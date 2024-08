Los sueños se cumplen en la jaula

Artículo publicado por VICE Argentina

2 de octubre, 2018. Una rueda de periodistas esperan en lujoso restorán Novecento Bellas Artes para presenciar la primera conferencia de prensa de Ultimate Fighting Championship (UFC) en Argentina. El motivo: la promotora líder de artes marciales mixtas (MMA en sus siglas en inglés) realizará un evento por primera vez en tierras rioplatenses. El 17 de noviembre, en Parque Roca, Santiago Ponzinibbio será el encargado de materializar un sueño que muchos peleadores argentinos han mantenido a lo largo de sus carreras: protagonizar una velada de UFC jugando de local.

El camino empieza en La Plata

Para cualquier peleador es difícil llegar hasta esa instancia, pero para un argentino lo es mucho más. Cuando Ponzinibbio comenzó a entrenar kickboxing de manera recreativa a los 17 años en La Plata, recién surgía como fenómeno de interés el Vale Todo, una versión brasileña y rústica de las MMA que se trasladaba poco a poco a suelo argentino.

“Me dediqué un tiempo al kickboxing hasta los 18, 19, de forma recreativa y después hice unas peleas, entré a competir. Apenas arrancaba el Vale Todo, había pocos eventos. Me llamó la atención y me anoté en algunas peleas, fui ganando y fui metiéndome en eso que después se transformó en MMA”, comentó Santiago en diálogo con VICE.

El Vale Todo tenía un reglamento mucho más precario que el que adoptaron las MMA posteriormente. La necesidad de fiscalizarse bajo comisiones atléticas y de ser más aceptado por el público (que lo veía como una barbarie), hizo que las MMA adoptaran un reglamento más completo, que es el que hoy se mantiene vigente en varias regiones. El problema era que, mientras en el exterior ya se había perfeccionado el sistema reglamentario y había gimnasios dedicados a entrenar peleadores de MMA como en Brasil o Estados Unidos, Argentina todavía estaba algo aislada del fenómeno, por lo que Ponzinibbio tuvo que rebuscárselas para aprender las distintas disciplinas necesarias.

“La verdad que las escuelas eran muy pocas, yo empecé a entrenar con un grupo de amigos. Nos juntábamos y yo hacía kickboxing, otro hacía lucha, otro hacía boxeo, otro jiu jitsu y entre todos fuimos averiguando, de alguna manera éramos pioneros en nuestra ciudad”, explicó el peleador.

Neil Magny (izquierda) careándose con Ponzinibbio (derecha) en Caminito/UFC

La realidad de las MMA no era diferente para cualquier atleta que buscaba perfeccionarse en del deporte. No había peleadores famosos en su momento, justamente porque quienes serían los referentes estaban entrenándose en ese entonces. Ponzinibbio además tenía que trabajar como bartender y de vez en cuando era contratado como masajista. Los costos que trae convertirse en un profesional son altos, pero poco a poco surgían las oportunidades para que el “Rasta,” como se lo conocía en aquel momento, demostrara de lo que era capaz.“Era la época de los Real Fights, después apareció otro que era el Explosion Fight en Mar del Plata. Había un evento más que era en Rosario (Cúspide de las MMA), al que viajábamos para competir. Y ahí comenzamos a pelear”, explicó Ponzinibbio.

Su debut en el circuito argentino de las MMA fue en el 2008, donde consiguió siete victorias al hilo en eventos como Real Fights 6 y 7, Cúspide de las MMA 1 y 2, entre otros. La falta de recursos en Argentina para afrontar el desarrollo de un atleta en potencia como él hizo que migrara a Brasil, donde su vida dio un giro de 180 grados, malo al principio, pero infinitamente beneficioso a largo plazo.

Bem vindo ao Brasil

La inserción de un argentino en cualquier circuito deportivo brasilero no es fácil. Más en uno como en el de las MMA, que surgió en gran parte gracias a la familia Gracie, creadora del Brasilian Jiu Jitsu (BJJ) e impulsora del “Desafío Gracie” (donde cualquier peleador de cualquier disciplina retaba a la familia a una pelea y estos vencían con sus técnicas de BJJ), más tarde conocido como el Vale Todo, y finalmente MMA.

“En su momento me fui para Brasil y la pasé mal”, remarcó Santiago. Perfeccionar su BJJ llevó por varios gimnasios donde su condición de visitante era una y otra vez remarcada. Algún que otro profesor lo tomaba de punto esperando que no regresara, pero en ningún momento eso hizo que “Gente Boa” (Buena Gente en español, apodo que se ganó entre los brasileros) se detuviera en camino a la cima.

