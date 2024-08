Los Red Hot Chili Peppers harán un documental sobre su show en las Pirámides

El viernes pasado, los Red Hot Chili Peppers marcaron un hito en su carrera tras subirse al escenario montado frente a la Gran Pirámide de Keops en Egipto, y llevar a cabo un concierto de más de una hora y media en un venue de especial misticismo y belleza sobre el que pocos actos en la historia de la música han podido presentarse.

La ocasión amerita, entonces, uno de esos productos que en este momento de la historia parecen marcar esos eventos de suma trascendencia para la posteridad: un documental. Lo bonito del asunto, es que para ello, la banda californiana ha pedido ayuda de sus fans mediante el uso de material grabado en su show en las Pirámides.

“Hola! Si estuvieron en nuestro show en las Pirámides por favor compártanos su experiencia para posiblemente incluirlos en nuestro documental. Nos encantaría ver sus fotos y videos de antes, durante y después del evento”, escribieron los Peppers en su Instagram solicitando apoyo.

El set de Flea, Anthony, Chad y Josh en Egipto fue de una conexión casi etérea con lo que el set ofrecía. La obra magna de la civilización egipcia de fondo, la arena desprendiéndose del suelo mientras los fans bailaban, la luna llena enmarcando la velada, y una lista de éxitos que se complemento con un par de buenos jams y atinados covers.



Mientras el documental toma forma, mira el setlist del concierto abajo, o vuelve a verlo completo en este link.

Setlist:



Intro Jam

Can’t Stop

Fortune Faded

The Zephyr Song

Dani California

Dark Necessities

Hey

I Wanna Be Your Dog (cover de The Stooges)

Right on Time

Snow ((Hey Oh))

Pea

Californication

Go Robot

Don’t Forget Me

Higher Ground (cover de Stevie Wonder)

Under the Bridge

By the Way

Pyramid Song (cover de Radiohead)

Goodbye Angels

Give It Away

