Los remedios para curar la cruda son una mentira

Algo que me gusta imaginar, porque soy un inmaduro, es cómo habrá reaccionado el primer hombre que probó el viagra cuando se dio cuenta de que el suplemento que se había tomado para bajar la presión hizo que se le parara durante cuatro horas. Más o menos así me sentí cuando probé el Flyby, una cápsula fabricada para «curar» la cruda, y aún así me levanté crudo. La parte que se asemeja a la sorpresa de la erección es el hecho de que desperté en mi cama y no en una estación de autobuses, lo que me llevó a sospechar que el Flyby tal vez esté hecho para prevenir la intoxicación por el alcohol.

La noche que probé las pastillas, salí a celebrar el cumpleaños de mi amiga Hannah. Cuando llegué al restaurante, no me sorprendió encontrarla ya borracha. Mi mamá no me crió para ser un rebelde, así que me tomé unas Flyby y me puse al nivel de mi amiga.

Sólo me acuerdo que me tomé dos cervezas, dos cócteles azules de no sé qué, tres shots de whisky, un vaso de agua (porque adulto) y tres tequilas con jugo de naranja seguidos de dos shots más de algo que no me acuerdo. Debí haber estado mucho más borracho de lo que me puse.

La dihidromiricetina, es el ingrediente principal de la cápsula, y está respaldada por un estudio que realizó de manera muy general la Facultad de Medicina de la UCLA, que encontró que el ingrediente contrarrestó la intoxicación del alcohol y la dependencia en ratas. Y a pesar de que la investigación insinuó su eficacia en los seres humanos, no se han realizado pruebas con personas. Se afirma que las pastillas «aumentan la función del hígado, y por eso es capaz de procesar el alcohol más rápido», dice Eddie Huai, CEO y fundador de Flyby.

«También incluimos otro ingrediente llamado hidrolizado hepático», añade Huai. «Estoy bastante seguro de que somos la única compañía que usa eso para tratar la cruda. También se ha demostrado que protege el hígado de un desagradable subproducto tóxico de alcohol llamado acetaldehído».

«Demostrado» es un poco exagerado. Los efectos a los que Huai hace referencia se muestran en otro estudio con roedores que sugiere que el hidrolizado hepático tiene efectos protectores contra la «toxicidad inducida por el acetaldehído». Huai afirma –y con cierta duda porque no es un científico– que al limitar el efecto del alcohol en tus neurotransmisores y al proteger tu hígado del acetaldehído, tomarte dos cápsulas de Flyby antes de beber y dos más antes de dormir reducirá significativamente las probabilidades de despertarte a la mañana siguiente con una cruda.

A pesar de que claramente es una exageración asumir que el Flyby me protegió contra la intoxicación del alcohol esa noche con Hannah, es más exagerado sugerir que la cápsula es algún tipo de remedio para la cruda. El acetaldehído no es lo que causa la resaca, dice Nikolas Lemos, toxicólogo forense y profesor clínico de la Universidad de California en San Francisco. «Cuando consumimos alcohol, en realidad consumimos mucho más que eso… hay mucho más en una bebida alcohólica, por ejemplo, cosas que los fabricantes ponen allí para hacer que el alcohol sea atractivo», dice Lemos, refiriéndose a los congéneres, que son compuestos que se encuentran en los saborizantes o como resultado de los procesos de destilación y fermentación. «Los congéneres pueden aumentar la gravedad de las resacas, cuando nos da una cruda, no es necesariamente por el alcohol, es por todas las otras cosas que están presentes», dice.

Después de tomar como estúpido y escapar de la muerte, todavía tenía que resolver el problema de la cruda. Algunos fines de semana después, me reuní con mi amiga Keisha, a quien no había visto desde hace cinco o seis años. Decidimos conmemorar la reunión y ponernos muy muy borrachos.

Nada más que para mi salida con Keisha tomé un enfoque diferente. Ingerí tan pocos congéneres como pude; tomamos shots de tequila blanco (que generalmente tiene menos congéneres que los viejos como los reposados) durante una hora seguida, después más shots de lo mismo en mi departamento. Y aunque no me desperté con náuseas ni con dolor de cabeza a la mañana siguiente, aún así me sentía débil y cansado.

Afortunadamente, esa mañana tenía una cita con los de The IV Doc a las 9 am, un servicio que proporciona terapia de hidratación intravenosa. La terapia de hidratación supuestamente alivia la deshidratación causada por la gripe, el jetlag, el cansancio por hacer ejercicio, intoxicación alimentaria y agotamiento general, y algunas personas participan después de una noche de borrachera.

