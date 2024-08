Los streamers de Twitch se diversifican cada vez más

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

“Si hubiera sabido a principios de este año que le estaría pagando a un artista queer en Alemania para dibujar un caballo con ropa para Twitch, habría pensado: ‘¿qué diablos está pasando?’”, cuenta la músico británica Shura. El caballo en cuestión se ha convertido en un personaje habitual de la vida en cuarentena de Shura, una broma compartida que surgió de una historia que contó a sus fans en Twitch, donde ahora transmite tres veces por semana.

La plataforma de streaming, que surgió en 2011, todavía se conoce principalmente como un lugar para videojugadores. Pero durante la cuarentena, los creativos de la música, la comedia, la televisión y los llamados “streamers de variedades” han recurrido a Twitch para compartir sus talentos e interactuar con los fans.

En primavera, Shura estaba en Nueva York cuando se cancelaron abruptamente las fechas de las presentaciones en festivales y giras por el lanzamiento de su más reciente álbum forevher. Otros músicos comenzaron a dar conciertos regulares en Instagram Live, muchos de ellos sin recibir remuneración alguna. Shura hizo algunos, pero: “No fue satisfactorio, literalmente estás tocando frente a una pared”.

En cambio, jugó videojuegos para relajarse. “Sabía qué era Twitch, pero nunca entendí por qué querrías ver a alguien en la plataforma”, cuenta.

Pero mientras investigaba The Last of Us Part II, Shura revisó Twitch. Se encontró con la jugadora estadounidense ChellOAG y quedó fascinada con su stream: “Pensé, ¿tal vez debería dedicarme a esto? Había muchas referencias a videojuegos en mi primer disco, ¡así que por casualidad me preparé muy bien para convertirme en una músico que juega videojuegos en Twitch!”.

Shura estima que un 95 por ciento de sus seguidores y suscriptores son fans anteriores de su música. Twitch le ha ofrecido una forma sorprendente de forjar un vínculo más estrecho con ellos: “Fue como crear un sillón gigante en internet donde puedes pasar el rato y mantenerte conectado con tu base de fans”.

Si bien la industria de la música se ha centrado en las listas de correo para llegar a los fanáticos, Shura siente que ha encontrado una ruta más efectiva a través de Twitch y el servidor de Discord asociado que muchos streamers usan como un lugar para que los seguidores conversen: “Ha sido extraño darse cuenta de que existen otras herramientas que los músicos han pasado por alto en el pasado”. También está decidida a crear un ambiente acogedor para los fans en el mundo de los videojuegos, que todavía presenta focos de misoginia, racismo y homofobia: “Es importante crear un espacio seguro donde las personas queer pueden asistir sin temor a que los molesten”.

Shura ha hecho algunos streams de música: en el primer aniversario del lanzamiento de foreveher, tocó algunos demos, hizo una sesión de preguntas y respuestas y tocó el piano. Sin embargo, incluso cuando juega, se ha dado cuenta de que transmitir reproduce la experiencia de estar en el escenario: “Obtienes la misma descarga de adrenalina. Estás presentándote; si quieres que la gente se divierta, tienes que encontrar formas de interactuar más allá del juego”.

Los comediantes también han visto sus presentaciones canceladas durante la cuarentena. El comediante escocés Limmy ha hecho streams durante años, pero anunció su retiro de la televisión para centrarse en Twitch. Otros se unieron a él: Josie Long y Richard Herring, mientras que Bilal Zafar tiene a miles de personas observándolo en su personaje como entrenador de fútbol de la franquicia PES.

Sean Morley, comediante de standup y coanfitrión del podcast Mandatory Redistribution Party, también trasladó la comedia a Twitch durante la cuarentena. Al principio “tenía amigos que actuaban como invitados, escribía tramas sueltas, como una obra de comedia”.

Pero después de comprometerse con los streams dos veces por semana, se dio cuenta de que Twitch exigía un enfoque diferente. Introdujo más interacción con la audiencia en dos de sus streams en solitario, Meme Machine y King Morl, y recientemente comenzó un juego interactivo, Escape the North, con comediantes ubicados en Manchester.

“La premisa de Meme Machine es: voy a hacer una imagen para Twitter, y quiero que se vuelva viral, pero no tengo ideas”, explica Morley. “Así que le pido a la gente que aporte ideas y luego hacemos memes basados ​​en eso”.

Los fans han demostrado su interés en formas inesperadas. Morley reproduce música con licencia de Creative Commons durante los streams: los fans crearon sus propios álbumes con bromas compartidas y los publicaron en Creative Commons para que Morley los encontrara. La comunidad de Meme Machine también recibió un encargo del compositor Ben Gaunt para un video que se reproducirá en un simposio de la Universidad de Nottingham. “Es una de las cosas más extrañas que he visto, no digamos hecho”, dice Morley.

