento? Si eso sucede, probablemente elegiría el bacalao rebozado con retazos y salsa de curry. O un kebab.

Bastante bien. ¿También almacenas? ¿Tu tesoro secreto está enteramente compuesto de Haribo? En realidad no. La teoría detrás del almacenamiento es la longevidad de los productos alimenticios. Yo no soy como los acaparadores estadounidenses que tienen enormes almacenes llenos de cubos de alimentos.

Es mucho más inteligente aprender a cultivar alimentos, o incluso cazar o pescar, que confiar en una disminuida reserva. Hacer un cambio de estilo de vida ahora proporcionará más seguridad alimentaria que acumular golosinas en los armarios. También es mucho más sano y mejor para el mundo en conjunto.

En cuanto a los placeres culpables, hay varias cosas que no encuentro aquí y tengo la suerte de tener buenos amigos que son parte de P2S Prepper Network que ocasionalmente me envían «paquetes de ayuda»: Sunpat Crunchy Peanut Butter, Bisto Beef Gravy Granules, Marmite, HP Sauce, Kitkat Chunky Peanut Butter.

En verdad te gustan los cacahuates… Específicamente la mantequilla de maní. Pero luego llegan bolsitas de té de Tetley y de Yorkshire. Mi supervivencia continua depende de ello.

¿Qué alimento no extrañarás una vez que el mundo se acabe? La mayor parte de las cosas compradas en los supermercados o en las tiendas de comida rápida—esas que, creo, ya no pueden ser descritas como alimento—. Tampoco la comida de microondas. Una cosa que realmente impacta a las personas que me visitan es que los alimentos en verdad tienen sabor. Los jitomates, aunque no se ven enormes y brillantes y rojos, saben como deben de saber. Lo mismo sucede con la zanahoria, o el pollo, etc. El pan también es real. El mundo natural ofrece una mezcla heterogénea mucho más exuberante que la chatarra importada, modificada genéticamente, a la que la mayoría de las personas están acostumbradas.

¿Cuáles son los munchies que más te gustan? Las setas porcini. Las recojo de la selva, donde las fuertes tormentas y el calor lograron una abundante cosecha este año. Intenta deambular por un bosque denso de los Cárpatos, con jabalíes y lobos al acecho, buscando setas entre las hojas, mientras se aproxima una tormenta eléctrica.

Intenté usar un deshidratador –un favorito de los preppers– pero no funcionó. El sol me funcionó.

Una metáfora agradable para un potencial mundo libre de tecnología. ¡Gracias!

Después hablé con Lincoln Miles, desde Bedfordshire, quien es el dueño de The Preppers Shop, la primera tienda walk-in prepper en Gran Bretaña.

MUNCHIES: Administras una tienda de preparación, así que supongo que ves a muchos preppers. Cuéntame cómo son. Lincoln Millas: Te sorprendería lo «normales» que son nuestros clientes.

¿Qué alimentos compran? ¿Son serios o son un poco traviesos y se llevan una lata de Heinz? Les gusta el Mountain House 24-hour Ration Pack. Contiene suficiente comida con una gran variedad para que dure 24 horas, y se mantienen comestibles. Muy parecidos a los kits de raciones del ejército, que son pequeños y lo suficientemente ligeros como para caber fácilmente en cualquier bolsa.

Veinticuatro horas no parece mucho tiempo para la muerte sin fin que es el Apocalipsis. La mayoría de la gente se compra dos para mantenerlos en sus bolsas de emergencia. Pero por eso también vendemos ballestas. La gente subestima la cantidad de agua que debe almacenar.

Cuando el calentamiento global reduzca el planeta a cenizas y quedemos escondidos dentro de grandes cuevas subterráneas, ¿cuál será tu comida del día a día? Por ser vegetariano, estaría llena de verduras, frijoles y unas salchichas vegetarianas estarían de lujo. De todas formas, probablemente tenga que encontrar la manera de cultivar hortalizas bajo tierra.

Ponte a investigar.