El servicio es ideal para la gente que la pasa muy mal después de una noche de fiesta, y que no tienen nada que hacer al día siguiente. Dependiendo de qué tan temprano hayas programado tu cita, te levantas de la cama y tu enfermera ya está allí (después de algunas llamadas perdidas). El nombre de mi enfermera era Anika.

Sintiéndome agotado y somnoliento por la noche anterior, me arrastré hasta la puerta, se fue Keisha, le abrí a Anika y me acosté en el sofá durante los siguientes 30 a 40 minutos. Después de conectar el equipo, Anika tomó mis signos vitales y me puso en una charla de video con el cirujano general Adam Nadelson, uno de los médicos internos de The IV Doc, para discutir mi historia médica (esta mierda realmente es el futuro).

Como la mayoría de las cosas del futuro, esto también es muy caro. Anika me dice que la mayoría de sus pacientes son gente con dinero. Las actrices famosas se gastan hasta $399 dólares para el tratamiento «Beautify» antes de las ceremonias de entrega de premios, las llenan de vitaminas y electrolitos para un brillo digno de un Oscar, mientras que los atletas profesionales podrían optar por una rápida inyección intramuscular de $150 dólares que se llama «Super Vitamin B» para quemar algo de grasa.

Elegí el tratamiento de «Refresh», por $239 dólares, con un suplemento de vitamina B12 para complementar, en total fueron $314 dólares por todo el servicio. Este tratamiento también incluyó un medicamento contra las náuseas llamado Zofran, y un medicamento anti-inflamatorio llamado Toradol. Nadelson advirtió que mis síntomas podrían volver más tarde en el día una vez que el tratamiento haya desaparecido. Pero en ese momento, me sentí muy muy bien.

Aún así, decir que la terapia de hidratación es un remedio para la cruda sería exagerado. Aunque el tratamiento me despertó y me mantuvo con energía casi por cuatro horas hasta mi siesta de la tarde, el impulso de la energía es meramente un tratamiento temporal para los síntomas –que es mejor que nada, pero obviamente no ideal. Imagínate tener gripa y que te administren medicinas profesionalmente pero sin que te puedas tomar más medicinas por si los síntomas regresan durante el día.

Lemos señala que la terapia de hidratación IV ya existe desde hace un tiempo. «La mayoría de los viejos remedios para la cruda implicaban la administración vía IV de algo que tuviera mucha salina o fructosa», explica. La sal y el azúcar siempre han tenido al menos algún efecto sobre las crudas, pero con la terapia de hidratación, el dilema está en cuánto estás dispuesto a pagar por el alivio temporal.

Las cápsulas preventivas y las soluciones intravenosas parecen remediar las resacas tanto como el DayQuil y el Mucinex «curan» el resfriado común –la medicina moderna puede tratar aflicciones cotidianas, pero todavía queda un largo camino para averiguar cómo curarlas por completo. Pero al igual que con el resfriado común, la mayoría de las personas tienen sus propias teorías a medio cocinar y rituales de bajo costo cuando intentan librarse de las resacas. Mi remedio hasta ahora es pasar más o menos 20 minutos en el sauna.

Cuando estoy enfermo, me siento un poco mejor después de un baño caliente, así que cuando estoy crudo, pruebo con el sauna. Antes de escribir este artículo, creía que al sentarme en un sauna, estaba sudando todas las toxinas que trae el alcohol y que te hacen sentir como mierda. Lemos me negó esta teoría de inmediato. Cuando estás crudo, dice, esas toxinas ya fueron y vinieron. «Aunque sería útil si todavía tienes alcohol en el torrente sanguíneo, al día siguiente, la mayoría de la gente ya excretó el alcohol», explica.

Por otra parte, los goteos intravenosos proporcionan alivio temporal de síntomas como cansancio y náuseas, porque los síntomas específicos disminuyen con la hidratación, por lo que sudar el culo en una habitación de madera con una temperatura entre 150 y 200 grados es probablemente algo que no quieres hacer.

Dado que los saunas son el «remedio» más dañino que he probado, si no tienes unos cientos de dólares para poder pagar la terapia de hidratación y no confías tanto en las cápsulas con ingredientes experimentales, tu mejor opción para combatir la resaca sigue siendo unos lentes de sol y un Advil.