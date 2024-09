¿Alguna vez has fantaseado con bañarte en una tina de crema y mantequilla caliente? Quién no, ¿verdad? Es la máxima experiencia erótica. Créeme. Y mientras que la mayoría de la gente no disfrutará de la sensación de los suaves lácteos acariciando sus muslos internos, saborear un triple crème te acercará a esa sensación.

Como uno de los emprendimientos más sensuales, el queso tiene la capacidad de seducir. Con ojos cerrados y la boca abierta, ese lácteo se derrite en la lengua, recubriendo y engatusando todo el camino.

En pocas palabras, te estás comiendo la lactosa más fina que existe. Y bien ¿qué hace que un triple crema sea un triple crema? Aunque el misterio de lo desconocido es divertido, vamos a desglosar esto para que por lo menos sepas qué es lo que te tendrá despierto en medio de la noche sobre un charco de tu propia humedad.

Estos quesos son una experiencia de placer láctea totalmente eufórica.

Los quesos triple crema como Pierre Robert, Brillat-Savarin y Delice de Bourgogne son un caos increíblemente cremoso y mantecoso de una delicia con piel emmohecida. Los rumores es que se creó en Normandía por la familia Dubuc aproximadamente en 1925, por lo tanto esta creación relativamente joven (por lo menos para los estándares del queso) está hecho con leche entera, a la que el quesero le agrega crema.

Así que obtienen la leche rica y grasosa de algunos bovinos dichosos comiendo hierba verde en el norte de Francia, y luego esos sensuales queseros le agregan grasa extra en forma de crema cremosa. El resultado final es una experiencia de placer láctea totalmente eufórica.

Para ser considerado un triple cremé, el queso debe tener al menos 75 por ciento de grasa de mantequilla. Eso suena realmente rico. Y si bien es posible que hayas tenido una experiencia increíble con MDMA en alguna mítica fiesta, estos quesos superarán eso. Después de probarlos, de pronto el cielo se ve más brillante, los olores son más dulces, y esa mano acariciando la parte baja de tu espalda se siente como terciopelo derretido.

Lo único que necesitas es encontrar un lugar oscuro y aislado para explorar las regiones inferiores de tu nuevo amor: el triple crema. No necesitas un protector dental.