King Morl es un poco diferente. Utiliza un juego existente, Crusader Kings II, pero la audiencia puede modificar el mundo. “Dejamos que el chat elija un objetivo a largo plazo. La gente aprendió desde el principio que había personajes no humanos en el juego. Todos dijeron: haz que el Papa sea un oso”.

Se desarrollaron historias de meses de duración. Morley subió streams anteriores a YouTube para que todos pudieran ponerse al día: “Incluso cuando había 30 horas que revisar, la gente comenzó a hacerlo”.

King Morl tuvo recientemente un final cinematográfico donde finalmente un oso fue coronado Papa. “La gente estaba muy emocionada, dijeron que les ayudó a sobrellevar un año realmente horrible. Fue dulce. No puedes acercarte a esa vibra con un espectáculo [de standup] de una hora”.

Este aspecto colaborativo y comunitario es lo que más aprecia de los streams la presentadora de televisión escocesa Claire Lim. También conocida como Wee Claire en Twitch, ha sido presentadora para la BBC y NME y se unió a Twitch en 2018. Comenzó a hacer streams de videojuegos, pero pronto probó nuevos formatos, que incluyen chatear y jugar juegos interactivos, adivinar la edad de alguien en función de su amor adolescente o dibujar los retratos de sus seguidores.

Cuando consiguió una PC, decidió hacer formatos más elegantes al estilo de la televisión: “Es una gran curva de aprendizaje en términos de producción, pero empecé a pensar: ¿qué puedo hacer que siempre haya sido un sueño en mi pequeña cabeza nerd?”.

Lim ahora presenta varios programas con chat, incluyendo Top 10 List of All Lists y How I Met Your Streamer. También está Wee Marbles Federation (“por mucho el programa más popular”), un programa influenciado por la WWE que aplica historias estilo telenovela a un juego llamado Marbles.

La pandemia animó a Lim a aprender nuevas habilidades: mejoró su edición y se diversificó hacia la creación musical, creando un EP navideño con el aporte de su comunidad, Wee Squad. “La gente viene a verme, pero el proyecto cobra vida por sí mismo”, dice Lim. “Es 50 por ciento comunidad, 50 por ciento streamer. La Wee Squad me ha ayudado a superar la pandemia, económicamente en términos de las suscripciones, pero también en términos de la fe. El poder de la comunidad es increíble”.

Al igual que Shura, Lim también trabaja arduamente para crear un espacio acogedor para los fans: “Tengo amigos de la comunidad LGBTQ+, con diferentes orígenes, étnicos y de otra índole, así que para mí es importante que mi stream refleje mis valores”. Los moderadores (Lim destaca a su “papá moderador” DW que ha estado con ella desde el principio) defienden estos valores.

Si bien el streaming ayuda a Lim a perfeccionar sus habilidades como presentadora, algún día podría ser una carrera en sí misma. “He tenido dificultad para lograr que los agentes y productores se involucren en lo que estoy haciendo en Twitch”, dice Lim. “Pero si buscas ser un animador, sé enormemente creativo y no solo juegues videojuegos… creo que Twitch podría ser una ruta alternativa. Siempre que sepas que es igual de difícil”.

Morley también ha convertido Twitch en una fuente de ingresos. Si bien hacer dos streams a la semana no equivale a sus ganancias normales como comediante y hay una batalla con el algoritmo para lograr ser visto, la función de propinas durante el stream refleja el sistema “paga lo que quieras”, su modelo de pago favorito. “Intentas hacer que las personas sientan que están contribuyendo voluntariamente a algo que quieren que sea exitoso”, explica Morley. “Twitch ofrece eso desde el principio”.

A diferencia de Spotify y Apple Music, “la cultura en torno a Twitch es apoyar a los creadores”, dice Shura. “También estoy ganando mucho más con mi mercancía que si no estuviera en Twitch. Ayuda a respaldar todos los otros canales en un momento en el que mi trabajo es básicamente inexiste”.

Los tres artistas planean continuar sus streams cuando sus industrias vuelvan a la normalidad. También comparten la esperanza de que Twitch continuará diversificándose más allá de los juegos. Lim ha estado viendo más streams de música, como The Village Ruse, mientras que Shura le ha dado consejos a Ladyhawke sobre cómo configurar su propio canal.

Lim dice: “Hay tanta gente increíble en Twitch que es mucho más divertida, creativa, dinámica e interesante que la gente que veo en la televisión. Twitch es un lugar más diverso si lo buscas. No es perfecto, pero cuanta más gente llegue, mejor será”.

