La nueva exhibición de Ai Weiwei rinde tributo a 176 activistas y prisioneros políticos

Después de debutar una intervención a gran escala con 3,500 chalecos salvavidas de refugiados en el museo de arte de Copenhague, Ai Weiwei ahora debuta una exhibición de retratos hechos con LEGO de 176 activistas. La muestra, titulada Trace, encuentra a Weiwei representando a individuos que él considera son prisioneros políticos y prisioneros de consciencia, una lista que él compiló por información proveída por Amnesty International, otras organizaciones de derechos humanos, así como investigación independiente.

Trace (trazos), que está ahora en Hirshhorn Museum, es una reflexión de su propia experiencia bajo espionaje y encarcelación en el 2011. También marca la primera visita del artista chino a la capital de Estados Unidos en conjunción con una exhibición solista de su obra, y llega dos años después la batalla legal que libró el artista con LEGO por un tema de censura, después de que la compañía se rehusara a mandarle piezas al mayoreo.

Cada retrato en la exposición está pixelado, designado a conjurar una semejanza con imágenes de vigilancia y fotos encontradas en el internet. Los colores en cada retrato evocan los colores de la bandera nacional del sujeto, mientras la manipulación gráfica en cada cara está hecha para simbolizar la disolvente naturaleza del individuo, o aparecer como si hubiera sido encriptado como datos digitales.

Retrato de Ai Weiwei al inicio de la exhibición. Foto por Cathy Carver.

La curadora del Museo Hirshhorn Melissa Chiu cuenta a Creators que Ai Weiwei comenzó a crear los retratos de LEGO en 2014, como parte de una serie de 7 instalaciones para @Large: Ai Weiwei en Alcatraz. Los planos de esos retratos fueron creados en el estudio de Beijing del artista, en un momento en el que su pasaporte estaba retenido por el gobierno chino, previniendo que viajara al lugar donde su obra sería instalada. Chiu dice que los retratos de Weiwei y sus templados fueron usados por los asistentes de estudio y cientos de voluntarios para ensamblar los grandes paneles de piso. Para esta muestra 1.2 millones de piezas de LEGO fueron usadas en 6 zonas, con alrededor de 30 retratos por zona. Cada zona, nota Chiu, está compuesta de alrededor de 400 paneles individuales.

Trace está acompañado de una nueva obra, un monumental tapiz titulado The Plain Version of the Animal that Looks Like a Llama but is Really an Alpaca (La versión simple de un animal que se parece a una Llama pero en realidad es una Alpaca). «El gráfico es una magnífica impresión rococó de pájaros de Twitter, cámaras de vigilancia, esposas, cadenas y alpacas, imágenes tanto de expresión como de control», dice Chiu. «Se extiende continuamente alrededor de 213 metros alrededor de la pared exterior de la exhibición». Tanto el trabajo como su título aluden humorísticamente al meme Chino llamado «Caballo Pasto Lodo» o Cǎonímǎ. La imagen recuerda a una Alpaca que es usada en gran exento como un símbolo de resistencia en contra de la censura china.

Vista de Instalación

«El papel pintado gráfico que Ai creó transforma el espacio, y la instalación final es una experiencia enteramente nueva», explica Chiu. «La oportunidad de revisar un artista múltiples veces a través de su carrera es crucial para un museo con el fin de presentar una comprensión completa de su práctica, y finalmente, su lugar canónico dentro de la historia del arte».

Hishhorn trabajó con Ai Weiwei en 2012 en su primera retrospectiva en EUA. Trace marca la primera colaboración con él en un nuevo proyecto que aprovecha las únicas galerías circulares del museo. «Esperamos que Trace ayude a promocionar conversaciones de impacto sobre la libertad de expresión creativa, y el poder de los artistas por desafiarnos y hacernos pensar el mundo de una manera diferente», dice Chiu. «El arte contemporáneo, y museos de arte, juegan un papel central en encender esas discusiones sobre el mundo en el que vivimos».

Detalle de ‘The Animal That Looks Like a Lama but Is Really an Alpaca’, 2015. Imagen cortesía del estudio Ai Weiwei.

Detalle de (Versión sencilla) ‘The Animal That Looks Like a Lama but Is Really an Alpaca’, 2015. Imagen cortesía del estudio Ai Weiwei.

