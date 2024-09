Los recomendados de VICE para gozarse el IndieBo

Desde el próximo 13 de julio y hasta el 23 se desarrollará en Bogotá la tercera versión del Festival de Cine Independiente de Bogotá, IndieBo, un evento que en sus dos versiones pasadas ha traído a la capital una selección de lo mejor y más interesante de festivales de cine internacionales como Cannes, Toronto y Sundance.

Este año, el IndieBo proyectará más de 70 títulos, incluidos varios clásicos que se verán en pantalla grande gracias a la alianza que el Festival hizo con The Film Foundation, una organización fundada por Martin Scorsese, dedicada a preservar y restaurar el patrimonio fílmico.

Videos by VICE

Además, como en su primera y segunda versión, el Festival contará de nuevo con IndieBox, un evento de entrada libre que se toma el interior del Monumento de Los Héroes para mostrar lo último en tecnología y realidad virtual.

VICE le recomienda ocho títulos que no se puede perder en esta versión del IndieBo. Vea, lea, prográmese y acuérdese que las boletas se van rápido.

Brigsby Bear – Dave McCary

James ha vivido toda su vida en un búnker junto a los que cree que son sus padres, pero en realidad son sus captores. Vive creyendo que el mundo exterior es tóxico y teniendo como única vía de escape un programa de televisión infantil protagonizado por un oso. Un día, la mentira se cae y James vuelve junto a sus verdaderos padres para descubrir un mundo que desconoce donde el show de Brigsby Bear no es lo único que se proyecta en las pantallas. La película, que el Hollywood Reporter describe como una mezcla entre The Unbreakable Kimmy Schmidt y Be Kind Rewind, es una comedia que mira con ternura la adaptación de un personaje a un mundo que le es ajeno a través de lo único que realmente conoce: un programa de televisión.

Manifesto – Julian Rosefeldt

Manifesto es al mismo tiempo un ensayo visual, un recuento histórico, una muestra de habilidad actoral y un manifiesto en sí mismo. La película es protagonizada por Cate Blanchett en 13 personajes distintos: cada uno con personalidad, acento y en situaciones distintas recitando pedazos de los varios manifiestos que se produjeron durante los siglos XIX y XX. Desde el Manifiesto Comunista al Dogma95 de Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Los saltos entre uno y otro momento, junto a las maromas discursivas, pueden hacer de la película un producto difícil de digerir, pero la versatilidad de Blanchett amarra la película en un único relato que atrapa y fascina.

City of Ghosts – Matthew Heineman

En abril de 2014 surgió Raqqa is Being Slaughtered Silently (R.B.S.S), la iniciativa de varios ciudadanos sirios que decidieron empezar a compartir imágenes e información de las atrocidades que ISIS estaba cometiendo en Siria tras haber hecho de su capital, Raqqa, su base de operaciones. Desde entonces, el proyecto ha constituido una de las iniciativas periodísticas contemporáneas más relevantes, peligrosas y admirables.

Heineman, quien ya había demostrado su habilidad de meterse en territorios complicados con su documental Cartel Land, cuenta en City of Ghosts la historia de R.B.S.S a través de tres personajes: Hamoud, Aziz y Mohamad. Junto a ellos tres, Heineman muestra el dolor y las pérdidas que han sufrido estos activistas al embarcarse en esta empresa, a la vez que señala un conflicto en el que las atrocidades de la guerra se suman al control de la información, la obstrucción de la libertad de prensa y la explosión de la propaganda.

Paths of Glory – Stanley Kubrick

Paths of Glory ha sido reconocida por la crítica como la mejor película que se ha realizado en la historia sobre la Primera Guerra Mundial. Lo que la aparta de otras y la hace única en su clase es haber logrado hacer una película de guerra que logra hacerle una crítica a la guerra misma, sin caer en la alegoría a la que fácilmente conducen las escenas de acción. En este, su cuarto largometraje, Kubrick cuenta la historia del General Mireau, un general francés que le ordena a su tropa un ataque suicida, sin propósito, en contra del ejército alemán. Después del inminente fracaso ordena que tres hombres sean fusilados por cobardía. El relato de Paths of Glory es un señalamiento a los conflictos internos en uno de los frentes de la guerra retratado en los planos largos que luego caracterizarían la obra de Kubrick.

November – Rainer Sarnet

Todo pasa en un pequeño pueblo de Estonia. En el centro, la historia de Liina: una joven que frente al riesgo de terminar casada con alguno de los viejos que la rodean planea casarse con su amigo Hans quien, a su vez, está interesado en una baronesa alemana recién llegada. Lo que podría sonar como una película sobre un triángulo amoroso está tal vez muy lejos de serlo: los rodean fantasmas en los bosques, aldeanos que hacen pactos con el diablo pero son lo suficientemente astutos como para engañarlo, mujeres lobo, muertos que de vez en cuando vuelven para reunirse a comer con sus antiguos vecinos y sirvientes sobrenaturales que ayudan a los granjeros. Esta película en blanco y negro, que fue galardonada por mejor cinematografía en el Festival de Cine de Tribeca, señala con sátira una forma de ser muy estonia que a la vez, según su director, le habla a cualquier sociedad impulsada por la codicia.

Kedi – Ceyda Torun

Los gatos ocupan un lugar central en la cultura popular: Internet está inundada de cuentas de Instagram, páginas de Facebook y canales de YouTube dedicadas enteramente a videos y fotos de gatos. Pero tal vez a nadie antes de la turca Ceyda Torun se le había ocurrido hacer un documental en la que estos animales fueran los protagonistas. En Kedi hay personas que andan y hablan frente a la cámara, pero solo en tanto permiten contar la historia de siete gatos que pasean por las calles de Estambul, una ciudad inundada de gatos callejeros. La mirada de Torun a los felinos termina en una película que logra un acercamiento único a unos animales que aunque establecen relaciones de cercanía con los humanos, siempre serán seres algo inaccesibles a nuestra naturaleza humana.

All This Panic – Jenny Gage

Jenny Gage y su esposo eran vecinos en Brooklyn, Nueva York, de dos de las siete adolescentes protagonistas de este documental. Esa cercanía fue la que dio inicio a un acercamiento que duraría tres años en los que Gage siguió a siete jóvenes mientras salían del colegio, entraban a la adultez y lidiaban con todo lo que significa crecer y ser mujer. El resultado es un documental que alterna escenas de la vida cotidiana de estas chicas, junto a entrevistas frente a la cámara y escenas que llegan a sentirse performativas. La honestidad y singularidad de este documental se logra gracias a las reflexiones y articulaciones que cada una elabora sobre los momentos que atraviesan y las decisiones que toman.

The Red Turtle – Michael Dudok de Wit

Las producciones de los Estudios Ghibli (la productora de Hayao Miyazaki) se han destacado desde el principio por reunir valor narrativo con calidad de animación. The Red Turtle, una colaboración entre Japón, Francia y Bélgica, no es la excepción. El protagonista es un hombre que naufraga en una isla desierta donde lo único constante es la fuerte y a veces aterradora presencia de la naturaleza. Muy al estilo de Miyazaki, la naturaleza cobra una dimensión espiritual y mística donde animales mágicos se transforman en humanos sin que ello haga menos sincera las relaciones con los que siempre han sido humanos. Esta película, que se desarrolla durante una hora y 20 minutos sin un solo diálogo, usa la estética de la animación para contar una historia sobre la humanidad y su conexión profunda con la naturaleza en un producto profundamente poético y conmovedor.

***

Para consultar la programación entera y los horarios del festival visite su página oficial.