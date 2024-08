Hablamos con la artista que borda las mejores escenas de Los Simpsons

Cuando eres un fan declarado de Los Simpsons y lo haces sabes públicamente como yo -aunque sé que a veces soy un pesado rememorando escenas- la gente es suele enviarte cosas relacionadas con la serie. El otro día, un amigo me pasó la cuenta de @bazarbartiano.

En VICE alucinamos con el nivel de detalle y nos surgieron dudas sobre cómo se hacía la selección de las escenas, quién estaba detrás de la cuenta y sobre todo, si había alguna forma de hacernos con una de ellas. Así que le escribimos a Gabriela, la artífice de todo esto, para hacerle algunas preguntas.

VICE: Hola. Para empezar me gustaría saber con quién estoy hablando y cómo empezaste con esto.

Gabriela: Mi nombre es Gaby, tengo 29 años y soy de un pueblo llamado Lagos de Moreno, México. Al comenzar la universidad, vine a vivir a la ciudad de Aguascalientes donde estudié Mercadotecnia y en el 2015 comencé a hacer bordados por gusto (ya había realizado punto de cruz cuando era pequeña con mi abuela paterna). Me guié con tutoriales de YouTube y al principio les regalaba a mis amigos mi trabajo. También empecé a subir las piezas terminadas a mi Instagram personal y poco a poco, otras personas comenzaron a preguntarme si los vendía. Fue entonces cuando decidí crear la cuenta de bazarbartiano.

¿Cómo eliges las escenas que vas a bordar?

Al principio hacía las escenas que quería y las subía a mi tienda de Etsy, a veces pasaban meses hasta que se vendían, pero poco a poco la venta se fue acelerando y pronto se empezaron a vender en unos minutos, en cuanto las publicaba.

El año pasado decidí hacer parte del proceso a mis seguidores y clientes, así es como el proceso cambió: cada mes hago seis bordados, asigno las “plazas” entre los que primero comentan un post que hago un día concreto. Hecho esto, ellos deciden la escena a bordar (ambos somos parte del proceso, si la escena no me llama, prefiero pedirles otra opción o proponer algo yo).

¿Cuánto tiempo dedicas a cada una de las piezas?

El tiempo depende mucho de la escena y de los detalles. Me puede tomar unas 8 horas si es algo muy sencillo, como por ejemplo la cara de un personaje. El bordado que más me ha tomado realizar es el equipo de softball de la Central Nuclear, los Isótopos de Springfield. No sé exactamente cuanto tiempo me tomó pero bordaba unas 3 o 4 horas diarias y estuve todo un mes hasta que lo terminé.

Todo es bordado a mano. Primero hago un boceto para acomodar la escena dentro del tamaño del bastidor, transfiero la imagen y acomodo la tela en el bastidor. Comienzo con el delineado que generalmente se hace con hilo negro y una vez teniendo el delineado elijo los diferentes colores de hilo que utilizaré. Usualmente cambio el bordado a un bastidor una medida más grande para que se aprecien los detalles del delineado y lo cierro (recorto el exceso de las orillas y le pongo una tela negra detrás) hago las 6 piezas del mes y las mando todas juntas al final, así puedo tomarle foto a las 6 piezas juntas.

¿Cuánto cuesta uno de estos bordados?

Los precios dependen del detalle, lo hago, como se dice comúnmente, “a ojo de buen cubero” una vez me mandan la escena que quieren que borde. Checo los detalles de la misma y trato de hacer cuentas de más o menos cuantas horas me puede llevar hacerlo. Pueden ir desde los 90 hasta los 450 dólares o más, pero tendrás una pieza única e irrepetible.





¿Eres muy fan de Los Simpsons o se trata solo de un tema comercial?

Soy superfan y todo esto me ha servido para estar más cerca de cada episodio, revivirlo cada vez que hago un bordado y conocer más del mismo. Aunque mis amigos siempre me ganan con las referencias. Siempre es bueno rodearte de gente que entienda y supere tus referencias de Los Simpson.

¿Cuál es tu capítulo favorito?

Siempre cambia, pero generalmente los episodios en los que Homer hace un esfuerzo por ser un buen padre me rompen el corazón y los amo. Con esa premisa, mis favoritos son “Radio Bart“, “Y con Maggie son tres” y “Aviso de Muerte“.

Muchas Gracias Gabriela.