Las inscripciones para The Ultimate Fighter (TUF): Brasil II abrieron cuando Ponzinibbio ya tenía 11 victorias en el circuito brasilero. Aun así, el argentino se anotó con ciertas dificultades debido a que tuvo que probar sus años de residencia en Brasil para que lo dejaran participar del reality show, donde el ganador se llevaba un contrato con UFC. Lo llamativo es que una lesión en la mano le impidió competir en la final, pero los directivos estaban encandilados con el talento de Ponzinibbio y le ofrecieron un contrato a pesar de todo.

Para cumplir su sueño tuvo que probarse una y otra vez contra los locales. Tuvo que rebuscárselas como vendedor en las playas cariocas. Tuvo que ingeniársela de cualquier manera para seguir entrenando. Pero con todo en contra, y siempre de visitante, Ponzinibbio llegó a UFC donde tendría que labrar el camino más importante de su carrera.

“Haber pasado esos años en Brasil fue muy bueno, haber desarrollado muchas técnicas, hice muchos contactos. Fue un aprendizaje muy grande, fue muy interesante haber pasado por allá”, reflexionó Ponzinibbio con su ya característico tono optimista.

La vuelta del hijo prodigo

“Me fui a Estados Unidos a empezar con un nuevo idioma que no era el mío, una cultura diferente, siempre la misma búsqueda. Desde el primer día hasta el día de hoy no cambió mucho. El hambre de gloria, el enfoque y esas ganas de seguir evolucionando están constantemente”. El camino de Ponzinibbio en UFC comenzó con el pie izquierdo perdiendo en su debut por decisión unánime. Dentro del circuito argentino no hubo quejas, había llegado hasta ese punto, lo que para un argentino era muy complicado. Un “al menos lo intentaste” que parecía llevarse las esperanzas argentinas de tener un digno representante en las grandes ligas.

Sin embargo, Ponzinibbio se recuperó y arrancó una racha de victorias. La pelea más importante que tuvo hasta ese momento fue el 16 de julio del año pasado. Santiago enfrentó al escocés Gunnar Nelson en Glasgow, y según las apuestas tenía todas las de perder. No sólo eso, sino que por su condición de visitante la tribuna estaba en su contra. Pero antes de llegar a los 90 segundos del primer round (cada uno en MMA dura 5 minutos) Ponzinibbio noqueó a su rival luego de una serie de ganchos, bien de kickboxer.

“Creo que la victoria contra Gunnar Nelson fue una que dejó en claro que yo ya estaba para ser campeón mundial, que tengo todo para estar ahí en los mejores de la categoría, fue una victoria linda”, aseguró el peleador.

Con esta victoria Ponzinibbio entró entre los 10 mejores de su división y por eso UFC comenzó a pensar seriamente en integrar a Argentina en su mercado. Primero lo hizo con Chile, y de hecho Santiago iba a enfrentarse a Kamaru Usman en el estelar. Pero una vez más, una lesión en la mano le impidió al “Rasta” hacer historia. No obstante, la compañía comenzó a dar señales de que también llegaría a los pagos gauchos, y hace casi dos meses fue cuando se confirmó el sueño: UFC llegará a Argentina y Ponzinibbio peleará en la estelar.

Ponzinibbio pesándose antes de su pelea contra Mike Perry/UFC

“Ellos (UFC) para desarrollar un mercado necesitan tener una estrella local. Un atleta que esté bien para desarrollar ese mercado, si no es complicado, creo que los méritos de la carrera han ayudado mucho y estoy contento con todo lo que se ha generado”, señaló el peleador al respecto. Su oponente será el estadounidense Neil Magny, un top 10 de la división welter que sin dudas representará un importante desafío en la pelea más importante en la historia de las MMA argentinas.“Que UFC llegue a la Argentina me parece que fue pura y exclusivamente por el nivel de Ponzinibbio a lo largo de los años que demuestra que estamos para esto”, señaló Emiliano Cándido, el relator de UFC por Fox para Latinoamérica.

El comentarista también destacó que el acompañamiento de Guido “el Ninja” Cannetti y el debut de otro argentino en UFC, Laureano Staropoli, manifiestan que “el desarrollo de las MMA ahora es mucho más estable en cuanto a gimnasios, puesto que hay más variedad” y añadió que ahora “es más fácil enterarse sobre lo que pasa debido a que hay argentinos ahí (en UFC) demostrando que se puede”.

La conferencia de prensa de UFC en Argentina concluyó con un careo entre Ponzinibbio y Magny. El sacrificio que tuvo que hacer “Gente Boa” a lo largo de su carrera consiguió sus frutos, logró volver a su país no ya como un peleador más, sino como el representante por excelencia de las MMA rioplatenses. Y eso se lo hizo saber a su rival cuando en medio de la tensión que se sentía mientras estaban cara a cara le murmuró “Bienvenido a Argentina”.

