Los primeros actos anunciados para Woodstock 50 quizá te decepcionen un poco

Cuando Michael Lang, co-creador de Woodstock, anunció que se celebrarían cinco décadas de historia del mitico festival con una nueva edición a realizarse el próximo 16, 17, y 18 de agosto, fue enfático en establecer que el line up que están conformando para ello será ampliamente variada en géneros y sonidos, “una propuesta ecléctica”, dijo.

Y sí, después de afrontar diversas dificultades económicas que complicaron la logística de pagos a artistas, por fin se han confirmado los primeros artistas que serán parte del cartel de Woodstock 50, que, siguiendo la declaración previamente destacada por Michael Lang, tienen todo el sentido del mundo.

De acuerdo a Billboard, The Killers, Imagine Dragons, Chance the Rapper, Santana y Dead and Company son los primeros cinco de los más de 80 actos que tocarán el siguiente verano en el autódromo de Watkins Glen en Nueva York.

Esta tanda de confirmaciones nos da certeza sobre varias cosas. Primero, que habrá inclusión de bandas legado del festival original, en este caso, Santana y Dead and Company –formada por miembros de Grateful Dead junto a John Mayer, Oteil Burbridge y Jeff Chimenti–, quienes estuvieron en la tarima de la granja Bethel Woods en 1969. Segundo, que se responde a las tendencias contemporáneas formando una propuesta mixta que incluye actos de rock, pop, y en la situación más obvia, hip hop con Chance the Rapper como representante. Por último, que las presentaciones de The Killers e Imagine Dragons responden al mercado actual, y aunque parezcan lejanas a significar lo que en su momento fue The Jimi Hendrix Experience o The Who, son las respuestas comerciales más cercanas a lo que es el rock como entidad amorfa en el siglo XXI.

Se espera que el cartel completo del festival sea develado en las siguientes dos semanas, una vez que Lang y su empresa fondeadora, el conglomerado japonés Dentsu, han pagado ya las presentaciones de los artistas que se presentarán en Woodstock 50. El resto de información, incluyendo datos sobre boletaje y logística para turistas, también será dada a conocer en días siguientes.

