Los tracks de XXXTentacion regresarán a las playlists de Spotify

El 10 de mayo, Spotify tomó, bajo su propio criterio, una medida sin precedentes contra artistas con «conductas de odio». La música de XXXTentacion, R. Kelly y Tay-K fue eliminada de la listas promocionales -aunque su música puede ser buscada por cualquier usuario que quiera escucharla. Ahora Spotify decidió restablecer la música después de una serie de inconformidades y quejas por expertos de la industria, empleados de la compañía y artistas, incluido Kendrick Lamar.

Spotify lo pensó mejor, y gracias a los inconformes, reincorporará toda la música de XXXTentacion en sus listas de reproducción, muchas de las cuales son herramientas invaluables para descubrir música. Algunos calificaron esta nueva política como racista y de censura (los tres artistas afectados son negros), mientras que otros dijeron que era una iniciativa necesaria para comenzar a incluir a la industria de la música en movimientos como #MeToo. Bloomberg informó que los representantes de Kendrick Lamar contactaron al CEO de Spotify, Daniel Ek, y al RP, Troy Carter, para amenazar con sacar la música del rapero si Spotify no desistía de esta política.

El apoyo de Lamar para XXXTentacion no nos sorprende. El año pasado compartió en su cuenta de Twitter 17, elogiándolo y describiéndolo como «raw thoughts». Kendrick aún no ha hecho ningún comentario acerca de las demandas contra el rapero por abuso sexual a su ex novia, quien estaba embarazada. Además, XXXTentacion tuvo una caída en las listas de popularidad gracias a la nueva política que implementó Spotify, mientras que la de Kelly aumentó en medio de sus nuevas acusaciones y el movimiento #MuteRKelly. La plataforma no ha mencionado nada acerca de este último. ¿Qué sucederá?

