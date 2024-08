Los Sex Pistols también aman el capitalismo y tendrán su biopic

En una entrevista para the Daily Star, la directora de cine británica Ayesha Plunkett declaró lo siguiente: “Nos impresionó la manera en que Bohemian Rhapsody tomó las taquillas del mundo. Es una muestra del claro apetito que el público tiene por películas de este tipo”. La cita es de destacar porque, 1) no nos dijo nada de lo que no nos hubiéramos dado cuenta ya y, 2) a lo largo de los siguientes años, veremos malos –y con fe algunos buenos– retratos de personajes icónicos del rock básicamente en cualquier pantalla y momento del planeta Tierra.

Con trabajos planeados alrededor de Elton John, Lynyrd Skynyrd, Keith Moon, Prince, la recién lanzada The Dirt sobre Mötley Crüe y una probable secuela a Bohemian Rhapsody apareciendo en el horizonte cercano, Plunkett ha confirmado que la siguiente película en esta lista de biopics musicales será aquella que dirige basada en los Sex Pistols.

En conjunto con Starlight Films, la cineasta ha pasado los últimos 18 meses trabajando en la fase de preproducción de la película para comenzar el casting en un par de semanas. La película abordará la escena punk británica de los 70 a partir de sus íconos, entre los que indudablemente aparecen Johnny Rotten, Sid Vicious o Paul Cook, pero también nombres como Malcolm McLaren, manager de los Pistols, o la legendaria diseñadora de modas Vivienne Westwood.

Serán estos dos últimos quienes tengan el rol estelar de la película, especialmente por su relevancia como dueños de SEX, la tienda de ropa londinense que marcó una influencia sustancial en la estética visual del punk setentero.

