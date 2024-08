Los Rolling Stones planean grabar un nuevo disco original

Han pasado tan solo nueve meses desde el lanzamiento del Blue & Lonesome, su más reciente álbum de estudio en formato LP que incluye solo covers míticos del blues. No obstante, el guitarrista y fundador Keith Richards, dijo a la revista Rolling Stone que después de los sorpresivos resultados en ventas y acogida del disco quedaron con ganas de sacar una segunda parte. Lo singular de este trabajo es que estará compuesto solo por temas originales, cosa que no hacían desde su A Bigger Band del 2005, y se ha rumorado que el rapero y grimmer Skepta estará participando como como colaborador.

De igual manera este año no estará fácil para los Stones porque lanzarán el 8 de septiembre un DVD y un libro llamado On Air In The Sixties que recogerá la historia de las presentaciones en vivo, sus entrevistas y transmisiones radiales de los primeros años de su carrera y que estará acompañado de otros temas originales. El libro será editado por la casa Penguin Random House.

Videos by VICE

Lee también:

Sigue a Noisey en Facebook.