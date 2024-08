Los tipos de fans más molestos según algunos músicos mexicanos

No importa cuánto lo niegues, si tienes una banda o eres músico y publicas tu trabajo es porque estás buscando algún tipo de reconocimiento. Así es, el fin último de todo músico es ser escuchado por más personas y, si tienes suerte suficiente, esas personas pagarán por entrar a tus conciertos, comprarán tus discos, playeras, tazas y figuras coleccionables, para que tú puedas convertirte en un músico respetado y autosuficiente.

Todo lo anterior suena excelente. Sin embargo, hay algo que no te habían contado acerca de tener fans y es que a veces puede pasar de ser ligeramente incómodo a convertirse en una verdadera pesadilla.

Nos dimos a la tarea de recopilar malas experiencias de algunas de tus bandas favoritas de la Ciudad de México para hacer una tipología de los fans más molestos que existen. Decidimos publicarla de manera anónima porque no queremos que tus músicos favoritos dejen de serlo, pero, si te sientes identificado con alguno de estos tipos, por favor, no te lo tomes personal.

El obsesivo por los autógrafos: Ni siquiera lleva su propio plumón, pero quiere que le firmes su mochila, el brazo, un tenis, su celular o su playera del América. No le importa que nunca hayas sido futbolista profesional. Este tipo de fan sólo necesita un autógrafo para ser feliz y hará lo necesario para conseguirlo, incluso incomodarte para que seas tú quién vaya a conseguir el plumón.

¿En verdad eres mi fan?: Va a todos tus conciertos, publica tus canciones y se las sabe de memoria, pero cuando por fin le llega el momento de conocerte, no dice nada, no se emociona, actúa como si fueras un extraño más en el metro de la Ciudad de México. Es curioso pero este tipo de fan es realmente incómodo.

El fan detallista: Este fan siempre tiene una prima/hermana/novia o lo que sea que te ama, pero por alguna extraña razón no pudo ir a tu concierto. «¿Le puedes enviar una nota de voz/video a mi prima? Es que te ama bien cabrón, pero NUNCA ha podido venir a verte». Ok, quizás grabar notas de voz de vez en cuando no es TAN molesto, pero cuando es repetitivo, sí.

El fan «Tira paro»: Este fan necesita que le resuelvas la vida por el simple hecho de haber ido a tu concierto. «Oye, carnal. Ya me cerraron el metro. Para qué tocan tan tarde. ¿No me puedo ir con ustedes?». A veces está chido tirar paro a los fans, pero a veces no tanto.

El fan sanguijuela: Como lo indica su nombre, este fan se te pega desde que llegas a la tocada y no te deja ni respirar. No le importa si estás con tu novia, tus amigos o si tienes ganas de orinar. Es uno de los tipos de fans más molestos que existen.

El fan Facebook: «Qué onda, carnal. Te agregué en Face y no me has aceptado. Eres bien fresa». Y así es como este espécimen logra que en ese preciso instante le aceptes su solicitud de amistad, para que no piense que eres «fresa».

El fan músico intenso: Este es uno de los tipos de fans más comunes y creo que todos los músicos alguna vez fuimos parte de esta categoría, sin embargo, hay niveles. El fan músico intenso tiene una banda y ese no es el problema, el problema es que quiere que la escuches en ese preciso momento. No le interesa si hay una banda tocando o si estás ocupado. Él lleva los audífonos y todo lo necesario para que escuches a su banda.

El fan fetichista: Este fan comienza por los accesorios regulares. Quiere tu plumilla, tu setlist o las baquetas. Ok, eso es normal, pero hay algunos de estos que creen que no te importan tus pertenencias. «Regálame tu gorra, carnal. Seguro a ti te las regalan».

El fan sentimental: Este fan te va a contar toda su vida y te va a hacer saber lo importante que eres para él y cómo salvaste su vida con tu música. Quizás parezca un poco cruel hablar de este tipo de fan, pero creo que a muchos nos han hecho sentir incómodos o un poco raros al no saber qué decir o hacer. Es como cuando te cantan las mañanitas.

El fan chicle: Este tipo de fan es como el fan sanguijuela, pero en lugar de estar pegado a ti durante el concierto, es el que logra escabullirse al after. Se une a tus planes, conoce a tus amigos y de alguna u otra manera termina durmiendo en tu casa. A la mañana siguiente no le importa que tengas planes o te tengas que ir. «Para salir nada más le cierro, ¿no?»

El fan que se vuelve tu staff: Así de simple. Nadie se acuerda cómo o cuándo llegó, pero ahora es parte del staff de tu banda. Ni siquiera tiene una función muy definida, pero no puedes despedirlo. ¡Ni siquiera tiene sueldo!

El fan exquisito: Este fan es todo un clásico. Es aquel que te invita la borrachera toda la noche con tal de que estés con él. Si eres un borracho o un gorrón puede no ser tan molesto. El problema es cuando te sientes comprometido a estar toda la noche con este espécimen.

El fan parásito: Es todo lo contrario al fan exquisito. Es el fan que te roba tus bebidas porque «a ti te las regalan, carnal».

El fan bipolar: Te insulta, te presiona para que te apures, te escupe, te grita de todo, pero una vez que termina el show se acerca para decirte lo bien que estuvo todo. ¿Qué?

El fan vieja escuela: Se siente algo ofendido por tu nueva generación de fans más jóvenes que él. Después de todo, él te conoce desde que no tenías fans y cuando «tocabas más chido». Cree que deberías regresar al sonido viejo y que tus nuevos fans son bien posers.

El fan propositivo: Tiene las mejores intenciones, pero puede llegar a molestar. «Deberían de hacer una rola con: ________». «Súbele más a tu guitarra, compa». «Deberían de sacar playeras de manga larga». Y así toda una serie de propuestas para mejorar a tu banda.

El fan trepador social: Solamente es tu fan por tiempo limitado. Se hace tu «amigo» y a través de ti, se hace fan de otro famoso de más alto rango. Va en continuo ascenso.

El fan «Déjenme tocar»: Lleva su guitarra, cable y hasta su amplificador. Se sabe todas las rolas, incluso algunas que tu guitarrista ha olvidado por completo. Hará lo que sea necesario con tal de tocar una rola contigo.

El fan inconforme: Nada le parece. El show está muy caro y es muy lejos. El lugar está bien culero. Tu nueva rola es un fraude. Pero a pesar de todo, está en todos los conciertos y canta todas las canciones. Es confuso…